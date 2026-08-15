1AC Train vs Flight: किराया बराबर हो तो किससे सफर करना ज्यादा फायदेमंद?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ज़रूरत, समय और मौसम के आधार पर यात्रा का विकल्प चुनें।

1AC Train Vs Flight: पहले फ्लाइट में बैठना बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब अक्सर लोग फ्लाइट से सफर करते हैं. ऐसे में कई बार आपने देखा होगा कि लंबी दूरी के सफर के लिए फ्लाइट और ट्रेन के किराए में ज्यादा अंतर नहीं होता है. लेकिन केवल कीमत देखकर ये तय नहीं किया जा सकता है कि किसमें सफर करना बेहतर होगा, क्योंकि दोनों की अपनी-अपनी जगह खासियत है. हां, ये बात अलग है कि अगर कोई एक्सपीरियंस लेने के लिए दोनों में से किसी साधन से सफर करना चाहता है. लेकिन पहले दोनों के बारे में जान लीजिए.

1AC में सफर करना कब होता है फायदेमंद?

अगर आपके पास सामान ज्यादा है तो फ्लाइट में आप एक तय लिमिट तक ही सामान अपने साथ ले जा सकते हैं. वहीं 1 AC में आप तय सीमा तक ज्यादा सामान ले जा सकते हैं.

इसके साथ ही 1AC में आपको केबिन या कूप की सुविधा मिलती है. इनमें दो या चार बर्थ होते हैं. ऐसे में जिन लोगों को प्राइवेसी के साथ सफर करना है तो 1AC उनके लिए बेहतर विकल्प है.

इसके अलावा अगर मौसम खराब हुआ तो फ्लाइट कैंसिल कर दी जाती है या फिर लेट होने की संभावना रहती है. ऐसा नहीं है कि ट्रेन मौसम खराब होने पर प्रभावित नहीं होती है, बस फर्क इतना है कि फ्लाइट की तुलना में ट्रेन से सफर ज्यादा बेहतर हो सकता है.

EPFO: आज है ECR फाइल करने की आखिरी तारीख, फिर लगेगा जुर्माना

इन मामलों में फ्लाइट से सफर करना है बेहतर

अगर ट्रेन और फ्लाइट की कीमत में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कई बार लोगों को कम समय में सफर करना होता है तो इसके लिए फ्लाइट बेहतर विकल्प है, क्योंकि जिस दूरी को तय करने में ट्रेन से ज्यादा समय लग सकता है, वही फ्लाइट से कुछ घंटों में पूरा किया जा सकता है. इसके अलावा अगर कम समय लगेगा तो थकान भी नहीं होगी. फ्लाइट का किराया कई बार 1AC के आसपास या उससे कम भी मिल सकता है तो आप अपनी जरूरत और समय के मुताबिक सफर कर सकते हैं.

ध्यान दें, अगर आपको कम समय में सफर करना है तो फ्लाइट बेहतर ऑप्शन है और अगर आप प्राइवेसी और सामान ज्यादा है तो आपके लिए 1AC ट्रेन बेहतर ऑप्शन हो सकता है.

20 लाख से ज्यादा EPF खाते बंद, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस