हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?

16 सितंबर तक नहीं भर पाए ITR तो क्या करें, क्या अब भी कर सकते हैं फाइल?

ITR Rules: अगर आप 16 सितंबर तक ITR फाइल नहीं कर पाए हैं. तो क्या अब भी ITR दाखिल कर सकते हैं. जान लीजिए इसके लिए क्या है नियम कितनी देनी होगी फाइलिंग पेनल्टी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 28 Sep 2025 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

ITR Rules: सभी लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न तय टाइम तक पर फाइल करना होता है. इस साल की डेडलाइन 16 सितंबर 2025 थी. लेकिन कई लोग इस तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाए हैं. ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या वह अब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें क्या प्रक्रिया अपनानी होगी. 

तो इसके साथ ही यह भी जानना चाहते हैं कि अगर डेडलाइन मिस हो गई. तो इसके लिए पेनल्टी कितनी लगेगी और क्या वह पुराने टैक्स रिजीमया नए टैक्स रिजीम में अपनी पसंद के मुताबिक ऑप्शन चुन सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी. 

क्या अब भी भर सकते हैं ITR?  

अगर आप 16 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस कर गए हैं, तो भी आप अभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं. इसे बिलेटेड ITR कहा जाता है और इनकम टैक्स एक्ट के तहत आमतौर पर वित्त वर्ष खत्म होने के दो साल तक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. हालांकि लेट फाइलिंग की वजह आपको पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है. जो अधिकतम 5000 रुपये तक हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: हरियाणा के मुख्यमंत्री से सीधे इस नंबर पर कर सकते हैं बात, अधिकारी नहीं सुन रहे तो कर दें शिकायत

इसके अलावा अगर आपके ऊपर टैक्स लायबिलिटी बनती ह, तो धारा 23A के तहत हर महीने 1 प्रतिशत का ब्याज भी देना होगा. बिलेटेड ITR फाइल करने के लिए आप डिजिटल पोर्टल या ई-फाइलिंग वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए भी आपको PAN, बैंक अकाउंट और जरूरी दस्तावेज तैयार रखने होंगे. इस तरह आप बिलेटेड ITR फाइल कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: सेकंड हैंड कार खरीदते समय भूलकर भी ना करें ये 3 गलतियां, वरना जेब पर पड़ सकता है भारी बोझ

बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग की भी डेडलाइन क्या?

इस साल के टैक्स सीजन के लिए यानी 2024-25 के लिए बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है. इसका मतलब है कि जो लोग 16 सितंबर 2025 तक रिटर्न नहीं फाइल कर पाए. वह अब भी इस तारीख तक इसे सबमिट कर सकते हैं. हालांकि देर से फाइल करने पर लेट फाइलिंग पेनल्टी लगेगी.

इसलिए अगर आप 16 सितंबर 2025 की डेडलाइन मिस कर चुके हैं. तो अब जितनी जल्दी हो सके रिटर्न फाइल कर दें. ताकि 1 दिसंबर 2025 की डेडलाइन मिस न हो. नहीं तो फिर आपको हो सकता है नुकसान.

यह भी पढ़ें: घर बैठे-बैठे कैसे कमा सकते हैं हर महीने 6000 रुपये? पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम करेगी मदद

Published at : 28 Sep 2025 12:45 PM (IST)
Tags :
Income Tax Return Utility News ITR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Manas Polymers & Energies Ltd IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
रिश्तेदार की मौत के बाद Nominee Accounts बंद करना हुआ आसान! RBI ने बनाए नए सख्त नियम| Paisa Live
IPO Alert: Jinkushal Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
BSNL का स्वदेशी 4G launch | मोदी जी ने दिखाई हरी झंडी | 5G और 6G भी जल्द!| Paisa Live
Hospital Brawl: महिला Doctor और ASHA Worker में मारपीट, Video Viral
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Vijay Rally Stampede: चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
चीख-पुकार और अफरा-तफरी का भयावह मंजर... एक्टर विजय की करूर रैली में भगदड़; देखें PHOTOS
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
ऑटो
नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?
नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
ट्रेंडिंग
BMW के 70 लीटर टैंक में डाल दिया 76 लीटर फ्यूल, पेट्रोल पंप का कारनामा देख कोमा में गए यूजर्स
BMW के 70 लीटर टैंक में डाल दिया 76 लीटर फ्यूल, पेट्रोल पंप का कारनामा देख कोमा में गए यूजर्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई और पास के जिलों में बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति!
महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई और पास के जिलों में बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति!
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget