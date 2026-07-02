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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: सफर के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत? घबराएं नहीं, रेलवे ऐसे करता है मदद

Train News: सफर के दौरान अचानक बिगड़ी तबीयत? घबराएं नहीं, रेलवे ऐसे करता है मदद

Indian Railways: ट्रेन में सफर के दौरान अगर किसी भी यात्री की अचानक तबीयत खराब हो जाए तो ऐसी स्थिति में बिना घबराएं जल्द से जल्द सही कदम उठाना चाहिए. जानिए कुछ जरूरी बातें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 02 Jul 2026 05:10 PM (IST)
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  • अगले स्टेशन पर डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी।

Indian Railways: हर दिन ट्रेन से लाखों लोग सफर करते हैं. ऐसे में यह नहीं पता होता कि कब, किस यात्री की तबीयत अचानक खराब हो जाए. दिक्कत तब ज्यादा बढ़ जाती है, जब कोई व्यक्ति अकेले सफर कर रहा हो और उसकी मदद करने के लिए कोई न हो. हालांकि, अगर सफर के दौरान आपकी या किसी दूसर यात्री की तबीयत बिगड़ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधा का खास ध्यान रखता है और तुरंत आपको मदद के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराता है. इसलिए आज ही जान लें कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए.

TTE को दें सूचना

किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी होने पर तुरंत TTE को इसकी जानकारी देनी चाहिए. टीटीई के साथ ही आप ट्रेन में मौजूद स्टाफ और कोच अटेंडेंट को भी जानकारी दे सकते हैं. क्योंकि इनके पास फर्स्ट एड की सुविधा होती है और यह तुरंत आगे मेडिकल सहायता दिलाने का पूरा प्रोसेस शुरू कर देते हैं. इसलिए तुरंत इन्हें सूचना देने से आपको बहुत मदद मिल सकती है.

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इस नंबर पर तुंरत करें कॉल

अगर अचानक किसी यात्री की तबीयत खराब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको रेलवे हेल्पलाइन 139 पर कॉल करना चाहिए. यह सेवा आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है. 

  • कॉल के दौरान मेडिकल इमरजेंसी का ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद अपना PNR नंबर की जानकारी दें.
  • साथ ही आपसे ट्रेन नंबर. कोच और सीट नंबर से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी.
  • सभी जानकारी को सही से दें, ताकि रेलवे जल्द से जल्द मदद की व्यवस्था करें.

अलगे स्टेशन पर मिलेगी मेडिकल मदद

अगर किसी यात्री की स्थिति ज्यादा खराब हो जाती है तो रेलवे अगले स्टेशन पर डॉक्टर को पहले से अलर्ट कर देता है, ताकि जल्द से जल्द मरीज का इलाज हो सके. इसके साथ ही मरीज के लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था होती है. इसलिए जितना जल्दी हो सके तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करना चाहिए और साथ ही टीटीई और अन्य ट्रेन में मौजूद रेलवे स्टाफ को सूचना देनी चाहिए. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 02 Jul 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Medical Emergency Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS
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