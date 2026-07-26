महंगे गिफ्ट पर भी लग सकता है टैक्स, ITR भरने से पहले जानें नियम

ITR Filing 2026: अगर आपको पिछले वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान किसी रिश्तेदार, दोस्त या अन्य किसी व्यक्ति से प्रॉपर्टी, कैश, ज्वेलरी या कोई महंगा गिफ्ट मिला है, तो इस बार ITR दाखिल करते उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (AY 2026-27) के लिए ऑनलाइन ITR यूटिलिटी में एक नया सेक्शन जोड़ा है, जिसके जरिए कुछ टैक्स-फ्री प्राप्तियों की जानकारी भी दर्ज की जा सकती है.हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि अब हर गिफ्ट पर टैक्स लगेगा.

ITR में क्या हुआ है नया बदलाव?

ITR यूटिलिटी में 'Receipts not in the nature of income' नाम से नया कॉलम जोड़ा गया है.

इसमें ऐसी रकम या गिफ्ट की जानकारी दी जा सकती है, जिन्हें आय नहीं माना जाता.

इससे टैक्स नहीं बढ़ेगा, लेकिन भविष्य में रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा.

इस बदलाव से टैक्स-फ्री गिफ्ट पर नया टैक्स नहीं लगाया गया है.

यह नया सेक्शन फिलहाल ऑनलाइन ITR यूटिलिटी और JSON स्कीमा में उपलब्ध है.

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किन गिफ्ट्स पर नहीं लगता टैक्स?

माता-पिता से मिला गिफ्ट

पति या पत्नी से मिला गिफ्ट

भाई-बहन,

बच्चे

दादा-दादी

नाना-नानी

आयकर कानून में तय अन्य करीबी रिश्तेदारों से मिला गिफ्ट

शादी के मौके पर मिला गिफ्ट

वसीयत (Will) या विरासत (Inheritance) से मिली संपत्ति

दोस्त से मिले गिफ्ट पर कब देना पड़ सकता है टैक्स?

अगर गिफ्ट किसी गैर-रिश्तेदार से मिला है, तो अलग नियम लागू होते हैं.

पूरे वित्त वर्ष में ऐसे गिफ्ट्स की कुल कीमत 50,000 से अधिक होने पर वह आयकर के दायरे में आ सकती है.

50,000 तक के गिफ्ट पर सामान्य तौर पर टैक्स नहीं लगता.

गलत जानकारी देने पर क्या होगा?

अगर आप टैक्सेबल गिफ्ट छिपाते हैं या गलत जानकारी देते हैं, तो आयकर विभाग जांच कर सकता है.

ऐसे मामलों में टैक्स के साथ Section 270A के तहत 50% से 200% तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

इसलिए ITR दाखिल करते समय सही जानकारी देना और सभी जरूरी रिकॉर्ड सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है.

ITR भरते समय किन बातों का रखें ध्यान?

बड़ी रकम, महंगी ज्वेलरी या प्रॉपर्टी मिलने पर उसकी जानकारी नए कॉलम में देना बेहतर माना जा रहा है.

अगर आपको बड़ी रकम, महंगी ज्वेलरी या प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिली है, तो नए सेक्शन में उसकी जानकारी देना बेहतर माना जा रहा है.

गिफ्ट से जुड़े दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड और गिफ्ट डीड अपने पास महफूज रखें.

भविष्य में आयकर विभाग की तरफ से पूछताछ होने पर ये दस्तावेज काम आ सकते हैं.

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