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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG गैस सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड तक... 1 मई से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, जेब पर होगा सीधा असर

LPG गैस सिलेंडर से लेकर क्रेडिट कार्ड तक... 1 मई से बदल जाएंगे ये बड़े नियम, जेब पर होगा सीधा असर

May 1 Rule Changes Update: 1 मई से बैंकिंग, निवेश और LPG बुकिंग से जुड़े नियमों में अहम बदलाव होने जा रहे हैं, जिसका असर सीधे आपकी जेबों पर पड़ेगा.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 29 Apr 2026 12:42 PM (IST)
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Major Changes from May 1: बस दो दिन बचे हैं और मई का महीना शुरू होने वाला है. इस दौरान LPG सिलेंडर की बुकिंग से लेकर क्रेडिट कार्ड को लेकर नियमों में कई बदलाव किए जाएंगे, जिसकी जानकारी होनी हर एक के लिए जरूरी है. आज हम आपको इस खबर के लिए इन्हीं बदलावों के बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं. 

LPG सिलेंडर से जुड़े नियमों में बदलाव

LPG सिलेंडर बुकिंग- 1 मई से हो रहे बदलाव के तहत अब आप एक सिलेंडर की डिलीवरी के तुरंत बाद दूसरा सिलेंडर बुक नहीं करा पाएंगे. शहरों में बुकिंग के लिए कम से कम 25 दिन और ग्रामीण हिस्सों में बुकिंग के लिए 45 दिन तक का इंतजार करना होगा.

OTP-बेस्ड डिलीवरी- 1 मई से डिलीवरी के दौरान DAC (Delivery Authentication Code) या OTP देना अनिवार्य होगा. बिना इसके डिलीवरी एजेंट आपको सिलेंडर नहीं दे पाएगा. 

e-KYC जरूरी- PM Ujjwala Yojana के लाभार्थियों के लिए Aadhar आधारित e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है ताकि सब्सिडी जारी रहे. 

कीमतों में बढ़ोतरी- HPCL, Indian Oil और BPCL जैसी भारतीय OMCs घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए LPG सिलेंडरों की कीमतें तय करती हैं. Indian Oil, Indane ब्रांड के तहत LPG बेचती है, BPCL, Bharat Gas के तहत और HPCL, HP Gas के तहत सिलेंडर बेचती है. हर महीने की शुरुआत में ये कंपनियां LPG की कीमतों में बदलाव करती हैं. इस बीच, आर्थिक अनिश्चितता और भू-राजनीतिक अस्थिरता के कारण OMCs पर काफी वित्तीय दबाव है. हो सकता है कि इस बोझ का कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डाल दिया जाए.

उत्तर प्रदेश में नया श्रम कानून

उत्तर प्रदेश में 1 मई से नया श्रम कानून लागू करने की तैयारियां जोरों पर है. इसके तहत, तय समय से ज्यादा अतिरिक्त 15 मिनट भी काम करने की स्थिति में कर्मचारी को ओवरटाइम देना होगा. नए नियमों के तहत, बेसिक सैलरी को टोटल सीटीसी का कम से कम 50 परसेंट रखा जा सकता है. इससे  PF और ग्रेच्युटी बढ़ेगी, जिसका असर इन-हैंड सैलरी पर भी पड़ेगी. 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का वार्षिक प्रीमियम मई में ऑटो-डेबिट होना है. खातों से ₹436 और ₹20 कट सकते हैं. जिन खाताधारकों ने ये योजनाएं ले रखी हैं, उन्हें खाते में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखना चाहिए.

PMJJBY और PMSBY का प्रीमियम ऑटो-डेबिट 

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का सालाना प्रीमियम मई में ऑटो-डेबिट होगा. यानी कि आपके लिंक्ड बैंक अकाउंट से 436 और 20 रुपये अपने आप कट सकते जाएंगे. ऐसे में इन योजनाओं के लाभार्थियों को अपने अकाउंट्स में पर्याप्त बैलेंस रखना होगा.

SBI और YES बैंक के ग्राहकों को झटका

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) 1 मई से छोटे बकाये पर भी लेट पेमेंट चार्ज कर सकता है. इसके अलावा, YES Bank 1 मई से यूटिलिटी ट्रांजैक्शन पर 1 परसेंट अतिरिक्त चार्ज वसूलेगा. 

ये भी पढ़ें:

LPG गैस सिलेंडर की कीमत घटेगी! सरकार ने की ब्लेंडिंग की तैयारी, डीजल में भी होगा मिश्रण', क्या होता है ये? 

Published at : 29 Apr 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
LPG Cylinder Booking LPG Cylinder LPG Cylinder Booking Rules
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