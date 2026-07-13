INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEPFO लाया नया नियम, प्रोफाइल फोटो अपडेट नहीं की तो अटक सकता है PF क्लेम, घर बैठे करें अपडेट

EPFO लाया नया नियम, प्रोफाइल फोटो अपडेट नहीं की तो अटक सकता है PF क्लेम, घर बैठे करें अपडेट

EPFO News: अगर आप EPFO के मेंबर हैं तो आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए, कि पीएफ क्लेम करने से पहले आपको ये अपडेट करना बहुत जरूरी है. वरना आपका ई-नॉमिनेशन नहीं हो पाएगा.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 13 Jul 2026 09:53 PM (IST)
Preferred Sources

EPFO News: नौकरीपेशा लोग EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्य तो होते ही हैं. ऐसे में आपको अपना UAN प्रोफाइल पोर्टल पर अच्छी तरह से अपडेट रखना चाहिए. अगर ऐसा नहीं करते हैं आपको बड़ा नुकसान हो सकता है. कई लोग इस प्रोफाइल में फोटो अपडेट करना जरूरी नहीं समझते हैं लेकिन ये आपकी प्रोफाइल को कम्प्लीट करने के लिए बेहज जरूरी है. क्योंकि अगर आपका प्रोफाइल कम्प्लीट नहीं होगा या अपडेटेड नहीं होगा तो ई-नॉमिनेशन पूरा नहीं होगा. इससे आपका पीएफ क्लेम अटक सकता है.

प्रोफाइल फोटो अपडेट करना है जरूरी
EPFO की मानें तो, प्रोफाइल फोटो सदस्य की पहचान करने में मदद करती है. हालांकि हर काम के लिए फोटो जरूरी नहीं है, लेकिन ई-नॉमिनेशन जैसी कुछ सेवाओं के लिए ये जरूरी होती है. अगर फोटो अपडेट होगी, तो PF से जुड़े दावों के निपटारे में देरी की संभावना भी कम रहती है.

ये भी पढ़ें: LPG News: बंद होगा 14 किलो का पुराना गैस सिलेंडर! सरकार ने कर ली तैयारी, पब्लिक को मिलेगा ये ऑप्शन

ऐसे करें प्रोफाइल फोटो अपडेट?
अगर आपने भी अब तक अपना प्रोफाइल फोटो अपडेट नहीं किया है, तो इन कुछ स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप प्रोफाइल फोटो को अपडेट कर सकते हैं.

  • EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें.
  • प्रोफाइल या View सेक्शन में जाएं.
  • फोटो अपडेट करने का ऑप्शन चुनें.
  • पासपोर्ट साइज की नई फोटो अपलोड करें.
  • फोटो बदल जाने पर सेव करें और चेक कर लें कि फोटो सही दिखाई दे रही है.

प्रोफाइल को करें अपडेट
केवल प्रोफाइल फोटो ही नहीं बल्कि आपको इसके साथ कई सारी और भी जानकारियां होती हैं जिन्हें अपडेट करना चाहिए. जैसे आधार कार्ड नंबर, पैन, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी सही और वेरिफाइड होना चाहिए. इससे ऑनलाइन PF निकालने, पेंशन सेवाएं, ई-नॉमिनेशन और क्लेम का निपटारा आसानी से हो जाता है.

ये भी पढ़ें: Confirm Ticket Scam: कन्फर्म ट्रेन टिकट दिलाने का दावा? पहले जान लें ये सच, वरना हो जाएंगे ठगी का शिकार

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 13 Jul 2026 09:53 PM (IST)
Tags :
EPFO News EPFO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
EPFO लाया नया नियम, प्रोफाइल फोटो अपडेट नहीं की तो अटक सकता है PF क्लेम, घर बैठे करें अपडेट
EPFO लाया नया नियम, प्रोफाइल फोटो अपडेट नहीं की तो अटक सकता है PF क्लेम, घर बैठे करें अपडेट
यूटिलिटी
Confirm Ticket Scam: कन्फर्म ट्रेन टिकट दिलाने का दावा? पहले जान लें ये सच, वरना हो जाएंगे ठगी का शिकार
Confirm Ticket Scam: कन्फर्म ट्रेन टिकट दिलाने का दावा? पहले जान लें ये सच, वरना हो जाएंगे ठगी का शिकार
यूटिलिटी
जितनी चलेगी कार, उतना ही लेना होगा इंश्योरेंस, क्या है Pay-As-You-Drive, जिससे होगी बंपर बचत?
जितनी चलेगी कार, उतना ही लेना होगा इंश्योरेंस, क्या है Pay-As-You-Drive, जिससे होगी बंपर बचत?
यूटिलिटी
CCTV Rules: घर के बाहर सीसीटीवी लगाने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो हो सकती है भारी मुसीबत
CCTV Rules: घर के बाहर सीसीटीवी लगाने से पहले जान लें ये नियम, नहीं तो हो सकती है भारी मुसीबत
Advertisement

वीडियोज

Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
E20 Petrol का Confusion! क्यों बढ़ गई Premium Petrol की Demand? #e20petrol #autolive
Gold Price Crash: सोने-चांदी के दामों में भयंकर गिरावट! खरीदने का सबसे सही मौका? ABPLIVE
Bollywood News: आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा के ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में सितारों का जमावड़ा, ग्लैमर ने लूटी महफिल (13.07.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
Exclusive: 'एथेनॉल पर झूठ फैलाया जा रहा है', गडकरी ने कहा- बेटे की कंपनी पर गलत आंकड़े देने वालों पर करूंगा मानहानि का केस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा का दावा- निशिकांत दुबे ने मांगी माफी, BJP सांसद बोले, 'मैंने अखिलेश यादव जी से...'
सपा का दावा- निशिकांत दुबे ने मांगी माफी, BJP सांसद बोले, 'मैंने अखिलेश यादव जी से...'
फ़ुटबॉल
'गलत फैसला', अमिताभ बच्चन ने FIFA की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, भड़कते हुए कहा- किसी टीम के लिए...
'गलत फैसला', अमिताभ बच्चन ने FIFA की निष्पक्षता पर उठाए सवाल, भड़कते हुए कहा- किसी टीम के लिए
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Updates: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
Live Updates: 'धमाल 4' ने मंडे को भी सबको चटाई धूल, 'लेनिन' का जलवा बरकरार, जानें कलेक्शन
विश्व
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
शेख हमद बिन ने कैसे खड़ी की कतर की अर्थव्यवस्था? इन वजह से टॉप इकोनॉमी में शुमार हुआ उनका देश
इंडिया
Explained: 'हमारे पूर्वज एक' और 'तुम भी हिंदू'... आखिर कब तक सुनेगा मुसलमान, 'घरवापसी' से दिक्कत क्या?
'हमारे पूर्वज एक' और 'तुम भी हिंदू'... आखिर कब तक सुनेगा मुसलमान, 'घरवापसी' से दिक्कत क्या?
नौकरी
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
1200 से ज्यादा सरकारी नौकरियों का सुनहरा मौका, ITI से लेकर इंजीनियरिंग और CA तक कर सकते हैं आवेदन
ट्रेंडिंग
Viral Video: जंगली भैंसे का कहर, बेकाबू होकर शख्स को 10 फीट ऊपर उछाला- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
जंगली भैंसे का कहर, बेकाबू होकर शख्स को 10 फीट ऊपर उछाला- वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget