#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीट्रेन टिकट नहीं हो रहा कंफर्म? अपनाएं ये सीक्रेट ट्रिक

ट्रेन टिकट नहीं हो रहा कंफर्म? अपनाएं ये सीक्रेट ट्रिक

Indian Railways: RAC या वेटिंग टिकट होने पर रेलवे के डिजिटल फीचर से ट्रेन में खाली सीटों की जानकारी मोबाइल पर देखी जा सकती है. आइए जानते हैं TTE से सीट अलॉट कराने का सही तरीका.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 26 Jul 2026 12:58 PM (IST)
Preferred Sources

Confirm Train Ticket Tips: आज के समय में ट्रेन में सफर करने के लिए कन्फर्म टिकट मिलने एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है. ऐसे में लोग अपने सफर से दो-तीन महीने पहले ही टिकट बुक करवा लेते है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो. लेकिन कई बार एडवांस बुकिंग के बाद भी टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती है और वह वेटिंग लिस्ट या RAC में रह जाती है. अगर ट्रेन में सफर के दौरान आपकी टिकट अभी भी वेटिंग लिस्ट या RAC में है, तो अब आपको सीट पर बैठने के लिए इधर-उधर पूछने की जरूरत नहीं है.

भारतीय रेलवे यात्रियों को एक ऐसा डिजिटल फीचर देता है, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल पर ही यह देख सकते हैं कि ट्रेन के किस कोच में कौन-सी सीट या बर्थ खाली है. इसके बाद अगर खाली सीट मौजूद है, तो आप रेलवे के नियमों के मुताबिक TTE से संपर्क कर उस सीट को अपने नाम पर अलॉट करवा सकते है. रेलवे का यह फीचर खासतौर पर उन यात्रियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जिन्हें ट्रेन में सफर के दौरान कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाती. आइए जानते हैं इस फीचर का इस्तेमाल कैसे करें. 

मोबाइल से कैसे देखें ट्रेन में खाली सीट?

  • अपने फोन में IRCTC Rail Connect ऐप खोलें.
  • होम स्क्रीन पर जाकर Trains ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद Charts/Vacancy ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अब ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और बोर्डिंग स्टेशन दर्ज करें.
  • Get Train Chart पर क्लिक करते ही ट्रेन का चार्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
  • आपको चार्ट में उपलब्ध खाली सीटों की जानकारी दिखाई देगी.

हालांकि, सिर्फ चार्ट में खाली सीट देखने का मतलब यह नहीं है कि आप उस पर सीधे बैठ सकते हैं. रेलवे के नियमों के तहत सीट पर बैठने से पहले आपको TTE से अनुमति लेना जरूरी होता है.

कैसे खोलें जन औषधि केंद्र, सरकार से भी मिलेगी आर्थिक मदद

चार्ट में खाली सीट की पहचान कैसे करें?

  • चार्ट में सीटों को अलग-अलग रंगों में दिखाया जाता है.
  • हरे रंग (Green) में दिखाई देने वाली सीटें खाली होती हैं.
  • ऐप में आप यह भी देख सकते हैं कि सीट किस स्टेशन से किस स्टेशन तक उपलब्ध है.
  • इससे आपको खाली बर्थ का सही जानकारी मिल जाता है.

खाली सीट मिलने पर क्या करना होगा?

  • अगर आपकी टिकट RAC या वेटिंग में है, तो तुरंत TTE से संपर्क करें.
  • रेलवे के नियमों के मुताबिक आप तय किराया या किराये का अंतर देकर सीट अपने नाम पर अलॉट करवा सकते हैं.
  • जनरल या अनरिजर्व्ड टिकट वाले यात्री भी खाली सीट होने पर TTE से अनुरोध कर सकते हैं.
  • सीट मिलने पर TTE रसीद लेना न भूले और बिना अनुमति किसी खाली सीट पर न बैठें.

नॉमिनी की मौत के बाद तुरंत करें ये काम, मुसीबतों से बचेंगे आप

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
Read More
Published at : 26 Jul 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Train Ticket Utility News Rac Ticket WAITING TICKET INDIAN RAILWAYS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
ट्रेन टिकट नहीं हो रहा कंफर्म? अपनाएं ये सीक्रेट ट्रिक
ट्रेन टिकट नहीं हो रहा कंफर्म? अपनाएं ये सीक्रेट ट्रिक
यूटिलिटी
नॉमिनी की मौत के बाद तुरंत करें ये काम, मुसीबतों से बचेंगे आप
नॉमिनी की मौत के बाद तुरंत करें ये काम, मुसीबतों से बचेंगे आप
यूटिलिटी
कैसे खोलें जन औषधि केंद्र, सरकार से भी मिलेगी आर्थिक मदद
कैसे खोलें जन औषधि केंद्र, सरकार से भी मिलेगी आर्थिक मदद
यूटिलिटी
आधार ऐप से फिंगरप्रिंट और आइरिस ऐसे करें लॉक, सुरक्षित रहें
आधार ऐप से फिंगरप्रिंट और आइरिस ऐसे करें लॉक, सुरक्षित रहें
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
'लड़ाई अभी जारी है', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद किस बात पर अड़ी कांग्रेस? बताई दो मांगें
दिल्ली NCR
'पैसे के दम पर देश को तबाह करना चाहते थे...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले गिरिराज सिंह
'पैसे के दम पर देश को तबाह करना चाहते थे...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले गिरिराज सिंह
टेलीविजन
'डायरेक्टर को चिल्लाना पड़ता है', शगुफ्ता अली बोलीं- आज के टीवी सेट्स पर नहीं रही तमीज-तहजीब
'डायरेक्टर को चिल्लाना पड़ता है', शगुफ्ता अली बोलीं- आज के टीवी सेट्स पर नहीं रही तमीज-तहजीब
क्रिकेट
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
'अगर अखिलेश यादव कुर्सी पर बैठेगा तो...', मुरादाबाद की जनसभा में सपा पर बरसे AIMIM चीफ ओवैसी
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
हेल्थ
Mustard Oil vs Olive Oil Benefits: सरसों या जैतून... हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा तेल सही?
सरसों या जैतून... हार्ट पेशेंट के लिए कौन सा तेल सही?
ट्रेंडिंग
Kerala Students Viral Video: कॉलेज केयरटेकर को स्टूडेंट्स ने दिया सरप्राइज, रिएक्शन वायरल
कॉलेज केयरटेकर को स्टूडेंट्स ने दिया सरप्राइज, रिएक्शन वायरल
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
ABP NEWS
Viral Video: यही था CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके का मंच!
Viral Video: यही था CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके का मंच!
ABP NEWS
Viral Video: मनचले को रोड के बीचों बीच मिली 'चप्पल थेरेपी'!
Viral Video: मनचले को रोड के बीचों बीच मिली 'चप्पल थेरेपी'!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली बनी आफत, दो बच्चियां गंभीर घायल!
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली बनी आफत, दो बच्चियां गंभीर घायल!
ABP NEWS
Viral Video: बारिश के बाद गड्ढा बना मौत का जाल, 6 साल के मासूम की मौत!
Viral Video: बारिश के बाद गड्ढा बना मौत का जाल, 6 साल के मासूम की मौत!
Embed widget