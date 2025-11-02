घर में खड़ी पुरानी कार की करानी है एनओसी, ये डॉक्यूमेंट रखें तैयार

दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों के मालिकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है. अब राजधानी में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियों और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के मालिक किसी भी समय एनओसी के लिए आवेदन कर सकेंगे. पहले इसके लिए वाहन की रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी के एक साल के अंदर ही एनओसी के लिए आवेदन किया जा सकता था. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि घर में खड़ी पुरानी कार की एनओसी करानी है तो इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखना होंगे.

अब पुरानी गाड़ियों पर नहीं लागू होगी समय सीमा

सरकार ने पुराने नियमों में बदलाव करते हुए एक साल की सीमा खत्म कर दी है. यानी अब अगर आपकी गाड़ी की उम्र 2 साल 5 साल या उससे समय पहले पूरी हो चुकी है तो भी आप एनओसी के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह फैसला उन वाहन मालिकों के लिए राहत माना जा रहा है, जिनकी पुरानी गाड़ियां दिल्ली में खड़ी थी और वह उन्हें दूसरे राज्यों में ट्रांसफर नहीं कर पा रहे थे या बेच नहीं पा रहे थे. वहीं दिल्ली के परिवहन विभाग के अनुसार यह कदम जनता की सुविधा और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को ध्यान में रखकर उठाया गया है. इससे प्रदूषण और ट्रैफिक जाम दोनों में कमी आने की उम्मीद है. यह फैसला नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों और 2021-2022 के परिवहन विभाग के आदेशों के अनुरूप है. वहीं यह भी माना जा रहा है कि दिल्ली सरकार का यह कदम पुराने वाहनों के निस्तारण और ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बना देगा.

एनओसी के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

फॉर्म 28 की तीन कॉपी

आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक आईडी प्रूफ के लिए.

वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट और प्रदूषण प्रमाण पत्र

रोड टैक्स पेमेंट की रसीद

इंजन पेंसिल प्रिंट

अगर गाड़ी फाइनेंस है तो उसका लोन क्लियरेंस सर्टिफिकेट

कैसे करें एनओसी के लिए आवेदन?

एनओसी के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आप वाहन पोर्टल की वेबसाइट vahan.parivahan.gov.in पर जाए.

अब पोर्टल पर जाकर Application for No Objection Certificate पर क्लिक करें.

इसके बाद अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन की डिटेल भरें और वेरीफाई करें.

सभी जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

अब ऑनलाइन एनओसी फीस जमा करें.

इसके बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी, जिसे प्रिंट करके आरटीओ में जरूरी डॉक्युमेंट्स के साथ जमा करना होगा.

वेरिफिकेशन के बाद एनओसी जारी कर दी जाएगी.

