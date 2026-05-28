Train News: कानपुर से ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. रेलवे ने ऐलान किया है कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन को एक दिन के लिए पूरी तरह बंद होने वाला है. इस दौरान इस स्टेशन पर किसी भी ट्रेन का संचालन नहीं होगा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि रेलवे की ओर से ये कदम जरूरी तकनीकी काम और सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेड के चलते उठाया गया है.

कब बंद रहेगा कानपुर सेंट्रल स्टेशन?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 21 जून 2026 को कानपुर सेंट्रल स्टेशन 24 घंटे के लिए बंद रहेगा. इस दौरान किसी भी ट्रेन का ठहराव कानपुर सेंट्रल पर नहीं होगा. वहीं, कई ट्रेनों को डायवर्ट किया जाएगा और यात्रियों को दूसरे स्टेशनों से यात्रा करनी होगी.

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क्यों लग रहा है रेलवे लॉकडाउन?

रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह बंदी किसी हड़ताल या समस्या की वजह से नहीं है, बल्कि इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग सिस्टम अपग्रेड के लिए किया जा रहा है. इस काम का मकसद ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाना, सिग्नल सिस्टम को अपग्रेड करना, भीड़भाड़ कम करना और ट्रेन संचालन को ज्यादा तेज और सुरक्षित बनाना है. वैसे भी कानपुर सेंट्रल देश के सबसे व्यस्त स्टेशनों में से एक है, इसलिए यहां समय-समय पर ऐसे तकनीकी काम किए जाते हैं.

गोविंदपुरी और चंदारी बनेंगे नए हब

जब कानपुर रेलवे बंद होगा तो इस 24 घंटे के शटडाउन के दौरान यात्रियों के लिए सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि ट्रेनों का संचालन गोविंदपुरी और चंदारी रेलवे स्टेशनों से किया जाएगा. इस दौरान कई सारी ट्रेनें गोविंदपुरी स्टेशन से चलेंगी. कुछ ट्रेनें चंदारी स्टेशन पर रोकी जाएंगी और यात्रियों को टिकट और बोर्डिंग की सुविधा वहीं मिलेगी. रेलवे का कहना है कि इससे कानपुर सेंट्रल पर दबाव कम होगा और काम तेजी से पूरा किया जा सकेगा.

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यात्रियों को क्या करना होगा?

अगर आप उस दिन यात्रा करने वाले हैं तो इन बातों का ध्यान रखें कि आपको टिकट पर स्टेशन जरूर चेक करना है. इसके अलावा यात्री, यात्रा से पहले ट्रेन का अपडेट जरूर देखें, गोविंदपुरी या चंदारी से बोर्डिंग की तैयारी रखें और समय से पहले स्टेशन पहुंचें. कानपुर सेंट्रल से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं. ऐसे में एक दिन का यह शटडाउन कुछ यात्रियों के लिए असुविधा जरूर करेगी.

कब शुरू होगा सामान्य संचालन?

21 जून के 24 घंटे पूरे होने के बाद 22 जून यानी अगल दिन से ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर ट्रेन सेवाएं फिर से सामान्य रूप से शुरू हो जाएंगी. इसके बार वापस से सभी ट्रेनें सामान्य प्लेटफॉर्म से चलेंगी.