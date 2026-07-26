नॉमिनी की मौत के बाद तुरंत करें ये काम, मुसीबतों से बचेंगे आप

Nominee Update: समय के साथ परिस्थितिया बदलती रहती हैं. नॉमिनी की मृत्यु भी बो सकती है, परिवार में नए सदस्य भी जुड़ सकते हैं या रिश्तों में बदलाव आ सकता है. अगर आपके नॉमिनी का निधन आपसे पहले हो जाता है और अगर आप रिकॉड में नया नॉमिनी नहीं जोड़ते, तो आपका निवेश अमान्य नहीं माना जाता है. भविष्य में आपके परिवार के लिए उस निवेश पर दावा करना काफी मुश्किल हो सकता है.

निवेश पर आपका अधिकार बना रहता है

सबसे पहले यह समझ लीजिए कि नॉमिनी की होने के बाद भी आपके निवेश पर आपका अधिकार खत्म नहीं होता है. नॉमिनी के निधन का आपके अधिकारों पर कोई असर नहीं पड़ता है. चाहे वह म्यूचुअल फंड हो, बैंक एफडी या बीमा पॉलिसी आप पहले की तरह निवेश खरीद, बेच या रिडीम कर सकते हैं. समस्या तब होती है, जब आपने नया नॉमिनी नियुक्त नहीं किया हो और आपके साथ कोई अनहोनी हो जाए.

नया नॉमिनी अपडेट करना क्यों जरूरी है?

यदि आपकी मृत्यु नए नॉमिनी को नियुक्त करने से पहले हो जाती है, तो संबंधित बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस, या बीमा कंपनी के पास आपके निवेश या पॉलिसी को ट्रांसफर करने के लिए कोई वैध नॉमिनी नहीं होगा.

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ऐसी स्थिति में आपके कानूनी उत्तराधिकारियों को निवेश पर दावा करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रॉबेट, वसीयत या अन्य कानूनी दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं. इससे निवेश का क्लेम लंबा और जटिल हो सकता है. इसलिए यदि आपका नॉमिनी अब जीवित नहीं है, तो जल्द से जल्द नया नॉमिनी अपडेट करना समझदारी भरा कदम है.

कानूनी उत्तराधिकारियों को देने पड़ेंगे अतिरिक्त दस्तावेज?

अगर आपकी कोई वैध नॉमिनी नहीं है, तो आपके कानूनी उत्तराधिकारियों को निवेश पर दावा करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाणपत्र, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, वसीयत का प्रॉबेट या निवेश के प्रकार और राशि के अनुसार अन्य जरूरी दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं.

इस वजह से क्लेम की प्रकिया काफी लंबी और जटिल हो सकती है.

नॉमिनी अपडेट करना आसान है

अधिकांश बैंक, म्यूचुअल फंड हाउस और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से नॉमिनी बदल सकते है.

अगर आपके नॉमिनी का निधन हो चुका है, तो इस काम को टालने के बजाय जल्द से जल्द रिकॉर्ड अपडेट कर देना बेहतर है. यह प्रक्रिया आमतौर पर कुछ ही मिनटों में पूरी हो जाती है, लेकिन भविष्य में आपके परिवार को दस्तावेजी परेशानी से बचा सकती है.

बड़े जीवन बदलावों के बाद नॉमिनेशन की समीक्षा करें

नॉमिनी अपडेट करना यह जांचने का भी अच्छा अवसर है कि आपका मौजूदा नॉमिनी अभी भी आपकी इच्छा के अनुरूप है या नहीं. कई लोग निवेश की शुरुआत में अपने माता-पिता को नॉमिनी बनाते हैं. लेकिन शादी, बच्चों के जन्म या परिवार की परिस्थितियों में बदलाव के बाद भी अक्सर नॉमिनेशन अपडेट नहीं करते. जैसे आपकी पारिवारिक स्थिति बदलती है, वैसे नॉमिनेशन की जानकारी भी अपडेट करनी चाहिए.

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नॉमिनी की भूमिका को समझना भी जरूरी है

यह समझना भी जरुरी है कि नॉमिनी का काम क्या होता है. नॉमिनी केवल निवेश या धनराशि प्राप्त करने का व्यक्ति होता है, ताकि संबंधित संस्था भुगतान या ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी कर सके. कई मामलों में नॉमिनी अंतिम कानूनी मालिक नहीं होता. अंतिम स्वामित्व उत्तराधिकारी कानून, वसीयत या अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार तय होता है.

नॉमिनी की भूमिका क्या होती है?

अधिकांश मामलों में, नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे निवेशक की मृत्यु के बाद वित्तीय संस्थान निवेश या उसकी राशि सौंपने के लिए अधिकृत करता है. हालांकि, उन संपत्तियों का अंतिम बंटवारा संबंधित उत्तराधिकार कानून या वैध वसीयत के अनुसार होता है. इसलिए विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आपके नॉमिनेशन और एस्टेट प्लानिंग से जुड़े दस्तावेज एक-दूसरे के अनुरूप होने चाहिए.

हर निवेश के लिए अलग-अलग नॉमिनेशन जांचें

अगर आपके निवेश अलग-अलग संस्थानों में हैं, तो यह मानकर न चलें कि एक जगह नॉमिनी अपडेट करने से सभी निवेशों का रिकॉर्ड अपने-आप अपडेट हो जाएगा.

बैंक खाते, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और बीमा पॉलिसियों के लिए आमतौर पर अलग-अलग नॉमिनेशन रिकॉर्ड होते हैं. इसलिए हर निवेश में जरूरत पड़ने पर अलग से नॉमिनी अपडेट करना जरूरी है.