Gold-Silver Price Today: सोना हुआ थोड़ा सस्ता, चांदी में भी गिरावट, खरीदारी से पहले जान लें क्या हैं 28 मई 2026 के ताजा रेट
Gold-Silver Price Today: आज 28 मई बकरीद के दिन सोना और चांदी का भाव कम हुआ है कि नहीं, ये आप यहां से जानें. यहां सोने- चांदी के दाम की पूरी लिस्ट मौजूद है.
Gold-Silver Price Today: सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए आज थोड़ी राहत की खबर है. 28 मई 2026 को सर्राफा बाजार में दोनों कीमती धातुओं की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली है. पिछले कुछ दिनों से लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहे सोने और चांदी के दाम अब थोड़ा नरम पड़े हैं. डॉलर मजबूत होने की वजह से सोना-चांदी दबाव में है. हालांकि, मिडिल ईस्ट तनाव और वैश्विक अनिश्चितता की वजह से बाजार में अब भी काफी उतार- चढ़ाव बना हुआ है.
आज क्या हैं सोने के ताजा रेट?
आज भारत में 24 कैरेट सोना करीब 1,59,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार कर रहा है. वहीं 22 कैरेट गोल्ड करीब 1,46,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास बना हुआ है. शादी सीजन और निवेश की मांग की वजह से सोना अभी भी काफी बढ़त पर है. हालांकि, पिछले कुछ दिनों की तुलना में आज कीमतों में हल्की नरमी जरूर दिखी है.
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चांदी में भी आई गिरावट
चांदी की कीमतों में भी आज गिरावट दर्ज की गई है. देश में सिल्वर का रेट करीब 2,84,900 रुपये प्रति किलो पहुंच गया है. कल के मुकाबले इसमें करीब 100 रुपये की कमी आई है. पिछले कुछ महीनों में चांदी ने निवेशकों को काफी मजबूत रिटर्न दिया है. मई महीने में ही चांदी करीब 11 प्रतिशत से ज्यादा महंगी हो चुकी है.
28 मई 2026: शहर अनुसार गोल्ड-सिल्वर रेट लिस्ट-
|शहर
|22 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|24 कैरेट सोना (10 ग्राम)
|चांदी (1 किलो)
|दिल्ली
|₹1,46,100
|₹1,59,380
|₹2,84,900
|मुंबई
|₹1,46,100
|₹1,59,380
|₹2,84,900
|पटना
|₹1,46,300
|₹1,59,600
|₹2,85,000
|लखनऊ
|₹1,46,250
|₹1,59,500
|₹2,85,000
|जयपुर
|₹1,46,200
|₹1,59,450
|₹2,84,900
|कोलकाता
|₹1,46,100
|₹1,59,380
|₹2,84,900
|चेन्नई
|₹1,47,800
|₹1,60,900
|₹2,89,900
|हैदराबाद
|₹1,47,500
|₹1,60,500
|₹2,89,900
|बेंगलुरु
|₹1,46,100
|₹1,59,380
|₹2,85,100
क्यों बदलते रहते हैं दाम?
सोना और चांदी की कीमतें हर दिन बदलती हैं. इसके पीछे कई वजहें होती हैं जैसे डॉलर और रुपये की चाल, अंतरराष्ट्रीय बाजार, कच्चे तेल की कीमतें, ब्याज दरें
वैश्विक तनाव और युद्ध जैसे हालात. जब दुनिया में ऐसी उथल- पुथल मचती है तब लोग सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की तरफ भागते हैं. इसी वजह से पिछले कुछ महीनों में सोने में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है.
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क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा?
मार्केट एक्सपर्ट्स की माने तो लंबी समय तक निवेश करने वाले निवेशकों के लिए सोना अब भी मजबूत ऑप्शन है. हालांकि, कीमतें काफी ऊपर हैं, इसलिए छोटी-छोटी खरीदारी करना बेहतर माना जा रहा है. वहीं, चांदी के रेट भी पहले से काफी भागे हैं और इसमें आगे भी तेजी की संभावना जताई जा रही है.
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Source: IOCL