कार में पटाखे से आग लगी तो बीमा कवर मिलेगा या नहीं, जान लें नियम

Car Insurance Rules: अगले महीने दिवाली है और दिवाली को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है. बहुत से लोग इस खास दिन पर जमकर पटाखे फोड़ते हैं. कुछ पटाखे काफ़ी खराब क्वालिटी के होते हैं जो कभी-कभी नुकसान पहुंचा देते हैं. कई बार आग लगने की घटनाएं भी देखी गई हैं.

अगर दिवाली पर आप पटाखे जलाएं और पटाखों की चिंगारी से आपकी कार में आग लग जाए. तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या आपका इंश्योरेंस इस नुकसान को कवर करेगा और क्लेम कैसे मिलेगा. किस तरह की पॉलिसी में कवर मिलता है, क्लेम करने का सही प्रोसेस क्या है. चलिए आपको बताते हैं पूरी जानकारी.

क्या बीमा कवर करता है पटाखे से लगी आग?

नॉर्मली अगर बात की जाए तो कोई भी वाहन हो उसका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी होता है. यह नॉर्मल इंश्योरेंस होता है. आपके वाहन को हुए नुकसान पर आपको कोई फायदा नहीं मिलता. लेकिन आपकी वजह से हुई सामने वाले के वाहन का खर्चा थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस उठाता है. अब बात करते हैं आपको अगर पटाखे से आपकी गाड़ी में आग लगती है और आपकी गाड़ी के नुकसान पहुंचता है. तो उसके लिए आपको अलग इंश्योरेंस जरूरत पड़ेगी. और उस इंश्योरेंस को कहा जाता है कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी.

कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आग, चोरी, नेचुरल डिजास्टर और एक्सटर्नल फायर को आम तौर पर कवर करती है. हांलांकि पॉलिसी की शर्तों और एक्सक्लूजन को ध्यान से पढ़ें. क्योंकि कुछ पॉलिसियों में नेग्लिजेंस या जानबूझकर की गई हरकतों को कवर नहीं किया जाता. अगर आपने जानबूझकर या लापरवाही से पटाखे कार पर रखे थे. तो क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है.

किस तरह करना होगा क्लेम?

अगर पटाखों से आपकी कर में आग लग जाती है. तो सबसे पहले घटना का तुरंत बीमा कंपनी को नोटिफाई करें और उनकी 24x7 हेल्पलाइन या मोबाइल ऐप से तुंरत फॉर्म फिल करें. उसी वक्त घटना की तस्वीरें और वीडियो बनाकर रखें और पास के फायर ब्रिगेड या पुलिस को काॅल करें. फायर ब्रिगेड की रिपोर्ट और जरूरी हो एफआईआर करवा सकते हैं.

इसके बाद बीमा कंपनी सर्वेयर भेजेगी जो नुकसान का आंकलन करेगा. सर्वेयर की रिपोर्ट के बाद डॉक्यूमेंट्स जैसे पॉलिसी कॉपी, गाड़ी रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस और खर्च के बिल जमा करें. कंपनी तय शर्तों के अनुसार डिडक्टिबल काटेगी और सर्वेयर की रिपोर्ट पर क्लेम सेटल करेगी. ध्यान रखें कि अगर नेग्लिजेंस साबित हुई तो क्लेम रद्द हो सकता है.

