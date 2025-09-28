दीवार से कितनी दूर रखना चाहिए फ्रिज, जान लें लिमिट वरना हो जाएगा खराब

Fridge Keeping Tips: सभी के घर में आज के समय कुछ चीजें बुनियादी तौर पर होनी जरूरी है. जो आम जिंदगी की जरूरतों का हिस्सा होती हैं. और फ्रिज उनमें से एक है. आजकल फ्रिज हर घर की जरूरी चीज बन गई है. फ्रिज नार्मली लोग किचन में रखते हैं. कुछ लोग जगह के चलते थोड़ा बाहर रख देते हैं. लेकिन सामान्य तौर पर इसे लोग दीवार से सटा के रखते हैं.

कई लोग फ्रिज को दीवार के पास या बहुत छोटे स्पेस में रख देते हैं. जिससे इसकी परफॉर्मेंस और लाइफ पर असर पड़ता है. आपको बता दें अगर फ्रिज को सही जगह ना रखा गया तो खराब भी हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं दीवार से कितनी दूर रखना चाहिए फ्रिज.

दीवार से इतना दूर रखें फ्रिज

बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि फ्रिज को दीवार से सटाकर नहीं बल्कि उससे थोड़ा दूर रखना चाहिए. आपको बता दें फ्रिज को दीवार से कम से कम 10 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए. जिससे कि पीछे और साइड्स पर हवा का सही सर्कुलेशन हो. अगर फ्रिज दीवार के बहुत पास रखा गया है. तो गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती और फ्रिज का कमप्रेसर ज्यादा काम करता है.

इससे बिजली का खर्च बढ़ता है और मशीन जल्दी खराब हो सकती है. सही दूरी पर फ्रिज रखने से उसकी कूलिंग कैपेसिटी बेहतर रहती है और खाना लंबे समय तक ताजा रहता है. इसके अलावा, फ्रिज को सीधी धूप या किसी हीटिंग सोर्स के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे भी परफॉर्मेंस प्रभावित होती है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

फ्रिज को सही तरीके से रखने के अलावा कुछ और बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है. फ्रिज को हमेशा स्टेबल और फ्लैट जगह पर रखें. जिससे उसका बैलेंस रहे और आवाज़ कम हो. इसके अलावा साइड्स से भी 5 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए. ताकि हवा का सही सर्कुलेशन होता रहे. कुछ-कुछ दिनों के अंतराल पर फ्रिज के बैक पैनल और कॉइल्स की सफाई करें. ताकि धूल जमा न हो और कमप्रेसर सही काम करे. फ्रिज को हमेशा हल्का खाली रखें. ज्यादा भरा होने पर कूलिंग कम हो सकती है. इन बातों का ध्यान रखने से फ्रिज लंबे समय तक सही तरीके से काम करता है.

