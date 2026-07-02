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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: ट्रेन में खाली सीट चाहिए? फोन से मिनटों में पता करें कौनसा बर्थ है खाली, जानें प्रोसेस

Train News: ट्रेन में खाली सीट चाहिए? फोन से मिनटों में पता करें कौनसा बर्थ है खाली, जानें प्रोसेस

Indian Railways: अगर आपकी ट्रेन टिकट वेटिंग या RAC में है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने मोबाइल फोन से आसानी से पता कर सकते हैं कि ट्रेन में कौन-सी सीट खाली है. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Jul 2026 06:22 PM (IST)
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  • किराया आपकी टिकट स्थिति और शेष सफर पर निर्भर होगा।

Train Ticket Update: आज के समय में ट्रेन का कन्फर्म टिकट मिलना बहुत मुश्किल काम है. इसलिए अब लोग दो-तीन महीने पहले से ही टिकट बुक कर लेते हैं, ताकि उनकी टिकट कन्फर्म हो जाए. लेकिन इसके बाद भी कभी-कभी टिकट कन्फर्म की बजाय RAC या वेटिंग में रह जाती है. ऐसे में अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं और आपको ट्रेन में सीट चाहिए तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ऑनलाइन मोबाइल से ही यह पता कर सकते हैं कि ट्रेन में कौन सी सीट खाली है. अगर आप भी रेलवे के इस फीचर के बारे में नहीं जानते तो अभी जान लें, क्योंकि ये आपके बेहद काम आ सकता है.

मोबाइल से देखें कौन सी सीट है खाली

अगर आप ट्रेन में खाली सीट की जानकारी देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप IRCTC Rail Connect ऐप का उपयोग करें और कुछ स्टेप्स को फॉलो करते ही आपको ट्रेन में खाली सीट का पता चल जाएगा जैसे...

  • इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल में IRCTC Rail Connect ऐप को खोलना होगा.
  • इसके बाद होम स्क्रीन पर Trains ऑप्शन पर जाएं.
  • फिर Charts/Vacancy ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब आप ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और बोर्डिंग स्टेशन डालें.
  • इसके बाद Get Train Chart पर क्लिक करें.
  • आपके सामने ट्रेन का मौजूदा चार्ट खुल जाएगा और आप खाली सीटों को देख पाएंगे.

कैसे पहचाने खाली सीट?

चार्ट खुलने के बाद आपको पूरी सीटिंग डिटेल नजर आएगी. इसमें आप खाली सीट को हरे रंग से पहचान सकते हैं. मतलब हरे रंग से खाली सीटों को दिखाया जाता है. इतना ही नहीं आपको यह भी पता चल जाएगा कि कौन सी सीट कौन से स्टेशन पर खाली हो जाएगी. 

कैसे मिलेगी आपको खाली सीट?

अगर आपको चार्ट में खाली सीट मिलती है तो आप तुरंत ट्रेन में मौजूद टीटीई से बात करें. नियमों के मुताबिक, सीट खाली मिलेगी तो टीटीई आपको सीट दे सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि किराया आपकी सीट की स्थिति के आधार पर लिया जाएगा.

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किराया कितना लिया जाएगा?

  • अगर आपके पास उस ट्रेन का पहले से कोई टिकट जैसे RAC या वेटिंग टिकट है तो टीटीई सिर्फ आपसे जिस क्लास की सीट आपको अलॉट होगी उसी के आधार पर या बचे हुए सफर का किराया ले सकता है.  
  • वहीं अगर आप बिना टिकट या जनरल टिकट लेकर स्लीपर या AC कोच में यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे मामले में टीटीई आपसे जुर्माना और किराया दोनों ले सकता है.
  • अगर आप बिना आरक्षित सीट के यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन में सीट उपलब्ध है तो आप टीटीई से संपर्क कर सकते हैं. TTE उस स्टेशन से लेकर आपके स्टेशन तक किराया ले सकता है और साथ ही आपसे जुर्माना भी लिया जा सकता है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Jul 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Seat
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