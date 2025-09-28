हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
घर बैठे-बैठे कैसे कमा सकते हैं हर महीने 6000 रुपये? पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम करेगी मदद

घर बैठे-बैठे कैसे कमा सकते हैं हर महीने 6000 रुपये? पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम करेगी मदद

Post Office Monthly Income Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हर महीने आपको 6000 रुपये मिलेंगे. जान लीजिए कौनसी है यह योजना और कैसे करना होगा इसमें लाभ के लिए आवेदन.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Sep 2025 12:03 PM (IST)
Post Office Monthly Income Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हर महीने आपको 6000 रुपये मिलेंगे. जान लीजिए कौनसी है यह योजना और कैसे करना होगा इसमें लाभ के लिए आवेदन.

आज के समय में लोग निवेश को लेकर काफी उत्सुक रहते हैं. कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है तो कोई म्यूचुअल फंड्स या सरकारी योजनाओं को चुनता है.तो कुछ लोग पोस्ट ऑफिस की अलग-अलग योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करता है.

अगर आप हर महीने कुछ कमाई चाहते हैं. और चाहते हैं कि आपका पैसा भी सुरक्षित रहे तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है. यह योजना फिक्सड रिटर्न और गारंटीड इनकम देती है.
अगर आप हर महीने कुछ कमाई चाहते हैं. और चाहते हैं कि आपका पैसा भी सुरक्षित रहे तो पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम आपके लिए काफी अच्छी साबित हो सकती है. यह योजना फिक्सड रिटर्न और गारंटीड इनकम देती है.
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हर महीने तय रकम पाना चाहते हैं. इसमें आप एक बार निवेश करते हैं और फिर हर महीने तय ब्याज के रूप में पैसा पाते रहते हैं. इसे सुरक्षित निवेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सरकार की ओर से सपोर्टेड है.
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हर महीने तय रकम पाना चाहते हैं. इसमें आप एक बार निवेश करते हैं और फिर हर महीने तय ब्याज के रूप में पैसा पाते रहते हैं. इसे सुरक्षित निवेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सरकार की ओर से सपोर्टेड है.
इस स्कीम में निवेशक को अपनी जमा राशि पर हर महीने ब्याज दिया जाता है. यानी आपका निवेश सुरक्षित रहता है और साथ ही आपको रेगुलर इनकम भी मिलती है. इसकी वजह से यह योजना नौकरी करने वाले, रिटायरमेंट ले चुके लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है.
इस स्कीम में निवेशक को अपनी जमा राशि पर हर महीने ब्याज दिया जाता है. यानी आपका निवेश सुरक्षित रहता है और साथ ही आपको रेगुलर इनकम भी मिलती है. इसकी वजह से यह योजना नौकरी करने वाले, रिटायरमेंट ले चुके लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन है.
अगर आप हर महीने 6000 रुपये की इनकम चाहते हैं. तो इसके लिए आपको इस स्कीम में 9.7 लाख के करीब राशि निवेश करनी होगी. फिलहाल इसमें ब्याज दर लगभग 7.4% सालाना है. जिस हिसाब से इस राशि पर सालाना ब्याज करीब 72000 रुपये बनेगा.
अगर आप हर महीने 6000 रुपये की इनकम चाहते हैं. तो इसके लिए आपको इस स्कीम में 9.7 लाख के करीब राशि निवेश करनी होगी. फिलहाल इसमें ब्याज दर लगभग 7.4% सालाना है. जिस हिसाब से इस राशि पर सालाना ब्याज करीब 72000 रुपये बनेगा.
यानी हर महीने आपको 6000 रुपये बिना कुछ किए ब्याज के तौर पर ही मिल जाएंगे. आपको बता दें पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम इंडिविजुअल और ज्वाइंट दोनों तरह के खातों में खोली जा सकती है. इंडिविजुअल खाते के लिए निवेश की सीमा अलग होती है और ज्वाइंट खाते में अधिक राशि जमा करने की सुविधा दी जाती है.
यानी हर महीने आपको 6000 रुपये बिना कुछ किए ब्याज के तौर पर ही मिल जाएंगे. आपको बता दें पोस्ट ऑफिस की यह स्कीम इंडिविजुअल और ज्वाइंट दोनों तरह के खातों में खोली जा सकती है. इंडिविजुअल खाते के लिए निवेश की सीमा अलग होती है और ज्वाइंट खाते में अधिक राशि जमा करने की सुविधा दी जाती है.
योजना में निवेश एक तय समय तक के लिए किया जाता है. उस अवधि के पूरी होने पर आपका निवेश वापस मिल जाता है और अगर निवेशक चाहे तो इसे फिर से नई स्कीम में बढ़ा सकता है. आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर योजना के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं.
योजना में निवेश एक तय समय तक के लिए किया जाता है. उस अवधि के पूरी होने पर आपका निवेश वापस मिल जाता है और अगर निवेशक चाहे तो इसे फिर से नई स्कीम में बढ़ा सकता है. आप नजदीकी पोस्ट ऑफिस जाकर योजना के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं.
Published at : 28 Sep 2025 12:03 PM (IST)
Embed widget