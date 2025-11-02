हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर में खड़ी पुरानी कार की करानी है एनओसी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार

घर में खड़ी पुरानी कार की करानी है एनओसी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार

वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. अब राजधानी में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक किसी भी समय एनओसी के लिए आवेदन कर सकेंगे.

By : कविता गाडरी | Updated at : 02 Nov 2025 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. अब राजधानी में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक किसी भी समय एनओसी के लिए आवेदन कर सकेंगे. पहले इसके लिए वाहन की रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी के एक साल के अंदर ही एनओसी के लिए आवेदन किया जा सकता था. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि घर में खड़ी पुरानी कार की एनओसी करानी है तो इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना होंगे. 

अब पुरानी गाड़ियों पर नहीं लागू होगी समय सीमा

सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव करते हुए एक साल की सीमा खत्म कर दी है. यानी अब अगर आपकी गाड़ी की उम्र 2 साल 5 साल या उससे समय पहले पूरी हो चुकी है तो भी आप एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह फैसला उन वाहन मालिकों के लिए राहत माना जा रहा है, जिनकी पुरानी गाड़ियां दिल्ली में खड़ी थी और वह उन्हें दूसरे राज्यों में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे या बेच नहीं पा रहे थे. वहीं दिल्ली के परिवहन विभाग के अनुसार यह कदम जनता की सुविधा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर उठाया गया है. इससे प्रदूषण और ट्रैफिक जाम दोनों में कमी आने की उम्मीद है. यह फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों और 2021-2022 के परिवहन विभाग के आदेशों के अनुरूप है. वहीं यह भी माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार का यह कदम पुराने वाहनों के निस्तारण और ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बना देगा. 

एनओसी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट 

  • फॉर्म 28 की तीन कॉपी 
  • आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आईडी प्रूफ के लिए. 
  • वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 
  • वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और प्रदूषण प्रमाण पत्र
  • रोड टैक्स पेमेंट की रसीद 
  • इंजन पेंसिल प्रिंट 
  • अगर गाड़ी फाइनेंस है तो उसका लोन क्लियरेंस सर्टिफिकेट 

कैसे करें एनओसी के लिए आवेदन?

  • एनओसी के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप  वाहन पोर्टल की वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाए. 
  • अब पोर्टल पर जाकर Application for No Objection Certificate पर क्लिक करें. 
  • इसके बाद अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन की डिटेल भरें और वेरीफाई करें. 
  • सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. 
  • अब ऑनलाइन एनओसी फीस जमा करें.
  • इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, जिसे प्रिंट करके आरटीओ में जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ जमा करना होगा.
  • वेरिफिकेशन के बाद एनओसी जारी कर दी जाएगी.

ये भी पढ़ें-8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग लागू होते ही '0' क्यों हो जाता है महंगाई भत्ता, ये बात नहीं जानते होंगे आप?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 02 Nov 2025 10:02 AM (IST)
Tags :
Old Car NOC Vehicle NOC Delhi NOC Apply Online
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
जनरल नॉलेज
किन देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव और कहां राइट हैंड ड्राइव, यह कैसे होता है तय?
किन देशों में लेफ्ट हैंड ड्राइव और कहां राइट हैंड ड्राइव, यह कैसे होता है तय?
ट्रेंडिंग
अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget