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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिना सोचे विंडो खोलना बढ़ा सकता है AC का बिल, पंखे और खिड़की के तालमेल को समझें, ठंडा रहेगा घर

बिना सोचे विंडो खोलना बढ़ा सकता है AC का बिल, पंखे और खिड़की के तालमेल को समझें, ठंडा रहेगा घर

AC bill Management: गर्मी के मौसम में एसी तो अधिकतर सभी के घर में होता ही है. लेकिन कई लोग इसे ज्यादा चलाते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे बिल ज्यादा आएगा. हालांकि ऐसा नहीं है.

By : एबीपी बिजनेस डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 20 Apr 2026 08:03 PM (IST)
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Summer Season Tips: गर्मी का मौसम चल रहा है, ऐसे में ठंडी हवा के लिए लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं. एसी और कूलर के अलावा ताजा हवा के लिए खिड़कियां खोलकर रखते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आईडिया आपको भयंकर गर्मी का एहसास भी करवा सकता है. हाल ही में हुई एक रिसर्च में सामने आया है कि अगर आप गलत तरीके से घर की खिड़कियां खोलते हैं तो घर में गर्मी बढ़ सकती है. जिससे एसी- कूलर और पंखे का असर भी नहीं होगा बल्कि उमस बढ़ जाएगी.

ऐसा क्यों होता है इसके पीछे साइंस है, अगर आप इसे समझ जाएंगे तो तो आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी. जिससे गर्मी के मौसम में घर को गर्म होने से बचाव आप कर पाएंगे.

घर में गर्मी बढ़ने के पीछे का साइंस समझें
इसकी सबसे बड़ी वजह है बाहरी और अंदरूनी टेम्परेचर के बीच का कनेक्शन. अगर बाहर की हवा अंदर की हवा से ज्यादा गर्म है तो खिड़की खोलने से कन्वेक्शन हवा को अंदर की ओर खींच लेता है. अंदर का तापमान कम करके उस जगह को ठंडा करने की जगह कन्वेक्शन तापमान को बढ़ा देता है. इसके अलावा, दीवारें, फर्श और फर्नीचर दिनभर धूप से गर्मी को सोख लेते हैं और बाद में धीरे-धीरे गर्मी छोड़ते हैं. इससे घर लंबे समय तक गर्म बना रहता है, भले ही बाहर का तापमान कम हो जाए.

ऐसे में कुछ ऐसी टिप्स हैं, जिनको अपनाकर आप घर क तापमान को नियंत्रित रख सकते हैं और इससे बिल भी कम आएगा.

दोपहर में खिड़की खोलना है नुकसानदायक?
अगर दोपहर के समय में बाहर तापमान बहुत ज्यादा हो और आप खिड़की खोल दें, तो गर्म हवा तेजी से अंदर आती है. इससे घर का  संतुलित तापमान बिगड़ जाता है और अंदर की ठंडक खत्म हो जाती है. कुछ रिसर्च में ये भी पाया गया है कि ज्यादा देर तक खिड़कियां खुली रखने से घर में ह्यूमिडिटी बनी रहती है, जिससे कमरा और ज्यादा भारी और गर्म महसूस होता है और AC की खपत भी बढ़ सकती है.

सनलाइट का भी है रोल
अगर आपके घर की खिड़की से सीधेतौर पर सूरज की किरण आ रही है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है. सूरज की किरणें ज्यादा गर्मी बढ़ाती हैं. खासतौर से पीक डेलाइट यानी कि दोपहर करीब 1 बजे से 4 बजे के बीच सूरज की रोशनी ज्यादा तेज होती है, तब गर्मी की वजह से सोफे, बिल्डिंग मटेरियल, दीवारें भी इस गर्मी को सोख लेती हैं, ऐसे में जब डायरेक्ट सनलाइट खिड़की से आती हो तब बिलकुल भी खिड़की नहीं खोलना चाहिए.

टाइमिंग का है खेल
अगर आप सही समय पर खिड़की खोलेंगे तो ये आपके घर के तापमान को सही रखेंगी. जैसे सुबह के वक्त जब सूर्य की रोशनी तेज नहीं होती है. या शाम के वक्त जब सूरज ढलता है उस समय यदि खिड़की खोलेंगे तो अच्छा रहेगा. इससे घर का तापमान मेंटेन रहेगा और साथ ही साथ घर ठंडा भी रहेगा. इसके अलावा सही समय पर खिड़की खोलने से ताजा हवा आएगी और उससे घर के सामान ठंडी हवा को सोखेंगे, जो एसी और पंखे की खपत को बचाएगी.

पर्दे और ब्लाइंड्स बंद करके रखें
घर की खिड़कियों से सीधे आने वाली धूप आपके घर को ज्यादा गर्म कर सकती है. अगर आपके घर में खिड़कियों पर कांच लगा हो, जिससे सनलाइट सीधे आती हो तब इनपर पर्दे लगाकर रखें और ब्लाइंड्स से इन्हें बंध भी करके रखें.

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Published at : 20 Apr 2026 08:02 PM (IST)
Tags :
Summer Season Air Conditioner AC Bill
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