पसंद नहीं आ रही LPG सिलेंडर कंपनी, तो ऐसे दूसरी में करवा सकते हैं ट्रांसफर

LPG Gas Cylinder Company Change: एक समय था जब लोगों के घरों में खाना मिट्टी के चूल्हों पर बनाया जाता था. लेकिन अब यह सब बीती बातें हो चुकी हैं. अब लगभग हर एक घर में खाना एलपीजी सिलेंडर की मदद से गैस चूल्हों पर बनाया जाता है. आज के समय में एलपीजी सिलेंडर हर घर की जरूरत बन गया है. इसके लिए देश में कई कंपनियां संचालित हैं. हालांकि कई बार लोग अपनी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से पूरी तरह खुश नहीं होते.

लेकिन बदलने का तामझाम मुश्किल लगता है. लेकिन अब यह प्रक्रिया मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जितनी आसान हो गई है. यानी आप अपनी एलपीजी कंपनी बदल सकते हैं और नई कंपनी से सर्विस ले सकते हैं. क्या है इसके लिए प्रोसेस और किन बातों का रखना होता है ध्यान. चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी.

कैसे कराएं ट्रांसफर?

अगर आप अपनी फिलहाल की एलपीजी कंपनी से खुश नहीं है. तो आप अपनी एलपीजी कंपनी बदल सकते हैं. आपको बता दें भारत की तीन बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जिनमें इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस शामिल हैं. इनके बीच एक करार हुआ है. जिनमें इंटर कंपनी पोर्टेबिलिटी शुरू की गई है. यानी आप मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की तरह जैसे एक कंपनी की सिम को दूसरी कंपनी में ले बदल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: कार में पटाखे से आग लगी तो बीमा कवर मिलेगा या नहीं, जान लें नियम

इस तरह से आप अपने एलपीजी गैस कनेक्शन को भी बदल सकते हैं. इसके लिए प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है. आप जिस कंपनी के एलपीजी उपभोक्ता हैं आपको उसे कंपनी की वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर्ड करना होगा और फिर दूसरी कंपनी में अपना कनेक्शन ट्रांसफर करवाना होगा. मसलन अगर आप इंडेन का गैस का सिलेंडर चला रहे हैं और एचपी में ट्रांसफर करवाना चाहतें हैं. तो आपको इंडेन की वेबसाइट पर जाना होगा.

इन बातों का रखें ध्यान

जब आप ऑनलाइन अपनी रिक्वेस्ट रेज करेंगे. तो इसके बाद आपको मेल पर कन्फर्मेशन मिल जाएगी फिर आगे की प्रक्रिया होगी. जिसमें आपको अपनी फिलहाल जिस कंपनी के गैस सिलेंडर हैं उन्हें वापस देना होगा और पूरी प्रक्रिया के बाद आपको नई कंपनी के गैस सिलेंडर दे दिए जाएंगे आपको पता नहीं इसके लिए आपको अलग से कोई भी फीस नहीं चुकानी होगी.

यह भी पढ़ें: 4 लोगों के टिकट थर्ड एसी में बुक हो गए और 5वें ने अचानक बना लिया प्लान, क्या ट्रेन में साथ लेकर जा सकते हैं उसे?

ट्रांसफर करने के क्या हैं फायदे?

LPG कंपनी बदलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी सुविधा और पसंद के हिसाब से बेहतर सर्विस चुन सकते हैं. नई कंपनी समय पर सिलेंडर डिलीवरी, बेहतर कस्टमर सर्विस और कभी-कभार छूट या ऑफर भी देती है. इस पोर्टेबिलिटी सर्विस से ग्राहक किसी भी समय अपनी कंपनी बदल सकते हैं और जो घरेलू गैस कंपनी उन्हें बेहतर सुविधा देती है उसे चुन सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें, जानें रूट, टाइमिंग से लेकर किराया तक सबकुछ