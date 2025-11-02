हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में निकल आएगी लागत

महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये बिजनेस, कुछ ही महीनों में निकल आएगी लागत

Business Ideas For Women: महिलाओं के लिए अब बिजनेस शुरू करना आसान हो गया है. कम लागत में ऐसे कई काम हैं जिनसे कुछ ही महीनों में खर्च निकल आता है और अच्छी कमाई शुरू हो जाती है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Nov 2025 09:54 AM (IST)
Business Ideas For Women: महिलाओं के लिए अब बिजनेस शुरू करना आसान हो गया है. कम लागत में ऐसे कई काम हैं जिनसे कुछ ही महीनों में खर्च निकल आता है और अच्छी कमाई शुरू हो जाती है.

आज के वक्त में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. अब घर बैठे भी कई महिलाएं खुद का बिजनेस शुरू कर रही हैं. अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे बिजनेस हैं जो कम पूंजी में शुरू किए जा सकते हैं और कुछ ही महीनों में इनकी लागत निकल आती है.

अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो टिफिन सर्विस एक बढ़िया ऑप्शन है. बस साफ-सुथरा किचन, कुछ बर्तन और अच्छे स्वाद की जरूरत होती है. ऑफिस जाने वालों और स्टूडेंट्स के लिए हेल्दी होममेड फूड की मांग हमेशा रहती है. महीने भर में अच्छा मुनाफा मिलने लगता है.
अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो टिफिन सर्विस एक बढ़िया ऑप्शन है. बस साफ-सुथरा किचन, कुछ बर्तन और अच्छे स्वाद की जरूरत होती है. ऑफिस जाने वालों और स्टूडेंट्स के लिए हेल्दी होममेड फूड की मांग हमेशा रहती है. महीने भर में अच्छा मुनाफा मिलने लगता है.
महिलाएं डिजाइनिंग में नैचुरली क्रिएटिव होती हैं. अगर सिलाई-कढ़ाई आती है तो बुटीक खोलना बढ़िया रहेगा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर मिलना आसान है. 10-15 हजार रुपये की लागत से शुरुआत की जा सकती है और कुछ ही महीनों में मुनाफा दिखने लगता है.
महिलाएं डिजाइनिंग में नैचुरली क्रिएटिव होती हैं. अगर सिलाई-कढ़ाई आती है तो बुटीक खोलना बढ़िया रहेगा. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर मिलना आसान है. 10-15 हजार रुपये की लागत से शुरुआत की जा सकती है और कुछ ही महीनों में मुनाफा दिखने लगता है.
ब्यूटी से जुड़ा बिजनेस कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता. घर के किसी हिस्से को मिनी सैलून में बदलकर शुरुआत की जा सकती है. मेकअप, हेयरकट, फेशियल जैसी सर्विसेज से आप अच्छी कमाई कर सकती हैं और कम समय में खर्च वसूल हो जाता है.
ब्यूटी से जुड़ा बिजनेस कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं होता. घर के किसी हिस्से को मिनी सैलून में बदलकर शुरुआत की जा सकती है. मेकअप, हेयरकट, फेशियल जैसी सर्विसेज से आप अच्छी कमाई कर सकती हैं और कम समय में खर्च वसूल हो जाता है.
अगर बेकिंग आती है तो यह बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है. बर्थडे, एनिवर्सरी या छोटे फंक्शन के लिए घर का बना फ्रेश केक लोगों को पसंद आता है. शुरुआती इन्वेस्टमेंट 20 हजार के अंदर रह सकता है और कमाई 40-50 हजार तक हो सकती है.
अगर बेकिंग आती है तो यह बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है. बर्थडे, एनिवर्सरी या छोटे फंक्शन के लिए घर का बना फ्रेश केक लोगों को पसंद आता है. शुरुआती इन्वेस्टमेंट 20 हजार के अंदर रह सकता है और कमाई 40-50 हजार तक हो सकती है.
अगर किसी काम की अच्छी जानकारी है जैसे कुकिंग, आर्ट, फैशन या एजुकेशन, तो यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन क्लास शुरू की जा सकती है. शुरुआती महीनों में कमाई कम होती है. लेकिन एक बार ग्रोथ शुरू हो जाए तो इनकम लगातार बढ़ती जाती है. इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती.
अगर किसी काम की अच्छी जानकारी है जैसे कुकिंग, आर्ट, फैशन या एजुकेशन, तो यूट्यूब चैनल या ऑनलाइन क्लास शुरू की जा सकती है. शुरुआती महीनों में कमाई कम होती है. लेकिन एक बार ग्रोथ शुरू हो जाए तो इनकम लगातार बढ़ती जाती है. इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होती.
फैशन एक्सेसरीज़ का ट्रेंड हमेशा रहता है. महिलाएं चाहें तो हैंडमेड ज्वेलरी बनाकर सोशल मीडिया के जरिए बेच सकती हैं. कुछ हज़ार रुपये में शुरू किया जा सकता है और प्रॉफिट मार्जिन 40-50% तक रहता है. आजकल कई महिलाएं इस काम में रूझान ले रही हैं.
फैशन एक्सेसरीज़ का ट्रेंड हमेशा रहता है. महिलाएं चाहें तो हैंडमेड ज्वेलरी बनाकर सोशल मीडिया के जरिए बेच सकती हैं. कुछ हज़ार रुपये में शुरू किया जा सकता है और प्रॉफिट मार्जिन 40-50% तक रहता है. आजकल कई महिलाएं इस काम में रूझान ले रही हैं.
Published at : 02 Nov 2025 09:54 AM (IST)
