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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस राज्य की महिलाओं को सरकार दे रही 2500 रुपए, जानें किसे और कैसे करना है रजिस्ट्रेशन

इस राज्य की महिलाओं को सरकार दे रही 2500 रुपए, जानें किसे और कैसे करना है रजिस्ट्रेशन

Delhi Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं के खाते में 2500 रुपये भेजने का ऐलान किया है. इस योजना का किसे लाभ मिलेगा और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये आप यहां से जानें.

By : सृष्टि | Updated at : 14 May 2026 11:27 PM (IST)
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Delhi Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली की मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई हैं. जून के पहले हफ्ते से इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो जाएगी. ये एक ऐसी योजना है, जिसमें दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये अकाउंट में मिलेंगे. यहां से आप जान सकती हैं कि क्या आप भी इसका लाभ उठा सकती हैं. साथ ही यहां जरूरी दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये भी बताया गया है. 

किन्हें मिलेगा लाभ?
दिल्ली महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए महिला को 5 साल दिल्ली की निवासी होना जरूरी है. साथ ही उनके पास आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता भी होना चाहिए. परिवार में कोई आयकर न भरता हो तभी आप अप्लाई कर सकती हैं. बता दें कि 21 से 59 साल की जो भी महिला BPL कार्ड धारक हैं, उन्हें महिला समृद्धि योजना का लाभ मिल सकता है. ये योजना खासतौर से गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए महिलाओं के लिए ही बनाया है. 

क्या हैं जरूरी दस्तावेज-

  • आधार कार्ड
  • बीपीएल कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • फोटो
  • जाति प्रमाण पत्र
  • कोई सरकारी नौकरी नहीं प्रमाणपत्र


कैसे करना है रजिस्ट्रेशन?
दिल्ली महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन इ- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर किया जा सकता है. इसके लिए दिल्ली महिला समृद्धि योजना पोर्टल पर रजिस्टर करने से पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा. अकाउंट बन जाए तो आपको दिल्ली महिला समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है. ये वेबसाइट https://delhi.gov.in/mahila-samriddhi-yojana/apply है. इस वेबसाइट पर पर एक छोटा फार्म आएगा, उसमें आधार कार्ड का विकल्प चुनें और अपना आधार नंबर लिखें. फिर Captcha Code को लिखकर आगे बढ़े. इसके बाद आपको एक फार्म और भरना है, जिसमें सारी जानकारी देनी है. सब भरने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी लेना है. ओटीपी मिलने के बाद वापस से लॉगिन करें. बस हो गया आपका रजिस्ट्रेशन. 

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 14 May 2026 11:27 PM (IST)
Tags :
Government Scheme Yojana DELHI Mahila Samridhhi Yojana
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