4 लोगों के टिकट थर्ड एसी में बुक हो गए और 5वें ने अचानक बना लिया प्लान, क्या ट्रेन में साथ लेकर जा सकते हैं उसे?

Railway Rules: 4 लोग पहले से थर्ड एसी में बुक थे लेकिन 5वें का प्लान अचानक बन गया. क्या उसे अपने साथ ले जा सकते हैं आप. जान लीजिए क्या हो सकते हैं ऐसे में आपके ऑप्शन.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 29 Sep 2025 02:12 PM (IST)
भारत में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं. जिनके लिए रेलवे की ओर से देशभर में हजारों ट्रेनें चलाई जाती हैं. रेलवे का सफर काफी सुविधायुक्त और सहूलियतभरा होता है. यही वजह है कि ट्रेन ज्यादातर यात्री ट्रेन का सफर करना पसंद करते हैं.

ट्रेन से सफर करने में ज्यादातर लोग रिजर्वेशन करवाकर सफर करना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है. जो लोगों को थोड़ी परेशानियों में डाल देता है. ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल आते हैं
अगर जब 4 लोगों के टिकट पहले से थर्ड एसी में बुक हो गए हों और फिर अचानक से 5वां व्यक्ति आपके साथ सफर करना चाहता है. तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं. क्या बिना कन्फर्म टिकट के किसी रिज़र्व कोच में ऐसे सफर किया जा सकता है.
तो आपको बता दें 5वें यात्री के लिए सबसे पहला ऑप्शन है तुरंत टिकट बुक करना है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे IRCTC या रेलवे रिज़र्वेशन काउंटर से टिकट लेकर ही वह सफर कर सकता है. अगर सीट कन्फर्म नहीं है. तो वेटिंग टिकट भी लिया जा सकता है.
वेटिंग टिकट मिलने की स्थिति में यात्री ट्रेन में चढ़ सकता है, लेकिन सीट मिलने की गारंटी नहीं होती. ट्रेन में यात्रा के दौरान टीटीई से संपर्क करना जरूरी होता है. टीटीई खाली सीटों के आधार पर वेटिंग टिकट को कन्फर्म कर सकता है.
अगर वेटिंग टिकट भी न मिले. तो 5वां यात्री जनरल कोच में सफर कर सकता है. इसमें सीट रिजर्व नहीं होती और यात्रा थोड़ी परेशानी भरी हो सकती है. हालांकि टिकट खरीदना आपके लिए जरूरी बिना इसके फाइन देना पड़ेगा और ट्रेन से उतार दिया जाएगा.
यानी अगर थर्ड एसी में 4 लोगों की टिकट बुक है. तो आप ऐसे ही किसी को और यात्री को अपने साथ सफर नहीं करवा सकते हैं. हालांकि टिकट बुक करके और टीटीई से बात करके अगर सीट खाली होती है. तो फिर साथ में सफर किया जा सकता है.
Published at : 29 Sep 2025 02:12 PM (IST)
