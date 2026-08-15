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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन के खाने से दूरी बना रहे यात्री, रेलवे ने क्या बताया?

ट्रेन के खाने से दूरी बना रहे यात्री, रेलवे ने क्या बताया?

Indian Railways Food: IRCTC के मुताबिक करीब 25% से 30% यात्री अतिरिक्त कैटरिंग चार्ज से बचने के लिए प्री-पेड कैटरिंग का विकल्प नहीं चुन रहे हैं. हालांकि, आंकड़ों की पुष्टि बाकी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 15 Aug 2026 08:21 PM (IST)
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IRCTC Catering News: अगर आप भी अक्सर में ट्रेन से सफर करते हैं और टिकट बुक करते समय खाने का ऑप्शन लेकर कन्फ्यूज रहते हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. हाल ही में भारतीय रेलवे की कैटरिंग सेवा को लेकर एक नया आंकड़ा सामने आया है. IRCTC के मुताबिक, अब प्री-पेड कैटरिंग वाले काफी यात्री टिकट के साथ मिलने वाले खाने का ऑप्शन नहीं चुन रहे हैं. हालांकि, इसकी सबसे बड़ी वजह अतिरिक्त कैटरिंग चार्ज से बचना बताई जा रही है.

IRCTC के CMD राहुल हिमालियन ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के दौरान बताया कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक करीब 25% से 30% यात्री प्री-पेड कैटरिंग से बाहर रहना पसंद कर रहे हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि यह शुरुआती फिलहाल अनुमान है, क्योंकि आंकड़े की पुष्टि की जानी अभी बाकी है.

क्यों ट्रेन का खाना नहीं चुन रहे यात्री?

IRCTC के मुताबिक, पहले यात्री टिकट बुक करते समय कैटरिंग को आसानी से एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन अब ज्यादातर यात्री पैसे बचाने के लिए टिकट बुकिंग के दौरान खाने का ऑप्शन हटा रहे हैं. हालांकि, कंपनी का कहना है कि इसे सिर्फ खाने की क्वालिटी के तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि यह यात्रियों की बदलती पसंद भी हो सकती है. 

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खाने की शिकायतों पर रेलवे का क्या कहना है?

IRCTC हर साल करीब 58 करोड़ खाना परोसता है. कंपनी का कहना है कि रोजाना करीब 18 लाख खाना यात्रियों तक पहुंचाए जाते हैं, जबकि शिकायतों की संख्या करीब 300 से 500 के बीच रहती है. IRCTC ने बताया कि कुल भोजन के मुकाबले में शिकायतों का अनुपात करीब 0.0008% है. इनमें सभी शिकायतें खाने की क्वालिटी पर नहीं, बल्कि कुछ शिकायतें पानी, बेबी फूड या कर्मचारियों के व्यवहार से जुड़ी होती हैं.

खाने की क्वालिटी सुधारने के लिए उठाए कदम

  • यात्रियों की शिकायतों और खानपान की क्वालिटी को लेकर रेलवे और IRCTC लगातार अपन निगरानी बढ़ा रहे हैं. इसके लिए कई स्तर पर भी कदम उठाए गए हैं.
  • पिछले तीन सालों में कैटरिंग सेवा प्रदाताओं पर कुल 5.13 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
  • बेस किचन में लाइव CCTV कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है.
  • आधुनिक बेस किचन और फूड सेफ्टी सुपरवाइजर की व्यवस्था की गई है.
  • खाने के पैकेट पर QR कोड लगाने की व्यवस्था की गई है, जिससे खाने की क्वालिटी और तैयार होने की जगह को आसानी से ट्रैक किया जा सके.

ई-कैटरिंग और ई-पेंट्री से बढ़ रही सुविधा

यात्रियों को बेहतर ऑप्शन देने के लिए IRCTC ई-कैटरिंग और ई-पेंट्री जैसी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है. कंपनी के कहना है कि ई-कैटरिंग के जरिए मिलने वाले भोजन की संख्या बढ़कर रोजाना 1.6 लाख से ज्यादा हो गई है. इसके अलावा ई-पेंट्री मॉडल 50 से ज्यादा ट्रेनों में उपलब्ध है और इसे करीब 100 ट्रेनों तक बढ़ाने की प्लानिंग की जा रही है. इसके जरिए यात्री मोबाइल ऐप या QR कोड की मदद से ट्रेन में उपलब्ध विक्रेताओं से खाना ऑर्डर कर सकते हैं.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 08:21 PM (IST)
Tags :
Utility News Train Food IRCTC INDIAN RAILWAYS IRCTC Catering
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