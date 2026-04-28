LPG and Diesel Blending Plans: अमेरिका और ईरान के बीच जंग, मिडिल-ईस्ट में तनाव के बीच ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और इसकी सप्लाई पर निर्भरता को कम करने के मकसद से सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है. दरअसल, सरकार ब्लेंडेड डीजल और कमर्शियल लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) को बाजार में लाने की दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है.

सरकार ने शुरू किया पायलट प्रोजेक्ट

अप्रैल 2026 की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार पेट्रोल में 20 परसेंट एथेनॉल ब्लेंडिंग (E20) की सफलता के बाद अब डीजल और LPG के लिए एक नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है.

इस क्रम में डीजल में आइसोब्यूटाइल अल्कोहल (IBA) मिलाने और कमर्शियल LPG में डाइमिथाइल ईथर को मिलाने की तैयारी है. आइसो-ब्यूटाइल अल्कोहल एक ज्वलनशील लिक्विड है, जिसे आम तौर पर फ़र्मेंट किए गए अनाज से बनाया जाता है और BME को कोल गैसीफिकेशन, बायोमास या नैचुरल गैस से बनाया जाता है. यह एक सवच्छ ईंधन है और LPG के साथ आसानी से घुल भी जाती है.

क्यों इस पर दिया जा रहा जोर?

फिलहाल, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स (BIS) रिफ़ाइनरों और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से मिले इनपुट की जांच कर रहा है ताकि 10% आइसो-ब्यूटाइल अल्कोहल (IBA) के साथ ब्लेंड किए गए डीजल के लिए स्पेसिफिकेशन को फाइनल किया जा सके.

बता दें कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने कंस्ट्रक्शन कार्यों में उपयोग होने वाली मशीनों के लिए बायो-फ्यूल ब्लेंडिंग शुरू करने पर जोर दिया है, जो सालाना लगभग 400 करोड़ लीटर डीजल की खपत करती है. इधर, BIS ने भी 20 परसेंट तक ब्लेंडिंग की अनुमति पहले ही दे दी है इसलिए फिलहाल सरकार इसे कमर्शियल इस्तेमाल के लिए प्राथमिकता दे रही है.

LPG में 20 परसेंट DME मिलाने से सालाना लगभग 63 लाख टन आयात कम हो सकता है. इससे देश को 34200 करोड़ या 4.04 बिलियन डॉलर की बचत होगी.

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