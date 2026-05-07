लोगों को मिल रहे 'सरेंडर करें सिलेंडर' वाले मैसेज, क्या है इसका मतलब? PNG यूजर्स के लिए बड़ी खबर

LPG Cylinder News: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव को लेकर भारत में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत (LPG Shortage In India) को लेकर लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. जिसके तहत से परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए भारत सरकार ने बेहद ही अनोखा कदम उठाने का फैसला लिया है. जहां, PNG कनेक्शन में भारत सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं.

भारत सरकार ने नए नियम किए लागू

मिडिल ईस्ट में तनाव और होर्मुज स्ट्रेट बंद (Middle East-Hormuz Tension) की वजह से दुनिया भर न सिर्फ तेल की किल्लत देखने को मिल रही है बल्कि तेल के साथ-साथ गैस सिलेंडरों की परेशानी भी देखी जा सकती है. इसी को लेकर अब भारत सरकार ने बेहद ही कड़े कदम उठाने का फैसला लिया है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को गैस की परेशानी से छुटकारा दिलाया जा सके. केंद्र सरकार ने सिलेंडर की सप्लाई को रखने के लिए LPG सिलेंडर को ध्यान में रखते हुए एक (LPG Cylinder Rule) को लागू किया है, जिसके तहत गैस कंपनियां तमाम यूजर्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगातार अलर्ट भेज रही है.

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क्या आपको भी मिला कोई मैसेज?

आपमें से कई लोगों को ये मैसेज मिला होगा और नहीं मिला होगा. अगर आप मैसेज न मिलने की श्रेणी में आते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है. जानकारी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने देश में 'एक घर, एक गैस कनेक्शन' वाला रूल लागू किया है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपके पास LPG कनेक्शन है और साथ ही आपने PNG कनेक्शन भी लिया है तो आपको LPG सिलेंडर को जल्द से जल्द सरेंडर करना होगा. ऐसा नहीं करने पर सरकार आपके गैस कनेक्शन को न सिर्फ की काटेगी बल्कि आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

क्या दोनों सिलेंडर को रखना है गैर-कानूनी?

भारत सरकार द्वारा जारी की गई ऐसे नए नियम के तहत कोई भी व्यक्ति अपने साथ LPG और PNG कनेक्शन को एक साथ नहीं रख सकता है. जहां, ऐसा करने पर व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. इतना ही नहीं गैस कंपनियों को सख्त कहा गया है कि PNG कनेक्शन वाले लोगों के लिए किसी भी तरह से LPG सिलेंडर जारी नहीं किए जाएंगे और न ही उनमें किसी प्रकार की कोई रिफिलिंग की जाएगी.

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क्या आपने सिलेंडर को किया सरेंडर?

इस नए नियम के मुताबिक, देश में गैस की किल्लत को पूरी तरह से कम करना है ताकि लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े. मैसेज के साथ-साथ गैस कंपनियां भी लोगों के घरों में जाकर तेजी से जांच करने में जुटी हुई है. तो वहीं, इस नए नियम के तहत अब तक 40 हजार से ज्यादा लोगों ने अपने सिलेंडरों को सरेंडर कर दिया है. तो फिर देर किस बात की आज भी आप भी सिलेंडर को पूरी तरह से सरेंडर कर दें नहीं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है.