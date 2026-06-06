हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीFinancial Habit Changes: ये 6 आदतें बदलकर, हर साल 60 हजार रुपये तक बचा सकते हैं आप

Financial Habit Changes: ये 6 आदतें बदलकर, हर साल 60 हजार रुपये तक बचा सकते हैं आप

Future Saving Tips: बढ़ती महंगाई के बीच अगर आप अपनी कुछ रोजमर्रा की आदतों में बदलाव कर लें तो हर महीने 4,000 से 5,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं. जानिए कुछ जरूरी सेविंग टिप्स.

By : शैलजा पांडे | Updated at : 06 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • अनावश्यक सब्सक्रिप्शन टालें, कैशबैक का लाभ उठाएं, पहले बचत करें।

Future Saving Tips: बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर कोई अपने और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए सेविंग करने की कोशिश करता है. लेकिन क्या आपको पता है अगर आप अपनी छोटी-छोटी आदतों को बदल लें तो हर महीने 4 हजार से 5 हजार तक की सेविंग कर सकते हैं. मतलब साल भर में आपकी सेविंग 48 हजार से लेकर 60 हजार तक हो सकती है. 

1.हमेशा बाहर का खाना न खाएं

कई लोग हफ्ते में कई बार बाहर से खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उनके महीने में हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं. इसलिए बाहर का खाना कम करें. घर का खाना साफ-सुथरा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है. अगर आप अपनी ये आदत को सुधारते हैं तो आपके महीने में काफी पैसे बच सकते हैं.

किराए की टेंशन खत्म! PM आवास योजना से पाएं अपना घर, ऐसे करें आवेदन

2. ऑनलाइन सामान कम खरीदें

सेल और डिस्काउंट देखते ही लोग कई बार गैरजरूरी सामान खरीद लेते हैं. अगर वह सामान आपके रोजाना इस्तेमाल का नहीं है तो ऐसी जगह पैसे खर्च करना बर्बाद है. इसलिए सोच समझकर ही ऑनलाइन शॉपिंग करें.

3. जरूरी सब्सक्रिप्शन ही लें

काफी लोग OTT और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की कई मेंबरशिप ले लेते हैं. लेकिन उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते, जिसके चलते उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं. इन्हीं सब खर्चों को कम करके आप पैसों की बचत कर सकते हैं.

4. कैशबैक और रिवॉर्ड का लाभ लें

ध्यान दें, UPI, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट पर मिलने वाले कैशबैक और रिवॉर्ड का फायदा उठाएं, लेकिन सिर्फ ऑफर पाने के लिए एक्स्ट्रा खर्च करने से बचें.

घर की महिलाएं अपनाएं ये तरीके, सालभर में बच सकते हैं हजारों रुपये

5. पेट्रोल का खर्च कम करें

अगर आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है तो आप पैदल या फिर साइकिल से जाए. सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना पेट्रोल और गाड़ी रखरखाव के खर्च को कम कर सकता है.

6.पहले बचत करें, फिर खर्च

जब भी आपको सैलरी मिले तो उसमें से कुछ हिस्सा अपने सेविंग अकाउंट में डाल दें. इससे हर महीने आपके अच्छे-खासे पैसे बचाएंगे. अगर आप इन सभी बातों का ध्यान दें तो आपके महीने के 4-5 हजार आसानी से बच जाएंगे और सालभर में यह पैसे 48 हजार से 60 हजार रुपये तक पहुंच सकते हैं. उसके बाद आप इस पैसे को SIP या फिर किसी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाकर फ्यूचर के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 12:35 PM (IST)
Tags :
Inflation Investment Tips Savings Tips Utility News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Financial Habit Changes: ये 6 आदतें बदलकर, हर साल 60 हजार रुपये तक बचा सकते हैं आप
Financial Habit Changes: ये 6 आदतें बदलकर, हर साल 60 हजार रुपये तक बचा सकते हैं आप
यूटिलिटी
PM Awas Yojana: किराए की टेंशन खत्म! PM आवास योजना से पाएं अपना घर, ऐसे करें आवेदन
PM Awas Yojana: किराए की टेंशन खत्म! PM आवास योजना से पाएं अपना घर, ऐसे करें आवेदन
यूटिलिटी
Homemaker Saving Tips: घर की महिलाएं अपनाएं ये तरीके, सालभर में बच सकते हैं हजारों रुपये
Homemaker Saving Tips: घर की महिलाएं अपनाएं ये तरीके, सालभर में बच सकते हैं हजारों रुपये
यूटिलिटी
Train Cancelled: गोंडा-बुढ़वल रेलखंड में काम के चलते 3 ट्रेनें रद्द, 32 ट्रेनों का रूट डायवर्ट, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
Train Cancelled: गोंडा-बुढ़वल रेलखंड में काम के चलते 3 ट्रेनें रद्द, 32 ट्रेनों का रूट डायवर्ट, सफर से पहले देखें पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: आज कोर्ट में सरेंडर करेंगे खान सर? | Patna Coaching Firing
Khan Sir Controversy: खान सर की होने वाली है गिरफ्तारी? | Patna Coaching Firing | Breaking | Bihar
US Iran War Updates: Hormuz पर बड़ी कार्रवाई के बाद Trump का बयान | Khamenei | Breaking |Latest News
Sansani: ब्रेकअप का खूनी दरिंदा ! | Mohali Punjab | Crime News
Khan Sir Controversy: 'गोली कांड' में खान सर फंस गए! | Roshan Anand | Coaching Firing | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत को धमकी देने वाले अमेरिका-यूरोप को पुतिन की दो टूक, कहा- 'PM मोदी के राज में प्रतिबंधों...'
भारत को धमकी देने वाले अमेरिका-यूरोप को पुतिन की दो टूक, कहा- 'PM मोदी के राज में प्रतिबंधों...'
महाराष्ट्र
CJP Protest: 'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
'यह अच्छी बात है कि...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर संजय राउत का बड़ा बयान
इंडिया
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किन नेताओं को सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का बड़ा फैसला, किसे सौंपी सीट जिताने की जिम्मेदारी?
टेलीविजन
झूठे आरोपों का कबूलनामा कर बुरी फंसी शिल्पा शिंदे, अब होगी कार्रवाई? AICWA ने महाराष्ट्र के सीएम से कर दी है अपील
झूठे आरोपों के खिलाफ शिल्पा शिंदे पर अब होगी कार्रवाई? एआईसीडब्ल्यूए ने की ये तैयारी
क्रिकेट
IND vs AFG Live Streaming: आज कितने बजे से शुरू होगा भारत-अफगानिस्तान टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
आज कितने बजे से शुरू होगा IND vs AFG टेस्ट, जानिए किस चैनल और ऐप देखें लाइव मैच
बिहार
बिहार MLC चुनाव: चिराग पासवान की पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी, अशरफ अंसारी को बनाया उम्मीदवार
बिहार MLC चुनाव: चिराग पासवान की पार्टी ने घोषित किया प्रत्याशी, अशरफ अंसारी को बनाया उम्मीदवार
इंडिया
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
BJP छोड़ने के बाद अन्नामलाई ने नई पार्टी का किया ऐलान, CM थलापति विजय को लेकर दिया बड़ा बयान
जनरल नॉलेज
Cockroach Janta Party Protest: क्या कोई भी कर सकता है जंतर मंतर पर आंदोलन? जानें, कैसे मिलती है इसके लिए इजाजत
क्या कोई भी कर सकता है जंतर मंतर पर आंदोलन? जानें, कैसे मिलती है इसके लिए इजाजत
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget