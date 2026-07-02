हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीProperty Tax: दिल्ली वालों को बड़ी राहत, अब इस तारीख तक मिलेगा प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट का फायदा

Property Tax: दिल्ली वालों को बड़ी राहत, अब इस तारीख तक मिलेगा प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट का फायदा

Delhi Property Tax News: दिल्ली में रहने वालों के लिए प्रॉपर्टी टैक्स भरने की समय सीमा बढ़ा दी गई है. अब नागरिक 31 जुलाई तक एकमुश्त टैक्स जमा करके छूट हासिल कर सकते हैं.

Written By : अभिषेक नयन, दिल्ली |  Updated at : 02 Jul 2026 05:47 PM (IST)
Preferred Sources

Delhi Property Tax 2026: दिल्ली के लाखों संपत्ति करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है. दिल्ली नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एकमुश्त संपत्ति कर जमा करने पर मिलने वाली 10 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से भुगतान की अंतिम तिथि बढ़ा दी है. अब करदाता 31 जुलाई 2026 तक एकमुश्त संपत्ति कर जमा कर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकेंगे. अगर आपने भी अब तक अपनी संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया है तो इस आखिरी मौके को हाथ से न जाने दें, क्योंकि इसके बाद इस छूट योजना के विस्तार की संभावना न के बराबर बताई जा रही है.

अब 31 जुलाई तक मिलेगा 10% छूट का फायदा

दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने बताया कि पहले एकमुश्त संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित थी, लेकिन नागरिकों की सुविधा को देखते हुए इसे बढ़ाकर 31 जुलाई 2026 कर दिया गया है. इस फैसले का उद्देश्य अधिक से अधिक करदाताओं को समय पर कर जमा करने और विशेष छूट का लाभ दिलाना है.

समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाने वालों को मिली राहत

महापौर ने कहा कि कई संपत्ति करदाता विभिन्न कारणों से तय समय-सीमा के भीतर अपना टैक्स जमा नहीं कर सके थे. ऐसे नागरिकों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है ताकि वे भी 10 प्रतिशत की छूट का लाभ प्राप्त कर सकें. नगर निगम नागरिकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने और समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लगातार प्रयास कर रहा है.

CNG News: पंप वाले कब और क्यों कार में सीएनजी डालने से मना कर देते हैं? आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

नागरिकों को आर्थिक लाभ, निगम के राजस्व में भी होगी बढ़ोतरी

प्रवेश वाही ने कहा कि अंतिम तिथि बढ़ने से जिम्मेदार करदाताओं को राहत मिलेगी और उन्हें आर्थिक लाभ भी मिलेगा. इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होने की संभावना है. बढ़े हुए राजस्व का उपयोग राजधानी में नागरिक सुविधाओं, आधारभूत ढांचे, स्वच्छता व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य जनकल्याणकारी कार्यों को और अधिक मजबूत बनाने में किया जाएगा.

महापौर की अपील, अंतिम तारीख से पहले जरूर करें भुगतान

महापौर ने सभी संपत्ति करदाताओं से अपील की कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और 31 जुलाई 2026 से पहले अपना संपत्ति कर एकमुश्त जमा कर 10 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ अवश्य प्राप्त करें. उन्होंने कहा कि समय पर कर भुगतान करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी भी है.

24 घंटे बिजली बनाएगा 'वर्टिकल विंड टरबाइन', सोलर पैनल को भूल जाएंगे आप! एक फोन के खर्च में छत पर लगेगा

डेडलाइन आगे बढ़ने की संभावना बेहद कम

महापौर ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने की संभावना लगभग नहीं है. इसलिए करदाताओं को अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही अपना कर जमा कर देना चाहिए, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

महापौर प्रवेश वाही ने विश्वास जताया कि दिल्लीवासी हर बार की तरह इस बार भी समय पर संपत्ति कर का भुगतान करेंगे और दिल्ली नगर निगम के विकास कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

Published at : 02 Jul 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
Property Tax MCD DELHI NEWS DELHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Property Tax: दिल्ली वालों को बड़ी राहत, अब इस तारीख तक मिलेगा प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट का फायदा
दिल्ली वालों को बड़ी राहत, अब इस तारीख तक मिलेगा प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% छूट का फायदा
यूटिलिटी
Sukanya Samriddhi vs FD: बेटी के भविष्य के लिए कहां करें निवेश? जानें किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा
बेटी के भविष्य के लिए कहां करें निवेश? जानें किसमें मिलेगा ज्यादा फायदा
यूटिलिटी
Train News: सफर के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत? घबराएं नहीं, रेलवे ऐसे करता है मदद
Train News: सफर के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत? घबराएं नहीं, रेलवे ऐसे करता है मदद
यूटिलिटी
CNG News: पंप वाले कब और क्यों कार में सीएनजी डालने से मना कर देते हैं? आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?
CNG News: पंप वाले कब और क्यों कार में सीएनजी डालने से मना कर देते हैं? आप तो नहीं कर रहे ये गलतियां?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रूढ़िवादी या रियलिटी? फिल्म 'Toxic' में महिलाओं के चित्रण पर इंटरनेट पर छिड़ी जंग। (02-07-2026)
Super Subbu Review: बिना अश्लीलता के देती है जरूरी Sex Education
पति ब्रह्मचारी :😱Suraj का गॉडफादर अवतार, Isha की किडनैपिंग के पीछे छुपा है घर का बड़ा राज #sbs
Shri Ram से मर्यादा, Mahadev से संतुलन सीखिए' - Ashutosh Rana
India-Japan के बीच कई बड़ी Deal, PM मोदी ने किया बड़ा ऐलान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीच समंदर में दिखा इंडियन नेवी का दम, जब भारतीय जहाज को डकैतों ने की लूटने की कोशिश, यूं खदेड़ा
बीच समंदर में दिखा इंडियन नेवी का दम, जब भारतीय जहाज को डकैतों ने की लूटने की कोशिश, यूं खदेड़ा
बिहार
CM सम्राट चौधरी के कहने पर हुआ भरत तिवारी का एनकाउंटर? तेजस्वी यादव बोले- 'मैसेज भेजा गया, तब…'
CM सम्राट चौधरी के कहने पर हुआ भरत तिवारी का एनकाउंटर? तेजस्वी यादव का सनसनीखेज दावा
बॉलीवुड
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ, कहा- 'सारा संसार दुखी है'
'मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहने दो...', कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर बोले दिलजीत दोसांझ
आईपीएल 2026
अफवाह हैं हार्दिक पांड्या को लेकर सारी ट्रेड डील्स, मुंबई इंडियंस से आई खबर उड़ा देगी आपके होश
अफवाह हैं हार्दिक पांड्या को लेकर सारी ट्रेड डील्स, मुंबई इंडियंस से आई खबर उड़ा देगी आपके होश
इंडिया
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौर पर आयीं जापान PM ताकाइची ने क्या-क्या कहा
संयुक्त अभ्यास, रणनीतिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा… भारत दौर पर आयीं जापान PM ने क्या-क्या कहा
इंडिया
Ketan Agarwal Murder Case: क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
क्राइम सीन पर 'रिहर्सल' के बाद फंसा पेंच, बयानों में उलझे आरोपी, सिया ने पुलिस को क्या बताया?
इंडिया
Explained: NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटा लो या फिर विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
NDA का 'मिशन 360' क्या? 41 सांसद जुटें या विपक्षी सांसद रहें गायब, किस तिकड़म में उलझी बीजेपी?
ट्रेंडिंग
Viral Video: एक साइकिल, दो ड्राइवर... बच्चों को देख याद आ जाएगा बचपन, वायरल हो रहा वीडियो
एक साइकिल, दो ड्राइवर... बच्चों को देख याद आ जाएगा बचपन, वायरल हो रहा वीडियो
ENT LIVE
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
रिश्तों और शादी पर Ashutosh Rana की दिल छू लेने वाली सलाह
ENT LIVE
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
'Super Subbu' Review: हंसी-हंसी में दे जाती है जरूरी Sex Education
ABP NEWS
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
जैसे ही बादल बरसे, लखनऊ का मौसम खिल उठा।
ABP NEWS
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
'UP-TET' परीक्षा के प्रश्न-पत्र कड़ी सुरक्षा के बीच आएंगे।
ABP NEWS
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
सड़कें तालाब बन गईं, लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
Embed widget