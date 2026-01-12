हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र में इंटर-कास्ट मैरिज करने पर सरकार देती है लाखों रुपये, इस स्कीम के बारे में जानते हैं आप?

महाराष्ट्र सरकार की इस योजना का नाम इंसेंटिव टू एनकरेज इंटर-कास्ट मैरिज है. इस योजना का मकसद जातिगत भेदभाव को कम करना और समाज में समानता व सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 12 Jan 2026 05:39 PM (IST)
आज भी देश के कई हिस्सों में इंटर-कास्ट मैरिज करना आसान नहीं है. सामाजिक दबाव, परिवार का विरोध और आर्थिक चुनौतियां ऐसे रिश्तों के सामने बड़ी दीवार बन जाती है. इसी सोच को बदलने और इंटर-कास्ट मैरिज को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार एक खास योजना चला रही है. इस योजना के तहत सरकार एलिजिबल कपल को लाखों रुपये की आर्थिक मदद देती है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में इंटर-कास्ट मैरिज करने पर सरकार कितने रूपये देती है. और क्या इस स्कीम के बारे में आप जानते हैं या नहीं.

क्या है इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम?

महाराष्ट्र सरकार की इस योजना का नाम इंसेंटिव टू एनकरेज इंटर-कास्ट मैरिज है. इस योजना का मकसद जातिगत भेदभाव को कम करना और समाज में समानता व सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है. इस स्कीम के तहत अगर किसी विवाह में पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, VJ, NT या SBC कैटेगरी से है, तो सरकार की ओर से मदद की जाती है. इस योजना के तहत कुल 3 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है. इसमें महाराष्ट्र सरकार की ओर से 50 हजार रुपये और डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर फाउंडेशन की ओर से 2.50 लाख रुपये दिए जाते हैं. यह राशि सीधे कपल के जॉइंट बैंक अकाउंट में भेजी जाती है.

किन लोगों को मिलता है इस योजना का फायदा?

इस योजना का लाभ पाने के लिए पति और पत्नी दोनों महाराष्ट्र के स्थायी निवासी होने चाहिए. वहीं कपल में से एक अनुसूचित जाति, जनजाति या निर्धारित वर्ग से होना चाहिए. इसके अलावा दोनों की शादी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए. शादी करने वाले दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल और दुल्हन की उम्र 18 साल होनी चाहिए. इनके अलावा योजाना का लाभ पाने के लिए कपल की यह पहली शादी होनी चाहिए.

इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

इंटर-कास्ट मैरिज स्कीम के लिए कैसे करें आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर Inter-Caste Marriage Scheme के ऑप्शन पर आवेदन करना होता है. वहीं ऑफलाइन आवेदन जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय से फॉर्म लेकर भी किया जा सकता है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 12 Jan 2026 05:39 PM (IST)
Inter Caste Marriage Inter-caste Marriage Scheme MAHARASHTRA Inter Caste Marriage Incentive
