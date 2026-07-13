EPFO लाया नया नियम, प्रोफाइल फोटो अपडेट नहीं की तो अटक सकता है PF क्लेम, घर बैठे करें अपडेट

EPFO News: नौकरीपेशा लोग EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य तो होते ही हैं. ऐसे में आपको अपना UAN प्रोफाइल पोर्टल पर अच्छी तरह से अपडेट रखना चाहिए. अगर ऐसा नहीं करते हैं आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. कई लोग इस प्रोफाइल में फोटो अपडेट करना जरूरी नहीं समझते हैं लेकिन ये आपकी प्रोफाइल को कम्प्लीट करने के लिए बेहज जरूरी है. क्योंकि अगर आपका प्रोफाइल कम्प्लीट नहीं होगा या अपडेटेड नहीं होगा तो ई-नॉमिनेशन पूरा नहीं होगा. इससे आपका पीएफ क्लेम अटक सकता है.

प्रोफाइल फोटो अपडेट करना है जरूरी

EPFO की मानें तो, प्रोफाइल फोटो सदस्य की पहचान करने में मदद करती है. हालांकि हर काम के लिए फोटो जरूरी नहीं है, लेकिन ई-नॉमिनेशन जैसी कुछ सेवाओं के लिए ये जरूरी होती है. अगर फोटो अपडेट होगी, तो PF से जुड़े दावों के निपटारे में देरी की संभावना भी कम रहती है.

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ऐसे करें प्रोफाइल फोटो अपडेट?

अगर आपने भी अब तक अपना प्रोफाइल फोटो अपडेट नहीं किया है, तो इन कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप प्रोफाइल फोटो को अपडेट कर सकते हैं.

EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें.

प्रोफाइल या View सेक्शन में जाएं.

फोटो अपडेट करने का ऑप्शन चुनें.

पासपोर्ट साइज की नई फोटो अपलोड करें.

फोटो बदल जाने पर सेव करें और चेक कर लें कि फोटो सही दिखाई दे रही है.

प्रोफाइल को करें अपडेट

केवल प्रोफाइल फोटो ही नहीं बल्कि आपको इसके साथ कई सारी और भी जानकारियां होती हैं जिन्हें अपडेट करना चाहिए. जैसे आधार कार्ड नंबर, पैन, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी सही और वेरिफाइड होना चाहिए. इससे ऑनलाइन PF निकालने, पेंशन सेवाएं, ई-नॉमिनेशन और क्लेम का निपटारा आसानी से हो जाता है.

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