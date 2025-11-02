मोबाइल की डेटा केबल बार-बार हो जाती है खराब, कहीं इसके पीछे आपकी ये गलती तो नहीं?
Data Cable Using Tips: मोबाइल की डेटा केबल जल्दी खराब हो रही है तो इसकी वजह आपकी कुछ आदतें हो सकती हैं. सही तरीके से इस्तेमाल करें, वरना बार-बार नई केबल खरीदनी पड़ सकती है.
Data Cable Using Tips: आजकल मोबाइल हर किसी की जरूरत बन चुका है. मोबाइल के साथ बहुत सी चीजें जरूरी चीज होती है. जिनके बिना आपका फोन किसी काम का नहीं रहता. इनमें डेटा केबल वही जरूरी चीज है. मोबाइल की चार्जिंग से लेकर डेटा ट्रांसफर तक आपको हर काम में डेटा केबल की जरूरत होती है. लेकिन कई लोगों की शिकायत रहती है कि उनकी केबल कुछ ही हफ्तों में खराब हो जाती है.
जब नई डेटा केबल लेते हैं तो उसे लेने के बावजूद वही दिक्कत दोबारा सामने आ जाती है. असल में इसके पीछे अक्सर हमारी ही कुछ छोटी-छोटी गलतियां होती हैं. जिन पर हम ध्यान नहीं देते. अगर इन्हें समय रहते सुधार लिया जाए. तो केबल सालों तक चल सकती है और हर बार नया खर्च करने से भी बच सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी.
अक्सर लोग कर देते हैं यह गलती
डेटा केबल का इस्तेमाल करते वक्त अक्सर देखा गया है कि लोग मोबाइल चार्ज करते वक्त डेटा केबल को खींचते या कसकर मोड़ते हैं. जिससे अंदर की वायर टूटने लगती है. यही सबसे बड़ी वजह है केबल के जल्दी खराब होने की. कई बार लोग चार्जिंग खत्म होने के बाद उसे मोबाइल या चार्जर से झटके से निकाल देते हैं.
जो केबल के कनेक्टर हिस्से को ढीला कर देता है. अगर आप ट्रेवल पर हैं और केबल को बैग में रखते हैं. तो उसे ठीक से लपेटकर रखना जरूरी है. बेहतर है कि आप किसी छोटे केस या केबल प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें जिससे वह बार-बार मुड़े या दबे नहीं.
लोकल चार्जर का इस्तेमाल
अक्सर लोग सोचते हैं कि कोई भी चार्जर केबल चला देगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. हर केबल की वोल्टेज कैपेसिटी अलग होती है. अगर आप सस्ते या डुप्लीकेट चार्जर का इस्तेमाल करते हैं. तो वह केबल की सर्किट को नुकसान पहुंचा सकता है. ओरिजिनल चार्जर और डेटा केबल का कॉम्बिनेशन ही फोन की बैटरी और केबल दोनों के लिए सही रहता है.
अगर आपका मोबाइल किसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला है. तो उसी के हिसाब से केबल का इस्तेमाल करें. हमेशा ऑरिजिनल या ब्रांडेड एक्सेसरीज लें. उसे करने के बाद डेटा केबल को साफ सुधरी जगह रखें. अगर आप इन छोटी सी गलतियों से बचे रहेंगे तो आपकी केबल काफी चलेगी.
Source: IOCL