एक्सपायरी डेट वाला फोन चला रहे हैं क्या? ऐसे करें खुद पता, बच जाएंगे बड़े नुकसान से

Phone Expiry Date: आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ बात करने का जरिया नहीं रहा. बैंकिंग, पेमेंट, पढ़ाई, काम, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट, सब कुछ इसी एक डिवाइस पर टिका है. सुबह आंख खुलते ही और रात सोने से पहले तक फोन हमारे हाथ में रहता है. ऐसे में अगर फोन सही तरीके से काम न करे या सिक्योर न रहे तो नुकसान सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि आर्थिक भी हो सकता है.

बहुत कम लोग जानते हैं कि स्मार्टफोन की भी एक तरह की एक्सपायरी डेट होती है. यानी एक समय के बाद कंपनी उस फोन को अपडेट देना बंद कर देती है. इसके बाद फोन भले दिखने में ठीक हो लेकिन अंदर से कमजोर हो जाता है. ऐसे फोन पर डेटा लीक, स्लो परफॉर्मेंस और ऐप क्रैश जैसी दिक्कतें बढ़ जाती हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि आपका फोन एक्सपायर हो चुका है या नहीं.

मोबाइल की एक्सपायरी डेट क्या होती है?

स्मार्टफोन की एक्सपायरी डेट कोई छपी हुई तारीख नहीं होती. बल्कि कंपनी के सपोर्ट से जुड़ी होती है. हर मोबाइल कंपनी अपने फोन को एक तय समय तक ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट और सिक्योरिटी पैच देती है. आमतौर पर यह सपोर्ट 2 से 4 साल तक मिलता है. हालांकि कुछ ब्रांड ज्यादा समय तक भी अपडेट देते हैं. जिस दिन कंपनी आपके फोन के लिए अपडेट और सिक्योरिटी पैच बंद कर देती है.

उसी दिन से फोन को टेक्निकली एक्सपायर माना जाता है. इसका मतलब यह नहीं कि फोन तुरंत बंद हो जाएगा. बल्कि यह कि अब वह सुरक्षित और पूरी तरह अप-टू-डेट नहीं रहेगा. इस एक्सपायरी का अंदाजा लगाने के लिए आपको अपने फोन की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी देखनी चाहिए. जो बॉक्स पर या डिवाइस की सेटिंग्स में मिल जाती है.

कैसे करें खुद चेक?

जब फोन को ओएस अपडेट और सिक्योरिटी पैच मिलना बंद हो जाता है. तो सबसे पहले असर उसकी सुरक्षा पर पड़ता है. ऐसे फोन हैकिंग और डेटा चोरी के लिए ज्यादा आसान टारगेट बन जाते हैं. इसके साथ ही धीरे-धीरे फोन स्लो होने लगता है. नई ऐप्स ठीक से काम नहीं करतीं और बार-बार हैंग या क्रैश की दिक्कत आने लगती है.

कई बार बैंकिंग और पेमेंट ऐप्स भी पुराने सॉफ्टवेयर पर चलना बंद कर देती हैं. अपना फोन एक्सपायर है या नहीं यह चेक करने के लिए सेटिंग्स में जाकर सॉफ्टवेयर अपडेट सेक्शन देखें और कंपनी की वेबसाइट पर अपने मॉडल का अपडेट सपोर्ट स्टेटस चेक करें. अगर लंबे समय से कोई सिक्योरिटी अपडेट नहीं आया तो समझ लें कि आपका फोन अपनी सुरक्षित उम्र पूरी कर चुका है.

