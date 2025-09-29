हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपसंद नहीं आ रही LPG सिलेंडर कंपनी, तो ऐसे दूसरी में करवा सकते हैं ट्रांसफर

पसंद नहीं आ रही LPG सिलेंडर कंपनी, तो ऐसे दूसरी में करवा सकते हैं ट्रांसफर

LPG Gas Cylinder Company Change: अगर आपकी LPG सिलेंडर कंपनी पसंद नहीं आ रही. तो अब आसानी से नई कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं. जान लें इसके लिए क्या होगी पूरी प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 29 Sep 2025 03:16 PM (IST)
Preferred Sources

LPG Gas Cylinder Company Change: एक समय था जब लोगों के घरों में खाना मिट्टी के चूल्हों पर बनाया जाता था. लेकिन अब यह सब बीती बातें हो चुकी हैं. अब लगभग हर एक घर में खाना एलपीजी सिलेंडर की मदद से गैस चूल्हों पर बनाया जाता है. आज के समय में एलपीजी सिलेंडर हर घर की जरूरत बन गया है. इसके लिए देश में कई कंपनियां संचालित हैं. हालांकि कई बार लोग अपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से पूरी तरह खुश नहीं होते. 

लेकिन बदलने का तामझाम मुश्किल लगता है. लेकिन अब यह प्रक्रिया मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जितनी आसान हो गई है. यानी आप अपनी एलपीजी कंपनी बदल सकते हैं और नई कंपनी से सर्विस ले सकते हैं. क्या है इसके लिए प्रोसेस और किन बातों का रखना होता है ध्यान. चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी. 

कैसे कराएं ट्रांसफर?

अगर आप अपनी फिलहाल की एलपीजी कंपनी से खुश नहीं है. तो आप अपनी एलपीजी कंपनी बदल सकते हैं. आपको बता दें भारत की तीन बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिनमें इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस शामिल हैं. इनके बीच एक करार हुआ है. जिनमें इंटर कंपनी पोर्टेबिलिटी शुरू की गई है. यानी आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह जैसे एक कंपनी की सिम को दूसरी कंपनी में ले बदल सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: कार में पटाखे से आग लगी तो बीमा कवर मिलेगा या नहीं, जान लें नियम

इस तरह से आप अपने एलपीजी गैस कनेक्शन को भी बदल सकते हैं. इसके लिए प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. आप जिस कंपनी के एलपीजी उपभोक्ता हैं आपको उसे कंपनी की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा और फिर दूसरी कंपनी में अपना कनेक्शन ट्रांसफर करवाना होगा. मसलन अगर आप इंडेन का गैस का सिलेंडर चला रहे हैं और एचपी में ट्रांसफर करवाना चाहतें हैं. तो आपको इंडेन की वेबसाइट पर जाना होगा. 

इन बातों का रखें ध्यान

जब आप ऑनलाइन अपनी रिक्वेस्ट रेज करेंगे. तो इसके बाद आपको मेल पर कन्फर्मेशन मिल जाएगी फिर आगे की प्रक्रिया होगी. जिसमें आपको अपनी फिलहाल जिस कंपनी के गैस सिलेंडर हैं उन्हें वापस देना होगा और पूरी प्रक्रिया के बाद आपको नई कंपनी के गैस सिलेंडर दे दिए जाएंगे आपको पता नहीं इसके लिए आपको अलग से कोई भी फीस नहीं चुकानी होगी.

यह भी पढ़ें: 4 लोगों के टिकट थर्ड एसी में बुक हो गए और 5वें ने अचानक बना लिया प्लान, क्या ट्रेन में साथ लेकर जा सकते हैं उसे?

ट्रांसफर करने के क्या हैं फायदे?

LPG कंपनी बदलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी सुविधा और पसंद के हिसाब से बेहतर सर्विस चुन सकते हैं. नई कंपनी समय पर सिलेंडर डिलीवरी, बेहतर  कस्टमर सर्विस और कभी-कभार छूट या ऑफर भी देती है. इस पोर्टेबिलिटी सर्विस से ग्राहक किसी भी समय अपनी कंपनी बदल सकते हैं और जो घरेलू गैस कंपनी उन्हें बेहतर सुविधा देती है उसे चुन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ

Published at : 29 Sep 2025 03:16 PM (IST)
Tags :
Indane Utility News Bharat Gas HP Gas LPG Cylinder
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड की बड्स स्टोरी पर लव स्टोरी फेम करियर और अधिक
जनधन खाताधारकों के लिए बड़ी खबर! 30 सितंबर से पहले कराएं Re-KYC| Paisa Live
Death Threat: Rahul Gandhi को 'गोली मारने' की धमकी पर Congress का Amit Shah को पत्र
Trophy Controversy: Asia Cup में India ने Pakistan को धोया, Trophy लेने से इनकार
Prophet Muhammad insult protest: अहिल्या नगर में बवाल, पुलिस का लाठीचार्ज!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार में नीतीश की पार्टी को कितनी सीटें, कमाल कर पाएंगे तेजस्वी? सामने आया ओपिनियन पोल, आंकड़ों ने चौंकाया
बिहार
Bihar Election 2025: बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
बिहार में बीजेपी का बड़ा फैसला, 19 नेताओं की बनाई खास टीम, महाराष्ट्र के भी नेता शामिल
क्रिकेट
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
2025 एशिया कप में किस खिलाड़ी ने जीता कौन सा अवॉर्ड? अभिषेक-तिलक और कुलदीप को क्या-क्या मिला, जानें सबकुछ
टेलीविजन
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
काजल फैला-बिखरे बाल, अंकिता लोखंडे को क्या हुआ? लेटेस्ट फोटोज में दिखा ऐसा लुक टेंशन में आए फैंस
विश्व
Indian Rupee Strong Value: 20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
20 से ज्यादा देशों में भारतीय रुपया आपको बना देगा अमीर! जीभरकर खर्च करिए नहीं पड़ेगी कम, पढ़ें लिस्ट
यूटिलिटी
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ
शिक्षा
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
अभिषेक शर्मा से सूर्य कुमार यादव तक, एशिया कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम में सबसे पढ़ा-लिखा कौन?
हेल्थ
Processed Food Heart Disease Risk: पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां
पिज्जा-बर्गर और नूडल्स जैसे प्रोसेस्ड फूड का ले रहे मजा तो हो जाएं सावधान, दिल में घर बना लेंगी ये बीमारियां
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget