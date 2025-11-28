इस स्कीम में महज 115 महीने में ही पैसा हो जाता है डबल, इस तरह करें अप्लाई

भारत सरकार की एक ऐसी स्कीम है, जिससे आपके पैसे काफी जल्दी दोगुने यानी डबल हो जाते हैं. दरअसल, भारत सरकार की पोस्ट ऑफिस स्कीम (Post Office Scheme) है. जिसका नाम है किसान विकास पत्र स्कीम (Post Office KVP Scheme). यह स्कीम अपने खाताधारकों के जमा किए गए पैसों को 115 महीने में दोगुने कर देती है. अगर आप इस स्कीम में एकमुश्त पैसे जमा कराते हैं तो आपको अपनी जमा राशि पर 7.5% तक का ब्याज मिलेगा.

Post Office KVP Scheme क्या है?

यह एक पोस्ट ऑफिस स्कीम है. किसान विकास पत्र नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह स्कीम सिर्फ किसानों के लिए है. लेकिन ऐसा नहीं है. यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने पैसों को बिना जोखिम लिए डबल करना चाहता है. इस स्कीम में अपने पैसे इन्वेस्ट करने पर 115 महीनों में यानी 9 साल 7 महीने में खाताधारक की जमा राशि दोगुनी हो जाती है. यह एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट योजना है. इस स्कीम की मदद से 7.5% तक का ब्याज खाताधारक को मिलेगा. भारत सरकार की योजना होने की वजह से इसमें निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है. शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव का इस पर कोई असर नहीं पड़ता. रिटर्न की गारंटी सरकार देती है. आप केवल ₹1,000 के न्यूनतम निवेश से शुरुआत कर सकते हैं. इसकी अधिकतम राशि की सीमा तय नहीं की गई है.

पैसा दोगुना कैसे होगा?

मान लीजिए आपने ₹10,000 किसान विकास पत्र स्कीम में निवेश किए. सरकार की तरफ से दिए जा रहे 7.5% के सालाना ब्याज के हिसाब से पहले साल के खत्म होने पर आपको मिलेंगे ₹750. जो आपकी मूल राशि ₹10,000 में जुड़कर हो जाएगी ₹10,750.

अब दूसरे साल ब्याज ₹10,000 पर नहीं. बल्कि ₹10,750 पर लगेगा क्योंकि ₹750 का ब्याज जुड़ चुका है. अब दूसरे साल के अंत तक 7.5% ब्याज की मदद से आपको मिलेंगे लगभग ₹806. और मूल राशि हो जाएगी ₹11,556.

इसी तरह. हर साल आपके निवेश की कुल राशि बढ़ती जाती है. और अगले साल उस बढ़ी हुई राशि पर ब्याज मिलता है. इस "ब्याज पर ब्याज" (चक्रवृद्धि ब्याज) के कारण आपका मूल निवेश ₹10,000. 115 महीने (9 साल और 7 महीने) में ₹20,000 (ठीक दोगुना) हो जाएगा.

KVP में निवेश कैसे करें? (आवेदन प्रक्रिया)

1. जरूरी दस्तावेज तैयार करें

आधार कार्ड, पैन कार्ड (जरूरी), पासपोर्ट या वोटर आईडी, पता प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो

2. पोस्ट ऑफिस या बैंक जाएं

इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर जाकर नजदीकी शाखा खोज सकते हैं.

3. आवेदन पत्र भरें

‘Form A’ भरें और KYC वाले सभी डॉक्युमेंट साथ में जमा करें.

4. भुगतान करें

निवेश की रकम नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से जमा करें.

5. प्रमाणपत्र लें

जांच पूरी होने के बाद आपको किसान विकास पत्र का सर्टिफिकेट मिल जाएगा.

