एक्सप्लोरर
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में निकल आएगी लागत
Business Ideas For Women: महिलाओं के लिए अब बिजनेस शुरू करना आसान हो गया है. कम लागत में ऐसे कई काम हैं जिनसे कुछ ही महीनों में खर्च निकल आता है और अच्छी कमाई शुरू हो जाती है.
आज के वक्त में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. अब घर बैठे भी कई महिलाएं खुद का बिजनेस शुरू कर रही हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो कम पूंजी में शुरू किए जा सकते हैं और कुछ ही महीनों में इनकी लागत निकल आती है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 02 Nov 2025 09:54 AM (IST)
Tags :Business Business Ideas Utility News
यूटिलिटी
6 Photos
अकाउंट होल्डर की मौत के बाद नहीं होगा खाते में जमा पैसे के लिए बेटों में झगड़ा, बैंक ने आज से बदल दिया है ये वाला नियम
यूटिलिटी
6 Photos
नवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
यूटिलिटी
6 Photos
300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम
यूटिलिटी
6 Photos
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का किसानों को इंतजार, जानें कब आ सकता है खाते में पैसा
यूटिलिटी
6 Photos
कैसे खरीद सकते हैं अमेरिकी कंपनियों के शेयर, यूएस के शेयर बाजार में कैसे कर सकते हैं काम?
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
अकाउंट होल्डर की मौत के बाद नहीं होगा खाते में जमा पैसे के लिए बेटों में झगड़ा, बैंक ने आज से बदल दिया है ये वाला नियम
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion