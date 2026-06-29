आप भी फोन चार्जर प्लग में छोड़ देते हैं? जानें हर साल कितनी होती है बिजली की बर्बादी

Phone Charging Tips: आजकल हर घर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल काफी तेजी से बढ़ रहा है. लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल तो करते हैं मगर उन्हें ये पता नहीं होता कि उनकी एक छोटी सी लापरवाही बड़ी बिजली बर्बादी का कारण बन सकती है. अगर आप स्टैंडबाय पावर लॉस यानी फोन चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग में छोड़ देते हैं तो इसके जरिए लगातार आपके घर की बिजली खर्च होती रहती है.

आप फोन चार्ज करें या न करें आपकी बिजली लगातार खटच होती रहेगी. ऐसे में अगर आप एक चार्जर पूरे साल प्लग में लगा हुआ छोड़ देते हैं, तो इससे करीब 150 रुपये तक की बिजली खर्च हो सकती है. यही खर्च धीरे-धीरे बढ़ कर आपके बड़े स्तर पर असर डाल सकता है.

बिजली क्यों खर्च होती है?

आप जब चार्जर को प्लग में लगा रहने देते है, तो वो बहुत कम मात्रा में बिजली खींचता है. इसे वैंपायर पावर या फैंडम लोड भी कहते हैं. यह खपत भले ही मामूली लगती है, लेकिन जब इसे लाखों लोगों के साथ जोड़ा जाता है तो यह नुकसान काफी बड़ा हो जाता है.

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बिजली बर्बादी का बढ़ता असर

भारत में करोड़ों लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं. अगर लाखों-करोड़ों लोग भी यह आदत अपनाते हैं, तो कुल मिलकर यह एक बड़ी बिजली बर्बादी का कारण बन सकती है. एक्सपर्ट का कहना है कि इससे हर साल हजारों करोड़ रुपये तक की ऊर्जा बर्बाद हो जाती है. यह सिर्फ आपके पैसों पर असर नहीं डालता, बल्कि बिजली उत्पादन और पर्यावरण के लियी भी खतरनाक साबित हो सकता है.

बिजली बर्बादी से बचने के उपाएं

फोन चार्ज करने के बाद चार्जर को तुरंत प्लग से निकाल देना चाहिए.

स्विच को बंद करने के बाद चार्जर को अलग निकालकर रख दें

पूरी रात फोन चार्ज पर न लगाएं.

मल्टी-प्लग स्विच का इस्तेमाल करके सभी डिवाइस एक साथ बंद करें.

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