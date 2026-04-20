महिलाओं के लिए LIC का मेगा ऑफर, घर बैठे कमाएं 84000 सालाना, बनें अपनी मर्जी की बॉस!

LIC Bima Sakhi Scheme: भारत सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में दिसंबर 2024 में एक योजना शुरू की गई थी, जिसका नाम है एलआईसी बीमा सखी योजना. इस योजना के तहत महिलाओं की आर्थिक रूप से मदद कर उन्हें सक्षम बनाने की कोशिश की जा रही है. ये स्कीम LIC (लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेट ऑफ इंडिया) की स्कीम है. अगर आप इस स्कीम के बारे में नहीं जानते हैं तो आइये आपको इस स्कीम के फायदे बताते हैं और इसके लिए कैसे एप्लिकेशन भरन है.

क्या है 'बीमा सखी योजना'

बीमा सखी योजना एक ऐसी योजना है जो महिलाओं को सक्षम बनाती है. इस योजा का उद्देश्य ग्रामीण और छोटी जगहों की महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें बीमा एजेंट बनाया जाता है. इस योजना के तहत महिलाओं को तीन साल तक ट्रेनिंग दी जाती है, इस दौरान उन्हें न केवल बीमा से जुड़ी बारीकियां सिखाई जाती हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सक्षम किया जाता है. ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के साथ ही आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी शुरू की गई है.

कैसे करें आवेदन?

इस योजना के लिए आवेदन करना मुश्किल नहीं बल्कि बेहद आसान है.

सबसे पहले आपको LIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इस वेबसाइट से ही आप इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

ये प्रकिया बेहद ही आसान और सरल बनाई गई है जिससे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण महिलाएं इसका लाभ उठा सकें.

इस वेबसाइट को खोलते ही आपके पास हिंदी या अंग्रेजी का विकल्प खुलेगी, आप जिस भी भाषा में इसे देखना चाहत हैं उसे चयनित कर सकते हैं.

वेबसाइट में जाने के बाद आप LIC स्कीम्स में जाकर 'बीमा सखी स्कीम' का पेज खोलेंगे, इस पेज के आखिर में एक ऑप्शन मिलेगा 'बीमा सखी के लिए यहां क्लिक करें'.

इसके बाद एक एक्सटर्नल लिंक खुलेगा और आपकी स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखने लगेगा, इसे भरकर सबमिट कर दें.

इस आसान प्रक्रिया को आप फॉलो करके आप आवेदन भर सकते हैं.

48 हजार तक कर सकते हैं कमाई

इस योजना के तहत हर महिला को तीन साल तक स्टाइपेंड दिया जाता है. पहले साल में आपको 7 हजार रुपये हर महीने के हिसाब से दिए जाएंगे. जिसे एक साल में ही आप 84 हजार रुपये कमा लेंगे. दूसरे साल में आपको हर महीने के हिसाब से 6 हजार रुपये दिए जाएंगे. तीसरे साल में 5 हजार रुपये मिलेंगे. तीन साल में एक महिला को कुल 2 लाख रुपये से ज्यादा की आर्थिक सहायता मिलती है. इसके अलावा पॉलिसी बेचकर महिलाएं पहले साल में 48 हजार रुपये तक का कमीशन भी कमा सकती हैं.