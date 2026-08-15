20 लाख से ज्यादा EPF खाते बंद, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

EPF Account News: नौकरीपेशा लोगों के लिए EPF यानी कर्मचारी भविष्य निधि (Employees' Provident Fund) रिटायरमेंट के लिए बेहद अहम बचत होती है. हर महीने सैलरी से कटने वाली रकम EPF खाते में जमा होती रहती है. हालांकि, देश में बड़ी संख्या में ऐसे EPF खाते भी हैं, जिन्हें लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया है. हाल ही में सरकार ने संसद में ऐसे निष्क्रिय खातों को लेकर अहम जानकारी शेयर की है.

आंकड़ों के मुताबिक, देश में करीब 20 लाख से ज्यादा EPF खाते निष्क्रिय हो चुके हैं. ऐसे में अगर आपने भी हाल ही में नौकरी बदली है या पुरानी नौकरी छोड़ने के बाद अपना EPF बैलेंस ट्रांसफर नहीं किया है, तो एक बार अपने खाते की स्टेटस जांच लें.

कितने EPF खाते हुए निष्क्रिय?

श्रम और रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में बताया कि फाइनेंशियल 2020-21 में इनऑपरेटिव EPF खातों की संख्या 11,72,923 थी. लेकिन वित्त साल 2023-24 में यह संख्या बढ़कर करीब 21,55,387 हो गई. यानी चार साल में ऐसे खातों में करीब 84 फीसदी बढ़ोतरी हुई है.

2020-21 में निष्क्रिय EPF खाते: 11,72,923

2023-24 में निष्क्रिय EPF खाते: 21,55,387

इन खातों में जमा औसत बैलेंस भी बढ़ी है.

2020-21 में प्रति इनऑपरेटिव खाते में औसत रकम 33,513 थी, लेकिन 2023-24 में बढ़कर करीब 39,460 हो गई.

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क्यों निष्क्रिय हो जाते हैं EPF खाते?

सरकार के मुताबिक, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह नौकरी छोड़ने के बाद कर्मचारियों का अपने EPF खाते में पैसा निकालने या उसे नए खाते में ट्रांसफर करने के लिए क्लेम नहीं करना है. इसके अलावा KYC और आधार सीडिंग से जुड़े मामलों में भी कुछ खाते इनऑपरेटिव कैटेगरी में शामिल हुए हैं.

हालांकि, बार नौकरी बदलने के बाद कर्मचारी पुराने PF खाते में जमा रकम को नए खाते में ट्रांसफर नहीं कराते हैं. ऐसे में पुराने खाते का स्टेटस चेक करना बेहद जरूरी हो जाता है.

कैसे चेक करें अपना EPF स्टेटस?

अगर आप अपने पुराने या मौजूदा PF खाते की स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो इसे ऑनलाइन आसानी से चेक किया जा सकता है.

UAN पोर्टल: अपने UAN और पासवर्ड की मदद से EPFO के सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करें.

अपने UAN और पासवर्ड की मदद से EPFO के सदस्य पोर्टल पर लॉगिन करें. Service History: 'View' सेक्शन में जाकर 'Service History' पर ऑप्शन को क्लिक करें.

'View' सेक्शन में जाकर 'Service History' पर ऑप्शन को क्लिक करें. इसके बाद आप अपने पुराने और मौजूदा PF अकाउंट की जानकारी देख सकते हैं.

पासबुक चेक: EPFO पासबुक के जरिए आप अपने खाते का बैलेंस और ट्रांजैक्शन की जानकारी देख सकते हैं.

EPFO पासबुक के जरिए आप अपने खाते का बैलेंस और ट्रांजैक्शन की जानकारी देख सकते हैं. UMANG App: आप अपने मोबाइल पर UMANG ऐप खोलकर 'Employee Centric Services' सेक्शन के जरिए PF बैलेंस और दूसरी जानकारी चेक किया जा सकता है.

EPF खाता निष्क्रिय हो तो क्या करें?

अगर आपका पुराना PF अकाउंट निष्क्रिय दिखाई देता है, तो उसमें जमा रकम को बेकार छोड़ना सही नहीं है. ऐसे में अगर आपने नई नौकरी जॉइन कर ली है, तो पुराने खाते में जमा PF बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफर करना बेहतर रहेगा.

अपने पुराने PF खाते की जानकारी चेक करें.

UAN से जुड़े सभी Member ID की चेक करें.

पुराने PF बैलेंस को नए खाते में ट्रांसफर कराने की प्रोसेस पूरी करें.

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