Bihar Amrit Bharat Train: भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल नेटवर्क है और लगातार इसका विस्तार हो रहा है. इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले रेलवे ने राज्य को नई सौगात देने का ऐलान किया है. पटना जंक्शन से सात नई ट्रेनों की शुरुआत होगी. जिनमें तीन अमृत भारत एक्सप्रेस भी शामिल हैं.

अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिडिल क्लास यात्रियों के बीच काफी पॉपुलर हैं. अब तक कुल 12 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रहीं थीं. अब तीन नई ट्रेनों की शुरुआत के बाद इनकी संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी. चलिए आपको बताते हैं कि बिहार से यह नई अमृत भारत ट्रेनें किन तीन राज्यों के लिए चलाई जाएंगी.

बिहार से इन तीन राज्यों के लिए चलेंगी अमृत भारत एक्सप्रेस

बिहार से राजस्थान, बिहार से हैदराबाद और बिहार से दिल्ली के लिए तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की गई हैं. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इन्हें हरी झंडी दिखाई. इन ट्रेनों में दरभंगा से अजमेर (राजस्थान) के लिए, मुजफ्फरपुर से हैदराबाद (तेलंगाना) के लिए और छपरा से दिल्ली (आनंद विहार टर्मिनल) के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी.

यह भी पढ़ें: आयुष्मान वय वंदन ही नहीं, सीनियर सिटिजंस को इन 3 योजनाओं में भी मिलता है फ्री इलाज, जान लें पूरी डिटेल

इस कदम से बिहार के यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा करने में और सुविधा होगी. इसके साथ ही सफर में समय की भी बचत होगी. अमृत भारत एक्सप्रेस पहले से ही आम और मिडिल क्लास यात्रियों की पॉपुलर ट्रेन है. अब इन तीन नई ट्रेनों की शुरुआत से बिहार से राजस्थान, तेलंगाना और दिल्ली तक का सफर और आसान और आरामदायक हो जाएगा.

यह भी पढ़ें: 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, जान लीजिए अपने काम की बात

टाइमिंग-किराये की जानकारी

ट्रेन नंबर 15293/15294 – मुजफ्फरपुर–चारलापल्ली–मुजफ्फरपुर अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में एक बार चलेगी. ट्रेन हाजीपुर, पाटलिपुत्र, आरा, बक्ससर, डीडीयू, प्रयागराज छिवकी, जबलपुर, इटारसी, नागपुर और काजीपेट के रास्ते से होकर जाएगी. इसमें आरामदायक सीटिंग, स्वच्छ शौचालय और ज्यादा बर्थ स्पेस जैसी सुविधाएं हैं. ट्रेन मुजफ्फरपुर–चारलापल्ली की दूरी लगभग 37 घंटे 10 मिनट में तय करेगी. इसका किराया बजट-फ्रेंडली रखा गया है हालांकि ऑफिशियल आंकड़े नहीं आए हैं.

ट्रेन नंबर 19623/19624 – मदार–दरभंगा–मदार अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में एक बार चलेगी और बिहार से राजस्थान की लंबी दूरी का सफर आरामदायक और स्मूथ बनाएगी. ट्रेन कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, गोमतीनगर, कानपुर, टुंडला और जयपुर के रास्ते से होकर जाएगी. इसमें आरामदायक सीटिंग, स्वच्छ शौचालय और पर्याप्त बर्थ स्पेस जैसी सुविधाएं हैं. ट्रेन मदार–दरभंगा की दूरी लगभग 27 घंटे 30 मिनट में तय करेगी. इसका किराया भी बजट-फ्रेंडली रखा गया है.

ट्रेन नंबर 15133/15134 – छपरा–आनंद विहार–छपरा अमृत भारत एक्सप्रेस सप्ताह में दो दिन चलेगी और बिहार से दिल्ली तक के सफर को आरामदायक और स्मूथ बनाएगी. ट्रेन सिवान, थावे, कप्तानगंज, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, ऐशबाग (लखनऊ) और कानपुर के रास्ते से होकर जाएगी. इसमें आधुनिक सीटिंग, स्वच्छ शौचालय, पर्याप्त बर्थ और एयर-कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं. ट्रेन छपरा–आनंद विहार की दूरी लगभग 24 घंटे 10 मिनट में पूरी होगी.

यह भी पढ़ें: घर बैठे-बैठे कैसे कमा सकते हैं हर महीने 6000 रुपये? पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम करेगी मदद