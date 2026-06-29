Train News: वाराणसी से साबरमती तक अब सुपरफास्ट सफर, रेलवे ने शुरू की नई ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग
Indian Railways: भारतीय रेलवे ने वाराणसी से साबरमती सुपरफास्ट ट्रेन शुरू की है, जिससे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के यात्रियों को कम समय में आरामदायक सफर का विकल्प मिलेगा.
Varanasi Sabarmati Express: भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लगातार नई ट्रेनों की शुरुआत कर रहा है, ताकि सफर के दौरान उन्हें कोई परेशानी न हो. इसी दौरान रेलवे ने एक नई ट्रेन की शुरुआत की है जिसके जरिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को काम समय में बेहतर और आरामदायक सफर करने का ऑप्शन दिया गया है. हाल ही में रेलवे ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वाराणसी से साबरमती सुपरफास्ट ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है.
क्या है इसके फायदे?
इस ट्रेन का शेड्यूल यात्रियों की सुविधा ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, ताकि वे रात में आराम से सफर कर सकें और सुबह में अपने गंतव्य तक पहुंचकर अपने जरूरी काम को समय पर निपटा सकें. यह ट्रेन सेवा खासतौर पर कारोबार से जुड़े लोगों, छात्रों और धार्मिक यात्रा करने वाले यट्रियों के लियी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है.
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रेलवे के मुताबिक, यात्रियों द्वारा इस रूट पर काफी लंबे समय से नई एक्सप्रेस ट्रेन की मांग की जा रही थी. नई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू होने से अब यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और सफर पहले से ज्यादा आसान और आरामदायक हो जाएगा.
वाराणसी-साबरमती (अहमदाबाद) नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस (प्रतिदिन) रेलसेवा की जल्द मिलेगी सौगात— Rajasthan Railway-राजस्थान रेलवे (@BissauStation) June 28, 2026
वाया : गोविंदपुरी,आगरा,भरतपुर,जयपुर, अजमेर, मारवाड़,आबू रोड
संभावित समय सारणी
वाराणसी प्रस्थान-17:10 बजे
साबरमती आगमन-20:15 बजे
साबरमती प्रस्थान-05:20 बजे
वाराणसी आगमन-06:30 बजे pic.twitter.com/J1d9vgGE7W
वाराणसी-साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस का शेड्यूल
- वाराणसी जंक्शन से यह ट्रेन शाम 5:10 बजे रवाना होकर अगले दिन शाम 8:15 बजे साबरमती पहुंचेगी.
- साबरमती से सुबह 5.20 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 6:30 बजे वाराणसी पहुंचेगी.
इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें यात्रियों को सफर के दौरान बार-बार चढ़ने और उतरने जैसी परेशानी से राहत मिलेगी. सफर के दौरान यह ट्रेन कई प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी, जिसमें बांदीकुई जंक्शन, पालनपुर जंक्शन और वीआईआईके जैसे स्टेशन शामिल हैं.
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