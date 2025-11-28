Central Government Holiday List: अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो नए साल की प्लानिंग अब थोड़ी आसान हो जाएगी. क्योंकि केंद्र सरकार ने 2026 का हॉलिडे कैलेंडर जारी कर दिया है. इसमें यह बताया गया है कि पूरे देश में कौन-कौन सी छुट्टियां मैंडेटरी होंगी और किन दिनों को कर्मचारी अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकेंगे. सभी केंद्रीय ऑफिस एक ही फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे.

लेकिन दिल्ली के बाहर वाले दफ्तरों को तीन ऑप्शनल छुट्टियां अपनी लोकेशन के हिसाब से चुनने की सुविधा मिलेगी. कर्मचारियों के पास रिस्ट्रिक्टेड लीव की लिस्ट में से दो छुट्टियां चुनने का भी ऑप्शन रहेगा. आसान भाषा में कहें तो 2026 में छुट्टियों का कैलेंडर काफी व्यवस्थित और लचीला है. जिससे लोग त्योहारों और परिवार के साथ समय बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें. देख लें छुट्टियों की पूरी लिस्ट.

2026 की जरूरी छुट्टियां सभी केंद्रीय ऑफिस पर लागू

गणतंत्र दिवस

स्वतंत्रता दिवस

महात्मा गांधी का जन्मदिन

बुद्ध पूर्णिमा

क्रिसमस डे

दशहरा

दिवाली

गुड फ्राइडे

गुरु नानक जयंती

ईद-उल-फितर

ईद-उल-जुहा

महावीर जयंती

मुहर्रम

ईद-ए-मिलाद

2026 की ऑप्शनल छुट्टियां

दिल्ली में मौजूद केंद्रीय ऑफिस के लिए तीन छुट्टियां मंत्रालय तय करेगा. दिल्ली के बाहर वाले ऑफिस अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की सलाह से तीन दिन चुनेंगे.

दशहरा का अतिरिक्त दिन

होली

जन्माष्टमी

राम नवमी

महा शिवरात्रि

गणेश चतुर्थी

मकर संक्रांति

रथ यात्रा

ओणम

पोंगल

श्री पंचमी / बसंत पंचमी

विशु / वैसाखी / बिहू / उगादी / चैत्र शुक्लदि / चेटी चांद / गुड़ी पड़वा / पहला नवरात्र / नौरज / छठ पूजा / करवा चौथ

रिस्ट्रिक्टेड छुट्टियां 2026

नए साल का दिन – 1 जनवरी गुरुवार

हज़रत अली का जन्मदिन – 13 जनवरी मंगलवार

मकर संक्रांति – 14 जनवरी बुधवार

माघ बिहू / पोंगल – 15 जनवरी गुरुवार

श्री पंचमी / बसंत पंचमी – 16 जनवरी शुक्रवार

गुरु रविदास जयंती – 12 फरवरी गुरुवार

स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती – 26 फरवरी गुरुवार

महा शिवरात्रि – 26 फरवरी गुरुवार

होलिका दहन – 3 मार्च मंगलवार

डोलयात्रा – 3 मार्च मंगलवार

चैत्र शुक्लदि / गुड़ी पड़वा / उगादी – 19 मार्च गुरुवार

राम नवमी – 31 मार्च मंगलवार

ईस्टर संडे – 5 अप्रैल रविवार

तमिल नया साल / विशु – 15 अप्रैल बुधवार

वैसाखड़ी (बंगाली नया साल) – 15 अप्रैल बुधवार

पुथुवर्षम (मलयालम नया साल) – 15 अप्रैल बुधवार

गुरु रवींद्रनाथ टैगोर जयंती – 8 मई शुक्रवार

रथ यात्रा – 16 जुलाई गुरुवार

पारसी न्यू ईयर / नवरोज़ – 15 अगस्त शनिवार

ओणम / थिरु ओणम – 6 अगस्त बुधवार

रक्षा बंधन – 26 अगस्त बुधवार

गणेश चतुर्थी – 14 सितंबर रविवार

दशहरा (सप्तमी) – 18 अक्टूबर रविवार

दशहरा (महाष्टमी) – 19 अक्टूबर सोमवार

दशहरा (महानवमी) – 20 अक्टूबर मंगलवार

महर्षि वाल्मीकि जयंती – 22 अक्टूबर बुधवार

करवा चौथ – 30 अक्टूबर गुरुवार

नरक चतुर्दशी – 17 नवंबर सोमवार

गोवर्धन पूजा – 17 नवंबर सोमवार

भाई दूज – 18 नवंबर मंगलवार

छठ पूजा – 19 नवंबर बुधवार

गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस – 24 नवंबर सोमवार

हज़रत अली का जन्मदिन – 23 दिसंबर बुधवार

क्रिसमस ईव – 24 दिसंबर गुरुवार

