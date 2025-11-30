Jaisalmer To Delhi New Train: कल यानी 29 दिसंबर को देश के केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पाकिस्तान बॉर्डर से सटे जैसलमेर जिले को एक नई सौगात दी. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जैसलमेर से दिल्ली के लिए नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाई. जैसलमेर जैसे बॉर्डर जिले के लिए नई ट्रेन की शुरुआत सिर्फ एक नई सुविधा नहीं है. यह पूरे इलाके की कनेक्टिविटी को एक नए स्तर पर ले जाने वाला कदम है.

दिल्ली के लिए सीधी ट्रेन की मांग लंबे समय से उठ रही थी और अब स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के रूप में लोगों को यह ट्रेन मिल गई है. उद्घाटन कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद और सेना के जवान मौजूद थे. सेना के जवानों से लेकर आम यात्रियों तक सभी के लिए यह नई ट्रेन राहत लेकर आई है. चलिए आपको बताते हैं क्या होगा इस ट्रेन का रूट और क्या होगी टाइमिंग.

जैसलमेर-दिल्ली नई ट्रेन रूट डिटेल्स

जैसलमेर से जयपुर रास्ते होते हुए दिल्ली तक जाने वाली इस नई ट्रेन की शुरुआत 29 नवंबर से हो चुकी है. स्पेशल ट्रेन 29 नवंबर को सुबह 11.20 बजे जैसलमेर से चली और अगले दिन तड़के 04.30 बजे शकूरबस्ती पहुंची. रूट में आशापुरा गोमट, रामदेवरा, फलौदी, मारवाड़ लोहावट, ओसियां, जोधपुर, मेड़ता रोड, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, नावां सिटी, फुलेरा, जयपुर, दौसा, अलवर, रेवाड़ी, गुरुग्राम और दिल्ली कैंट जैसे स्टेशन शामिल रहे. इस ट्रेन की खास बात यह है कि यह ट्रेन रोजाना चलेगी. जिससे यात्रियों को किसी दिन सफर के लिए अलग से प्लानिंग की जरूरत नहीं रहेगी. बॉर्डर इलाके और सेना की तैनाती देखते हुए यह ट्रेन जैसलमेर के लिए काफी जरूरी हो जाती है.

क्या होगी ट्रेन की टाइमिंग?

आपको बता दें ट्रेन नंबर 12249 1 दिसंबर से रेगुलर तौर पर चलने लगेगी. यह ट्रेन दिल्ली के शकूरबस्ती रेलवे स्टेशन से रोज शाम 5.10 बजे चलेगी और सुबह 09.00 बजे जैसलमेर पहुंचेगी. वहीं 12250 जैसलमेर से रोजाना शाम 5.00 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 09.30 बजे शकूरबस्ती पहुंचेगी.

दोनों बार में ट्रेन दिल्ली कैंट, गुरुग्राम, रेवाड़ी, अलवर, दौसा, जयपुर, फुलेरा, नावां सिटी, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, मेड़ता रोड, जोधपुर और बीच के स्टेशनों पर रुकेगी. इस ट्रेन में कुल 16 कोच लगाए गए थे, जिनमें फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, जनरल कोच, पावरकार और गार्ड डिब्बा शामिल था.

