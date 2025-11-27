इन्वर्टर के बैटरी में इतने दिन में जरूर चेक करें पानी, बढ़ जाएगी लाइफ

Inverter Battery Using Tips: इन्वर्टर आज के दौर में लगभग हर घर की जरूरत बन चुका है. लोग नया घर बनवाते समय इन्वर्टर और बैटरी को जरूरी चीजों में शामिल करते हैं. क्योंकि बिजली कटने के बाद घर के जरूरी उपकरणों को यही चलाता है. इन्वर्टर का इस्तेमाल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है. लेकिन कई लोग एक गलती कर देते हैं. वह बैटरी का इस्तेमाल तो करते रहते है, पर उसके पानी को समय पर चेक नहीं करते.

यही लापरवाही बैटरी की लाइफ कम कर देती है और कई बार अचानक इन्वर्टर काम करना भी बंद कर देता है. असल में इन्वर्टर बैटरी का पानी उसकी हेल्थ के लिए सबसे अहम हिस्सा होता है. अगर इसका लेवल कम हो जाए. तो बैटरी ओवरहीट होने लगती है और धीरे धीरे खराब हो सकती है. इसलिए बैटरी को लंबा चलाना है तो उसका पानी चेक टाइम टू टाइम चेक करना चाहिए.

कितने दिनों में चेक करें बैटरी का पानी?

इन्वर्टर बैटरी में पानी हर 25 से 30 दिन में जरूर चेक करना चाहिए. यह वो समय है जब बैटरी के सेल्स में पानी का लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है. अगर घर में ज्यादा बिजली कटती है और इन्वर्टर बार बार चल रहा है. तो पानी और जल्दी कम हो सकता है. इसलिए ऐसे घरों में 20-25 दिन में चेक करना बेहतर रहता है. बैटरी में हमेशा डिस्टिल्ड वाटर ही डालें.

क्योंकि नार्मल पानी बैटरी के अंदर केमिकल को खराब कर सकता है. ध्यान रहे कि पानी सिर्फ उस निशान तक भरें जहां तक कंपनी ने लेवल दिया है. ज्यादा भरने से बैटरी लीक हो सकती है और कम भरने से उसकी चार्जिंग कैपेसिटी प्रभावित होती है. इन बातों को आजमाने से आप बैटरी की लाइफ कई महीनों तक बढ़ा सकते हैं.

बैटरी की लाइफ बढ़ाने के कुछ आसान टिप्स

पानी चेक करने के अलावा कुछ और बातें हैं जो बैटरी की लाइफ बढ़ाने में मदद करती हैं. इन्वर्टर को हमेशा साफ और वेंटिलेशन वाली जगह पर रखें. बैटरी जितनी ठंडी रहेगी, उसका परफॉर्मेंस उतना बेहतर होगा. इन्वर्टर को ओवरलोड न करें. यानी उस पर जरूरत से ज्यादा उपकरण न चलाएं. इससे बैटरी पर एक्सट्रा दबाव पड़ता है और उसकी उम्र कम होती है.

टर्मिनलों पर जमा धूल को टाइम टू टाइम पर साफ करते रहें. जिससे करंट आसानी से फ्लो कर सके. अगर बैटरी चार्ज होने में ज्यादा समय ले रही है या जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है. तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज न करें. यह कम पानी या खराब सेल या फिर ओवरलोडिंग का साइन भी हो सकता है. वक्त रहते इन छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे. तो बैटरी सालों तक चलेगी.

