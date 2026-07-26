ट्रेन टिकट नहीं हो रहा कंफर्म? अपनाएं ये सीक्रेट ट्रिक

Confirm Train Ticket Tips: आज के समय में ट्रेन में सफर करने के लिए कन्फर्म टिकट मिलने एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है. ऐसे में लोग अपने सफर से दो-तीन महीने पहले ही टिकट बुक करवा लेते है, ताकि उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो. लेकिन कई बार एडवांस बुकिंग के बाद भी टिकट कन्फर्म नहीं हो पाती है और वह वेटिंग लिस्ट या RAC में रह जाती है. अगर ट्रेन में सफर के दौरान आपकी टिकट अभी भी वेटिंग लिस्ट या RAC में है, तो अब आपको सीट पर बैठने के लिए इधर-उधर पूछने की जरूरत नहीं है.

भारतीय रेलवे यात्रियों को एक ऐसा डिजिटल फीचर देता है, जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल पर ही यह देख सकते हैं कि ट्रेन के किस कोच में कौन-सी सीट या बर्थ खाली है. इसके बाद अगर खाली सीट मौजूद है, तो आप रेलवे के नियमों के मुताबिक TTE से संपर्क कर उस सीट को अपने नाम पर अलॉट करवा सकते है. रेलवे का यह फीचर खासतौर पर उन यात्रियों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, जिन्हें ट्रेन में सफर के दौरान कन्फर्म टिकट नहीं मिल पाती. आइए जानते हैं इस फीचर का इस्तेमाल कैसे करें.

मोबाइल से कैसे देखें ट्रेन में खाली सीट?

अपने फोन में IRCTC Rail Connect ऐप खोलें.

होम स्क्रीन पर जाकर Trains ऑप्शन चुनें.

इसके बाद Charts/Vacancy ऑप्शन पर क्लिक करें.

अब ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख और बोर्डिंग स्टेशन दर्ज करें.

Get Train Chart पर क्लिक करते ही ट्रेन का चार्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

आपको चार्ट में उपलब्ध खाली सीटों की जानकारी दिखाई देगी.

हालांकि, सिर्फ चार्ट में खाली सीट देखने का मतलब यह नहीं है कि आप उस पर सीधे बैठ सकते हैं. रेलवे के नियमों के तहत सीट पर बैठने से पहले आपको TTE से अनुमति लेना जरूरी होता है.

कैसे खोलें जन औषधि केंद्र, सरकार से भी मिलेगी आर्थिक मदद

चार्ट में खाली सीट की पहचान कैसे करें?

चार्ट में सीटों को अलग-अलग रंगों में दिखाया जाता है.

हरे रंग (Green) में दिखाई देने वाली सीटें खाली होती हैं.

ऐप में आप यह भी देख सकते हैं कि सीट किस स्टेशन से किस स्टेशन तक उपलब्ध है.

इससे आपको खाली बर्थ का सही जानकारी मिल जाता है.

खाली सीट मिलने पर क्या करना होगा?

अगर आपकी टिकट RAC या वेटिंग में है, तो तुरंत TTE से संपर्क करें.

रेलवे के नियमों के मुताबिक आप तय किराया या किराये का अंतर देकर सीट अपने नाम पर अलॉट करवा सकते हैं.

जनरल या अनरिजर्व्ड टिकट वाले यात्री भी खाली सीट होने पर TTE से अनुरोध कर सकते हैं.

सीट मिलने पर TTE रसीद लेना न भूले और बिना अनुमति किसी खाली सीट पर न बैठें.

नॉमिनी की मौत के बाद तुरंत करें ये काम, मुसीबतों से बचेंगे आप