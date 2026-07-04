खेती के दौरान हादसा होने पर सरकार देगी 2 लाख तक का मुआवजा, जानिए कैसे उठाएं लाभ

Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana: खेत में काम करते वक्त जरा सी लापरवाही भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है. किसानों के साथ कभी ट्रैक्टर या मशीन से दुर्घटना हो जाती है तो कभी किसी जहरीले जीव के हमले का खतरा हमेशा बना रहता है. ऐसे हादसों में अगर परिवार का कमाने वाला घायल हो जाए या उनकी जान चली जाए, तो पूरा परिवार मुश्किल में आ जाता है.

ऐसे ही कठिन समय में राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना किसानों और खेत मजदूरों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर सामने आई है. इस योजना का उद्देश्य खेती से जुड़े लोगों को दुर्घटना के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है, ताकि मुश्किल समय में परिवार को राहत मिल सके. किसान, बटाईदार और खेत मजदूर सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

कितनी मिलती है आर्थिक सहायता?

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना (Mukhyamantri Krishak Sathi Yojana) के तहत खेत में काम करते समय दुर्घटना होने पर किसानों और खेत मजदूरों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है. वहीं अंगभंग या चोट लगने पर 5000 से 5,000 तक की आर्थिक मदद मिल सकती है.

यह योजना उन लोगों को दी जाती है जो खेती से जुड़े कार्यों के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए हों वह सभी आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर कर सकते हैं.

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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

योजना में आवेदन करने से पहले कुछ जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होते हैं. इनमें दुर्घटना की FIR या रोजनामचा, मेडिकल प्रमाण पत्र, जन-आधार कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन से जुड़े दस्तावेज शामिल हैं. दस्तावेज पूरे होने पर आवेदक अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन शुरू कर सकता है.

ई-मित्र केंद्र पर ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाएं और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के लिए आवेदन करवाएं. आवेदन फॉर्म में दुर्घटना से जुड़ी पूरी जानकारी दर्ज करनी होगी, जैसे जहरीले जीव के काटने, मशीन से हादसा या पेड़ से गिरने जैसी घटनाएं.

इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड किए जाते हैं. आवेदन सबमिट करने के बाद उसकी रसीद जरूर प्राप्त करें. ध्यान रहे कि दुर्घटना के बाद निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन करना बेहद जरूरी है. आमतौर पर हादसे के 60 दिनों के अंदर आवेदन करना होता है, जबकि कुछ मामलों में 15 दिन के भीतर आवेदन करना जरूरी है.

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