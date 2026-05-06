दिल्ली में अब 45 दिनों में करना होगा चालान का निपटारा, सरकार ने दे दी चेतावनी, होगा ये एक्शन

Delhi Traffic Latest Update: देश की राजधानी दिल्ली कभी नहीं रुकती है. राजधानी दिल्ली में अनुशासन बनाना अपने में ही सबसे बड़ी चुनौती है. लेकिन, अब इस गंभीर चुनौती से निपटने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार ने बेहद ही सरल तरीका निकाला है. जहां, इस पहल के जरिए 'डिजिटल गवर्नेंस' और 'समयबद्ध न्याय' है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

कड़ी निगरानी और क्या है सुझाव?

दिल्ली सरकार द्वारा इस नई योजना के तहत ट्रैफिक चालान को अनदेखा करना पहले की तरह आसान नहीं होगा. जिसको लेकर रेखा गुप्ता की सरकार ने साफ-साफ शब्दों में कहा है कि हर चालान के निपटारे को एक तय समय के अंदर ही पूरी तरह से करना होगा. इसके साथ ही , उल्लंघनकर्ताओं को नियमों का बेहद ही सख्ती के साथ पालन करना होगा. हांलाकि, इय नियम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब चालान को सीधे कोर्ट में चुनौती देने की प्रक्रिया को विनियमित किया जा रहा है जहां न्यायिक प्रणाली पर बोझ को पूरी तरह से कम किया जा सके.

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केंद्रीय मोटर वाहन नियम होंगे लागू

इसके अलावा दिल्ली सरकार संशोधित केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 को राजधानी दिल्ली में जल्द ही लागू करने के बारे में योजना बना रही है. जहां, इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य यह है कि चालान प्रक्रिया को पूरी तरह से मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त किया जा सके. इसके साथ ही डिजिटल सिस्टम का व्यवस्था में भी तेजी से बदलाव किया जाएगा, जिससे दिल्ली की सड़कों पर होने वाली हर तरह की गतिविधियों के बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है. तो वहीं, नियमों में पारदर्शिता बढ़ने से दिल्लीवासियों का प्रशासन पर भरोसा बना रहेगा.

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अब हर नागरिक की सुरक्षा है सर्वोपरि

इन सबके अलावा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कड़े शब्दों में कहा है कि अब देश की सड़क पर हर नागरिक की सुरक्षा सबसे पहले सर्वोपरि है. सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से राजधानी की सड़कों पर एक सुरक्षित ड्राइविंग कल्चर को विकसित किया जाएगा. साथ ही सीएम ने आगे बताया कि जब नागरिकों को पता होगा कि हर उल्लंघन डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है और तय समय में उसका हिसाब लगाया जा रहा है, तो सड़कों पर गाड़ी चलाते समय लापरवाही के साथ-साथ रोजाना हो रहे सड़के दुर्घटनाओं में भारी कमी देखने को मिलेगी.