SBI ने बढ़ाए ATM ट्रांजेक्शन चार्ज, जानें अब आपको कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा?

देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ATM ट्रांजेक्शन चार्जेज में बदलाव किया है. यह बदलाव 1 दिसंबर 2025 से ये बदलाव लागू हो गए हैं. इन बदलावों का सीधा असर सेविंग्स और सैलरी अकाउंट धारकों पर पड़ेगा जो दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं. हालांकि कुछ अकाउंट और ट्रांजेक्शन पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. वहीं इन बदलावों को लेकर बैंक का कहना है कि इंटरचेंज फीस बढ़ने के बाद एटीएम सर्विस चार्ज की समीक्षा की गई, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है. फरवरी 2025 के बाद यह पहली बार है जब SBI ने ATM चार्ज में बढ़ोतरी की है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि SBI के एटीएम ट्रांजेक्शन चार्ज में बदलाव के बाद अब आपको कितना एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा.

नॉन SBI ATM पर ट्रांजेक्शन अब होंगे महंगे

SBI की नई व्यवस्था के तहत SBI ग्राहक अगर दूसरे बैंकों के एटीएम से तय फ्री लिमिट के बाद कैश निकालते हैं, तो अब उन्हें प्रति ट्रांजेक्शन 23 रुपये प्लस GST देना होगा. वहीं पहले यह फीस 21 रुपये प्लस GST था. इसके अलावा बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट जैसे नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर अब 11 रुपये प्लस GST देना होगा, जो पहले 10 रुपये प्लस GST था. SBI ने यह भी साफ किया है कि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स के लिए नॉन SBI ATM पर मिलने वाली फ्री ट्रांजेक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है. ग्राहक पहले की तरह हर महीने दूसरे बैंकों के एटीएम से 5 फ्री ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों शामिल हैं. वहीं इस लिमिट के बाद ही नए चार्ज लागू होंगे.

सैलरी अकाउंट धारकों के लिए भी बदले नियम

सैलरी पैकेज सेविंग्स अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. पहले जहां दूसरे बैंकों के ATM पर अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलती थी, अब यह सीमा घटाकर 10 फ्री ट्रांजेक्शन प्रति माह कर दी गई है. वहीं फ्री लिमिट खत्म होने के बाद सैलरी अकाउंट धारकों को भी कैश विड्रॉल पर 23 रुपये प्लस GST और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर 11 रुपये प्लस GST देना होगा.

किन खातों पर नहीं पड़ेगा असर?

SBI के अनुसार कुछ कैटेगरी के ग्राहकों पर इस बढ़ोतरी का कोई असर नहीं होगा.

बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट के चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

SBI डेबिट कार्ड से SBI के अपने ATM पर ट्रांजेक्शन पूरी तरह फ्री रहेंगे.

SBI ATM से कार्डलेस कैश विड्रॉल पहले की तरह अनलिमिटेड और फ्री रहेगा.

इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट भी इस बदलाव से बाहर रखे गए हैं.

