LPG Price Today, 28 May 2026: वैसे तो आजकल देशभर में रोज सुबह कोई न कोई रेट बढ़ जाता है. कभी सोना- चांदी, पेट्रोल- डीजल को कभी दूध के दाम बढ़ ही रहे हैं. लेकिन आज 28 मई 2026, दिन गुरुवार को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है. बता दें कि दिल्ली में 14.2 किलो वाला घरेलू सिलेंडर 913 रुपये का मिल रहा है तो वहीं 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3071.50 रुपये हो गई है. अब आज आपको ये दोनों ही सिलेंडर कितने में मिलेंगे, यहां से आप जान सकते हैं. यहां LPG के घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की पूरी रेट लिस्ट मौजूद है.

घरेलू 14 किलो गैस सिलेंडर का दाम-

नई दिल्ली - ₹913.00

कोलकाता - ₹939.00

मुंबई - ₹912.50

चेन्नई - ₹928.50

गुरुग्राम - ₹921.50

नोएडा - ₹910.50

बेंगलुरु - ₹915.50

भुवनेश्वर - ₹939.00

चंडीगढ़ - ₹922.50

हैदराबाद - ₹965.00

जयपुर - ₹916.50

लखनऊ - ₹950.50

पटना - ₹1,002.50

तिरुवनंतपुरम - 922.00

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कमर्शियल 19 किलो गैस सिलेंडर का दाम-

नई दिल्ली - ₹3,071.50

कोलकाता - ₹3,202.00

मुंबई - ₹3,024.00

चेन्नई - : ₹3,237.00

गुरुग्राम - ₹3,088.00

नोएडा - ₹3,071.50

बेंगलुरु - ₹3,152.00

भुवनेश्वर - ₹3,238.00

चंडीगढ़ - ₹3,092.50

हैदराबाद - ₹3,315.00

जयपुर - ₹3,099.00

लखनऊ - ₹3,194.00

पटना - ₹3,346.50

तिरुवनंतपुरम - ₹3,106.00

क्या गैस सिलेंडर की बढ़ेंगी कीमतें?

घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव पश्चिम एशिया संकट के कारण सरकारी तेल विपणन कंपनियां जैसे IOCL, BPCL, HPCL हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करती हैं. अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस की कीमतें लगातार बढ़ती रहीं या आपूर्ति बाधित हुई तो तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा, जिससे आने वाले महीनों जैसे जून 2026 में घरेलू सिलेंडर के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं.

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खाना पकाने के लिए एलपीजी क्यों है होती है इस्तेमाल?

एलपीजी के इतना ज्यादा इस्तेमाल होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसे कम प्रेशर में आसानी से लिक्विड रूप में बदला जा सकता है. इससे बड़ी मात्रा में गैस को कॉम्पैक्ट स्टील सिलेंडर के अंदर स्टोर किया जा सकता है. इनके जलने पर इससे कालिख नहीं निकलती, इसलिए बर्तनों को आसानी से साफ किया जा सकता है साथ ही इसे स्टोर करने के लिए काफी मजबूत कंटेनर की जरूरत नहीं होती.