स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी1AC Train vs Flight: किराया बराबर हो तो किससे सफर करना ज्यादा फायदेमंद?

1AC Train vs Flight: किराया बराबर हो तो किससे सफर करना ज्यादा फायदेमंद?

1AC Train Vs Flight: अगर आप लंबी दूरी का सफर करने वाले हैं और 1AC ट्रेन और फ्लाइट में से किसी एक को चुनना है तो सिर्फ टिकट की कीमत देखकर तय न करें. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 15 Aug 2026 07:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ज़रूरत, समय और मौसम के आधार पर यात्रा का विकल्प चुनें।

1AC Train Vs Flight: पहले फ्लाइट में बैठना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब अक्सर लोग फ्लाइट से सफर करते हैं. ऐसे में कई बार आपने देखा होगा कि लंबी दूरी के सफर के लिए फ्लाइट और ट्रेन के किराए में ज्यादा अंतर नहीं होता है. लेकिन केवल कीमत देखकर ये तय नहीं किया जा सकता है कि किसमें सफर करना बेहतर होगा, क्योंकि दोनों की अपनी-अपनी जगह खासियत है. हां, ये बात अलग है कि अगर कोई एक्सपीरियंस लेने के लिए दोनों में से किसी साधन से सफर करना चाहता है. लेकिन पहले दोनों के बारे में जान लीजिए. 

1AC में सफर करना कब होता है फायदेमंद?

  • अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो फ्लाइट में आप एक तय लिमिट तक ही सामान अपने साथ ले जा सकते हैं. वहीं 1 AC में आप तय सीमा तक ज्यादा सामान ले जा सकते हैं.
  • इसके साथ ही 1AC में आपको केबिन या कूप की सुविधा मिलती है. इनमें दो या चार बर्थ होते हैं. ऐसे में जिन लोगों को प्राइवेसी के साथ सफर करना है तो 1AC उनके लिए बेहतर विकल्प है.
  • इसके अलावा अगर मौसम खराब हुआ तो फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है या फिर लेट होने की संभावना रहती है. ऐसा नहीं है कि ट्रेन मौसम खराब होने पर प्रभावित नहीं होती है, बस फर्क इतना है कि फ्लाइट की तुलना में ट्रेन से सफर ज्यादा बेहतर हो सकता है.

EPFO: आज है ECR फाइल करने की आखिरी तारीख, फिर लगेगा जुर्माना

इन मामलों में फ्लाइट से सफर करना है बेहतर 

अगर ट्रेन और फ्लाइट की कीमत में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कई बार लोगों को कम समय में सफर करना होता है तो इसके लिए फ्लाइट बेहतर विकल्प है, क्योंकि जिस दूरी को तय करने में ट्रेन से ज्यादा समय लग सकता है, वही फ्लाइट से कुछ घंटों में पूरा किया जा सकता है. इसके अलावा अगर कम समय लगेगा तो थकान भी नहीं होगी. फ्लाइट का किराया कई बार 1AC के आसपास या उससे कम भी मिल सकता है तो आप अपनी जरूरत और समय के मुताबिक सफर कर सकते हैं.

ध्यान दें, अगर आपको कम समय में सफर करना है तो फ्लाइट बेहतर ऑप्शन है और अगर आप प्राइवेसी और सामान ज्यादा है तो आपके लिए 1AC ट्रेन बेहतर ऑप्शन हो सकता है. 

20 लाख से ज्यादा EPF खाते बंद, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 15 Aug 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
Train Ticket Flight Ticket Utility News First AC
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
20 लाख से ज्यादा EPF खाते बंद, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
20 लाख से ज्यादा EPF खाते बंद, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
यूटिलिटी
LPG: गैस सिलेंडर पर सरकार ने कंपनियों को दिया ये आदेश
LPG: गैस सिलेंडर पर सरकार ने कंपनियों को दिया ये आदेश
यूटिलिटी
IRCTC लाया MP का 5 रात-6 दिन का शानदार टूर पैकेज, जानें खर्च
IRCTC लाया MP का 5 रात-6 दिन का शानदार टूर पैकेज, जानें खर्च
यूटिलिटी
ट्रेन में पानी खरीदने से पहले चेक करें ये 3 चीजें, जान लें जरूरी बात
ट्रेन में पानी खरीदने से पहले चेक करें ये 3 चीजें, जान लें जरूरी बात
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: विजय के Independence Day मंच पर तृषा की मौजूदगी, एक पल ने खींचा ध्यान (15.08.26)
Jagadhatri: 😯Janvi ने Jagadhatri को किया टीम से बाहर, फिर भी कॉलेज पहुंची Jagadhatri #sbs
Independence Day 2026: Rang De Basanti से Border तक, ये Patriotic Films जरूर देखें
Rhea Chakraborty ने Sushant Singh Rajput Case पर कहा, ‘Kaafi Saal Kar Liya Maine’
Rajasthan Patties Case | Sansani: 'मौत वाली पैटीज' से बच्चों को बचाओ ! | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इंडोनेशिया में कुछ घंटों में दूसरी बार आया भूकंप, 6.8 तीव्रता से कांपी धरती
इंडोनेशिया में कुछ घंटों में दूसरी बार आया भूकंप, 6.8 तीव्रता से कांपी धरती
महाराष्ट्र
न बेंच है, न पानी! 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत स्कूल पहुंचे अभिजीत दीपके
न बेंच है, न पानी! 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत स्कूल पहुंचे अभिजीत दीपके
बॉलीवुड
'आप हद में रहिए...', सुनीता आहूजा को 'शुगर डैडी' वाले बयान पर गोविंदा का करारा जवाब
'आप हद में रहिए...', सुनीता आहूजा को 'शुगर डैडी' वाले बयान पर गोविंदा का करारा जवाब
Hockey
आजादी के दिन जीता भारत, वर्ल्ड कप में जीत के साथ किया आगाज
आजादी के दिन जीता भारत, वर्ल्ड कप में जीत के साथ किया आगाज
एग्रीकल्चर
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
मक्का में बारिश के बाद बढ़ जाते हैं ये कीट, ऐसे करें बचाव
टेक्नोलॉजी
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
क्या ChatGPT आपके डिवाइस की करता है जासूसी? जानें सच्चाई
इंडिया
इसी महीने भारत आएंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान? जानें क्यों अहम दौरा
इसी महीने भारत आएंगे बांग्लादेशी PM तारिक रहमान? जानें क्यों अहम दौरा
ट्रेंडिंग
Video: लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
लाल लहंगे में जमकर झूमी हसीना, राणा जी गाने पर जमकर मचाया बवाल
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget