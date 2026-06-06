Financial Habit Changes: ये 6 आदतें बदलकर, हर साल 60 हजार रुपये तक बचा सकते हैं आप

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अनावश्यक सब्सक्रिप्शन टालें, कैशबैक का लाभ उठाएं, पहले बचत करें।

Future Saving Tips: बढ़ती महंगाई को देखते हुए हर कोई अपने और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए सेविंग करने की कोशिश करता है. लेकिन क्या आपको पता है अगर आप अपनी छोटी-छोटी आदतों को बदल लें तो हर महीने 4 हजार से 5 हजार तक की सेविंग कर सकते हैं. मतलब साल भर में आपकी सेविंग 48 हजार से लेकर 60 हजार तक हो सकती है.

1.हमेशा बाहर का खाना न खाएं

कई लोग हफ्ते में कई बार बाहर से खाना खाते हैं, जिसकी वजह से उनके महीने में हजारों रुपये खर्च हो जाते हैं. इसलिए बाहर का खाना कम करें. घर का खाना साफ-सुथरा और स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है. अगर आप अपनी ये आदत को सुधारते हैं तो आपके महीने में काफी पैसे बच सकते हैं.

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2. ऑनलाइन सामान कम खरीदें

सेल और डिस्काउंट देखते ही लोग कई बार गैरजरूरी सामान खरीद लेते हैं. अगर वह सामान आपके रोजाना इस्तेमाल का नहीं है तो ऐसी जगह पैसे खर्च करना बर्बाद है. इसलिए सोच समझकर ही ऑनलाइन शॉपिंग करें.

3. जरूरी सब्सक्रिप्शन ही लें

काफी लोग OTT और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म की कई मेंबरशिप ले लेते हैं. लेकिन उसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते, जिसके चलते उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं. इन्हीं सब खर्चों को कम करके आप पैसों की बचत कर सकते हैं.

4. कैशबैक और रिवॉर्ड का लाभ लें

ध्यान दें, UPI, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल वॉलेट पर मिलने वाले कैशबैक और रिवॉर्ड का फायदा उठाएं, लेकिन सिर्फ ऑफर पाने के लिए एक्स्ट्रा खर्च करने से बचें.

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5. पेट्रोल का खर्च कम करें

अगर आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है तो आप पैदल या फिर साइकिल से जाए. सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना पेट्रोल और गाड़ी रखरखाव के खर्च को कम कर सकता है.

6.पहले बचत करें, फिर खर्च

जब भी आपको सैलरी मिले तो उसमें से कुछ हिस्सा अपने सेविंग अकाउंट में डाल दें. इससे हर महीने आपके अच्छे-खासे पैसे बचाएंगे. अगर आप इन सभी बातों का ध्यान दें तो आपके महीने के 4-5 हजार आसानी से बच जाएंगे और सालभर में यह पैसे 48 हजार से 60 हजार रुपये तक पहुंच सकते हैं. उसके बाद आप इस पैसे को SIP या फिर किसी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाकर फ्यूचर के लिए बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं.