असली-नकली वेबसाइट की ऐसे करें पहचान, वरना मिनटों में खाली हो सकता है बैंक अकाउंट

Fake Website Alert Tips: आज के समय में हर काम ऑनलाइन होने लगा है, चाहे खरीदारी करनी हो, बैंक से जुड़े काम निपटाने हों या सरकारी सेवाओं का फायदा उठाना हो. ऐसे में लोग ज्यादातर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसी बढ़ते डिजिटल इस्तेमाल के साथ साइबर ठग भी नए-नए तरीके अपनाकर लोगों को अपनी जाल में फंसाकर ठगी का शिकार बना रहे हैं.

अक्सर ठग असली वेबसाइट जैसी दिखने वाली नकली वेबसाइट बनाकर लोगों की बैंकिंग जानकारी, पासवर्ड और निजी डेटा चुरा लेते हैं. ऐसे में जरूरी है कि समय रहते आप किसी भी वेबसाइट पर अपनी जानकारी दर्ज करने से पहले उसकी पहचान की अच्छी तरह जांच कर लें. हाल ही में PIB के फैक्ट चेक ने अपने एक्स पर पोस्ट शेयर कर कुछ आसान तरीके बताए हैं, जिनकी मदद से आप फर्जी वेबसाइट की पहचान कर ऑनलाइन धोखाधड़ी से बच सकते हैं.

कैसे पहचानें फर्जी वेबसाइट?

सबसे पहले वेबसाइट का URL को ध्यान से देखें.

सुरक्षित वेबसाइट की शुरुआत आमतौर पर https:// से होती है.

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वेबसाइट के नाम में कोई गलत स्पेलिंग देखें.

साइबर ठग अक्सर इसी तरह की मिलती-जुलती वेबसाइट बनाकर लोगों को धोखा देते हैं.

Don’t fall for online traps!



Before clicking, make sure the website is real.

Spotting a fake site is easier than you think!#PIBFactCheck:



🔍 Check the URL (look for https & spelling errors)



🔒 No padlock icon? Don’t trust it



📞 No contact info or shady About page? 🚩



⚠️… pic.twitter.com/tPvbcuwxL2 — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 3, 2026

इन संकेतों को कभी नजरअंदाज न करें

वेबसाइट के एड्रेस बार में पैडलॉक यानी ताले का निशान देखें.

वेबसाइट का पता https:// से शुरू होना चाहिए.

बार-बार बहुत ज्यादा पॉप-अप विज्ञापन या क्लिक करने का दबाव डाला जा रहा है, तो फर्जी वेबसाइट का संकेत हो सकता है.

वेबसाइट का Contact Us और About Us पेज देखें.

सही फोन नमबेर, ईमेल और पता चेक करें, अगर इसमें आपको कुछ गड़बड़ी दिखता है तो सतर्क हो जाएं.

फ्री गिफ्ट, एक क्लिक में सरकारी नौकरी या बहुत कम कीमत में महंगे सामान जैसे ऑफर अक्सर साइबर ठगी का हिस्सा हो सकते हैं.

वेबसाइट पर भरोसा होने के बाद ही बैंकिंग डिटेल, OTP या पासवर्ड शेयर करें.

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