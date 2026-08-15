20 रुपये से भी कम में मिलती है ट्रेन की टिकट, जानें सबसे सस्ता किराया

Train Ticket Price: भारतीय रेलवे से हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं, जिसमें हर तरह के लोग होते हैं. इन्हीं यात्रियों की जरूरत और बजट को ध्यान में रखते हुए रेलवे अलग-अलग तरह की ट्रेनें और यात्रा की क्लास के हिसाब से किराया उपलब्ध कराता है. जहां प्रीमियम ट्रेनों में सफर का किराया काफी महंगा हो सकता है, वहीं कुछ ट्रेनों में बहुत कम पैसे देकर भी यात्रा की जा सकती है. ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं कि रेलवे में सबसे सस्ती टिकट कितने रुपये की मिलती है, तो इसका जवाब काफी दिलचस्प है.

दरअसल, भारतीय रेलवे में सबसे कम दूरी की यात्रा के लिए जनरल क्लास का टिकट सबसे किफायती ऑप्शन माना जाता है. इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें पैसेंजर कम किराये में भी सफर कर सकते हैं. आइए जानते हैं रेलवे का न्यूनतम किराया कितना है.

कितने रुपये में मिलती है सबसे सस्ती ट्रेन टिकट?

भारतीय रेलवे के मुताबिक जनरल क्लास यानी सेकेंड क्लास ऑर्डिनरी सर्विस की टिकट सबसे सस्ती मानी जाती है. यहां पैसेंजर ट्रेनों में कम दूरी की यात्रा के लिए जनरल टिकट का न्यूनतम किराया 10 रुपये से शुरू होता है.

ट्रेन के खाने से दूरी बना रहे यात्री, रेलवे ने क्या बताया?

हालांकि, पहले रेलवे का न्यूनतम किराया 5 रुपये था, जिसे साल 2015 में बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया था. इसके बाद यात्रा की दूरी बढ़ने के साथ-साथ टिकट की कीमत भी बढ़ती जाती है. यही वजह है कि इसे यात्रियों के लिए काफी किफायती ऑप्शन माना जाता है.

किस ट्रेन में कितना हो सकता है न्यूनतम किराया?

ट्रेन की कैटेगरी और उसकी स्पीड के मुताबिक टिकट का किराया अलग-अलग हो सकता है. मेल, पैसेंजर, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी और गरीब रथ जैसी ट्रेनों में जनरल क्लास के किराये अलग-अलग हो सकते हैं.

पैसेंजर ट्रेन: न्यूनतम किराया करीब 10 रुपये

न्यूनतम किराया करीब 10 रुपये एक्सप्रेस ट्रेन: न्यूनतम किराया करीब 30 रुपये

न्यूनतम किराया करीब 30 रुपये सुपरफास्ट ट्रेन: न्यूनतम किराया करीब 45 रुपये

इन किरायों के अलावा सुपरफास्ट ट्रेन में यात्रा करने पर किराये में अलग-अलग चार्ज भी शामिल हो सकते हैं. ऐसे में रेलवे टिकट का किराया सिर्फ ट्रेन की कैटेगरी पर ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि इसमें यात्रा की दूरी भी अहम भूमिका निभाती है. यानी आप जितनी ज्यादा दूरी तय करेंगे, सामान्य तौर पर टिकट का किराया भी उतना ही ज्यादा बढ़ेगा.

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