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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकरोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर, जानिए किस महीने जारी हो सकती है पीएम किसान की 24वीं किस्त

करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर, जानिए किस महीने जारी हो सकती है पीएम किसान की 24वीं किस्त

Farmer Scheme: PM-KISAN योजना की 23 किस्तें जारी हो चुकी हैं. अब पात्र किसान 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, जिसके तहत 2,000 रुपये सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 04 Jul 2026 08:04 PM (IST)
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PM Kisan 24th Installment: अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM- KISAN) योजना के लाभार्थी हैं, तो आपके मन में भी यह सवाल बार-बार आ रहा होगा कि अगली यानी 24वीं किस्त कब जारी होगी. इस योजना के तहत केंद्र सरकार पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता देती है, जो 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है. हालांकि, अब तक योजना की 23वीं किस्तें जारी हो चुकी हैं. ऐसे में अब किसानों की नजर अगली किस्त पर टिकी हुई है. 

अब तक कितनी किस्तें जारी हुईं?

  • पीएम किसान योजना की अब तक 23वीं किस्तें जारी हो चुकी हैं.
  • 20 जून 2026 को 23वीं किस्त किसानों के खातों में भेजी गई.
  • इस किस्त का लाभ 9 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों को मिला.

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किस आधार पर जारी होती हैं किस्तें?

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नियमों के मुताबिक, किसानों को साल में तीन बार 2,000-2,000 रुपये की किस्त दी जाती है. आमतौर पर हर किस्त के बीच करीब 4-4 महीने का अंतर रखा जाता है. इसी तय अंतराल के मुताबिक ही सरकार लाभार्थियों किसानों के बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करती है.

24वीं किस्त कब आ सकती है?

हालांकि, 23वीं किस्त जून 2026 में जारी हुई थी, इसलिए चार महीने के अंतराल के हिसाब से अगली यानी 24वीं किस्त अक्टूबर 2026 में जारी होने की उम्मीद है. लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से 24वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है. ऐसे में पात्र किसानों को यह सलाह दी जाती है कि वे सरकार की आधिकारिक घोषणा आने तक इंतजार करें.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 04 Jul 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Farmer Scheme 24th Installmen
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