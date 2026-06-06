PM Awas Yojana: किराए की टेंशन खत्म! PM आवास योजना से पाएं अपना घर, ऐसे करें आवेदन

PM Awas Yojana 2.0: घर बनाना सबका सपना होता है, लेकिन अभी तक अगर आपका ये सपना पूरा नहीं हुआ है तो अब निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के तहत 1 करोड़ नए शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है. अगर बात करें इस योजना के पीछे के मकसद की तो इसका मकसद आर्थिक रूप से कमजोर और मिडिल क्लास परिवारों को अपना घर बनाने में मदद करना है.

इतने परिवारों को मिलेगा लाभ

आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के चलाई जा रही इस योजना के तहत देशभर के शहरों में रहने वाले पात्र परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए मदद की जाएगी. सरकार ने अगले चरण में 1 करोड़ नए घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है. प्रधानमंत्री आवाज योजना-शहरी 2.0 की जानकारी योजना के ऑफिसियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई है. इस पोस्ट के जरिए लोगों से योजना का लाभ लेने और जल्द से जल्द आवेदन करने की अपील की गई है.

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अप्लाई कौन कर सकता है?

इस योजना का लाभ ऐसे शहरी परिवार उठा सकते हैं, जिनके पास अभी तक पक्का मकान नहीं है और साथ ही जो सरकार के निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. इस योजना में आर्थिक रूप से कमजोर परिवार (EWS) निम्न आय वर्ग (LIG) और अन्य पात्र परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है.

अप्लाई कैसे करें?

अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस योजना में अप्लाई करने के लिए दो ऑप्शन हैं. सबसे पहले इस योजना के ऑफिसियल पोस्ट में दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं. वहीं दूसरा PMAY-U 2.0 के ऑफिसियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है.

अगर आपको अप्लाई करने को लेकर किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप अपने इलाके शहरी स्थानीय निकाय यानी Urban Local Body या संबंधित कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है. वहां पर आपको इस योजना से जुड़ी हर एक जानकारी, जैसे जरूरी दस्तावेज और अप्लाई करने की प्रक्रिया उपलब्ध कराई जाएगी.

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अप्लाई करने के लिए जरूरी दस्तावेज