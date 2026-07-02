दिल्ली वालों को बड़ी राहत, अब इस तारीख तक मिलेगा प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट का फायदा

Delhi Property Tax 2026: दिल्ली के लाखों संपत्ति करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है. दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एकमुश्त संपत्ति कर जमा करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब करदाता 31 जुलाई 2026 तक एकमुश्त संपत्ति कर जमा कर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकेंगे. अगर आपने भी अब तक अपनी संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है तो इस आखिरी मौके को हाथ से न जाने दें, क्योंकि इसके बाद इस छूट योजना के विस्तार की संभावना न के बराबर बताई जा रही है.

अब 31 जुलाई तक मिलेगा 10% छूट का फायदा

दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि पहले एकमुश्त संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित थी, लेकिन नागरिकों की सुविधा को देखते हुए इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है. इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक करदाताओं को समय पर कर जमा करने और विशेष छूट का लाभ दिलाना है.

समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाने वालों को मिली राहत

महापौर ने कहा कि कई संपत्ति करदाता विभिन्न कारणों से तय समय-सीमा के भीतर अपना टैक्स जमा नहीं कर सके थे. ऐसे नागरिकों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि वे भी 10 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त कर सकें. नगर निगम नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लगातार प्रयास कर रहा है.

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नागरिकों को आर्थिक लाभ, निगम के राजस्व में भी होगी बढ़ोतरी

प्रवेश वाही ने कहा कि अंतिम तिथि बढ़ने से जिम्मेदार करदाताओं को राहत मिलेगी और उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा. इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है. बढ़े हुए राजस्व का उपयोग राजधानी में नागरिक सुविधाओं, आधारभूत ढांचे, स्वच्छता व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जनकल्याणकारी कार्यों को और अधिक मजबूत बनाने में किया जाएगा.

महापौर की अपील, अंतिम तारीख से पहले जरूर करें भुगतान

महापौर ने सभी संपत्ति करदाताओं से अपील की कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और 31 जुलाई 2026 से पहले अपना संपत्ति कर एकमुश्त जमा कर 10 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ अवश्य प्राप्त करें. उन्होंने कहा कि समय पर कर भुगतान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है.

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डेडलाइन आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम

महापौर ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की संभावना लगभग नहीं है. इसलिए करदाताओं को अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही अपना कर जमा कर देना चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

महापौर प्रवेश वाही ने विश्वास जताया कि दिल्लीवासी हर बार की तरह इस बार भी समय पर संपत्ति कर का भुगतान करेंगे और दिल्ली नगर निगम के विकास कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे.