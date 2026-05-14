इस राज्य की महिलाओं को सरकार दे रही 2500 रुपए, जानें किसे और कैसे करना है रजिस्ट्रेशन

Delhi Mahila Samriddhi Yojana: दिल्ली की मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आई हैं. जून के पहले हफ्ते से इसके लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी हो जाएगी. ये एक ऐसी योजना है, जिसमें दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये अकाउंट में मिलेंगे. यहां से आप जान सकती हैं कि क्या आप भी इसका लाभ उठा सकती हैं. साथ ही यहां जरूरी दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ये भी बताया गया है.

किन्हें मिलेगा लाभ?

दिल्ली महिला समृद्धि योजना का लाभ उठाने के लिए महिला को 5 साल दिल्ली की निवासी होना जरूरी है. साथ ही उनके पास आधार कार्ड, आधार लिंक बैंक खाता भी होना चाहिए. परिवार में कोई आयकर न भरता हो तभी आप अप्लाई कर सकती हैं. बता दें कि 21 से 59 साल की जो भी महिला BPL कार्ड धारक हैं, उन्हें महिला समृद्धि योजना का लाभ मिल सकता है. ये योजना खासतौर से गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए महिलाओं के लिए ही बनाया है.

क्या हैं जरूरी दस्तावेज-

आधार कार्ड

बीपीएल कार्ड

निवास प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

बैंक खाता विवरण

मोबाइल नंबर

फोटो

जाति प्रमाण पत्र

कोई सरकारी नौकरी नहीं प्रमाणपत्र



कैसे करना है रजिस्ट्रेशन?

दिल्ली महिला सम्मान योजना का रजिस्ट्रेशन इ- डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर किया जा सकता है. इसके लिए दिल्ली महिला समृद्धि योजना पोर्टल पर रजिस्टर करने से पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा. अकाउंट बन जाए तो आपको दिल्ली महिला समृद्धि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है. ये वेबसाइट https://delhi.gov.in/mahila-samriddhi-yojana/apply है. इस वेबसाइट पर पर एक छोटा फार्म आएगा, उसमें आधार कार्ड का विकल्प चुनें और अपना आधार नंबर लिखें. फिर Captcha Code को लिखकर आगे बढ़े. इसके बाद आपको एक फार्म और भरना है, जिसमें सारी जानकारी देनी है. सब भरने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और ओटीपी लेना है. ओटीपी मिलने के बाद वापस से लॉगिन करें. बस हो गया आपका रजिस्ट्रेशन.