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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: हिमाचल से कोलकाता के लिए शुरू हुई गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जानें रूट, टाइमिंग और स्टॉपेज

Train News: हिमाचल से कोलकाता के लिए शुरू हुई गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जानें रूट, टाइमिंग और स्टॉपेज

Gurmukhi Superfast Express: हिमाचल से कोलकाता के लिए शुरू हुई सीधी ट्रेन गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जानें इसकी टाइमिंग, रूट और यात्रियों को मिलने वाले फायदे के बारे में सारी डिटेल.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Updated at : 06 Jun 2026 02:57 PM (IST)
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  • अंबाला-चंडीगढ़ से भी कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

Gurmukhi Superfast Express: हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हुई है. ऊना जिले के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए अब सीधी ट्रेन सेवा उपलब्ध हो गई है. इस रूट पर गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 12325/12326) चलाई जा रही है, जिसका उद्घाटन हमीरपुर सांसद अनुराग ठाकुर ने किया. इस नई ट्रेन सेवा से यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में आसानी और बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी.

जानिए ट्रेन की टाइमिंग क्या है?

रेलवे ने जानकारी दी है कि यह ट्रेन हर शनिवार सुबह 6:10 बजे अंब अंदौरा से कोलकाता के लिए चलेगी और लगभग 32 घंटे में सफर पूरा करेगी. वापसी यात्रा में यह ट्रेन हर गुरुवार सुबह 7:40 बजे कोलकाता से रवाना होगी और अगले दिन शाम 4:55 बजे अंब अंदौरा पहुंचेगी.

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स्टेशन जिनपर रुकेगी ये ट्रेन

ये ट्रेन आसनसोल, पटना जंक्शन, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, वाराणसी, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद और सहारनपुर जैसे प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेगी.

किन लोगों को मिलेंगे फायदे

इस नई रेल सेवा से हिमाचल प्रदेश के ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और आसपास के इलाकों के लोगों को पूर्वी भारत की यात्रा के लिए एक बेहतर और सुविधाजनक विकल्प मिल गया है. अब लोगों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए ज्यादा आसानी होगी और समय भी कम लगेगा.

इस ट्रेन के शुरू होने से धार्मिक यात्रा, पढ़ाई, व्यापार और पर्यटन से जुड़े कामों में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. लोग अब कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकेंगे. अगर आप भी इस रूट पर सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह सुपरफास्ट ट्रेन आपके लिए एक अच्छा और आरामदायक विकल्प हो सकती है.

अंबाला और चंडीगढ़ के लिए भी चल सकती है ट्रेन

अनुराग ठाकुर ने कहा कि आगे चलकर अंबाला और चंडीगढ़ की कुछ ट्रेन सेवाओं को ऊना से जोड़ने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि सरकार हिमाचल में रेल सुविधाओं को बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. इन बदलावों से आने वाले समय में लोगों की यात्रा और ज्यादा आसान और सुविधाजनक हो जाएगी.

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Published at : 06 Jun 2026 02:57 PM (IST)
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Utility News INDIAN RAILWAYS Himachal To Kolkata Train Una Railway Station
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