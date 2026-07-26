कैसे खोलें जन औषधि केंद्र, सरकार से भी मिलेगी आर्थिक मदद

Jan Aushadhi Kendra: केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना (PMBJP) के तहत लोगों को कम लागत में जन औषधि केंद्र खोलने का अवसर मिलता है. देश के 784 में से 776 जिलों में ये केंद्र शुरू हो चुके हैं, जहां जेनरिक दवाएं बाजार की तुलना में काफी कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं.

प्राधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र योजना के तहत आम आदमी को सस्ती दवाएं उपलब्ध करा रहे है और रोजगार को बढ़ावा दे रहे है. इस योजना के चलते देशभर में अब तक 20,149 जन औषधि केंद्र खुल चुके हैं. केंद सरकार ने संसद में बताया कि प्राधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत अब तक लोगों ने करीब 45,000 करोड़ रुपये की बचत की है. अभी तक देश के 784 में से 776 जिलों में यह योजना लागू है. वैक्सीन और लैब रिएजेंट को छोड़कर, राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची’ में शामिल सभी जेनेरिक दवाएं दवाएं इस प्रोडक्ट बास्केट में शामिल हैं.

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भारतीय जन औषधि योजना के तहत लोगों ने ब्रांडेड दवाओं की तुलना में करीब 45,000 करोड़ रुपये की बचत की है. प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत 2,110 तरह की दवाएं और 315 सर्जिकल सामान, चिकित्सा उपयोग की वस्तुएं और उपकरण उपलब्ध हैं. इसमें कैंसर, मधुमेह, एलर्जी और पेट से जुड़ी बिमारियों की दवाओं के साथ-साथ न्यूट्रास्यूटिकल्स भी शामिल हैं.

जन औषधि केंद्र खोलने को सरकार देती है सहायता

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार दो लाख रुपये देती है और दवाएं बाजार से सस्ते रेट में दुकान के मालिक को उपलब्ध कराती है. दवाओं की बिक्री पर 20% कमीशन और ज्‍यादा सेल पर इंसेंटिव भी देती है.

कौन खोल सकता है जन औषधि केंद्र?

कोई भी व्यक्ति जन औषधि केंद्र खोल सकता है. जन औषधि केंद्र के लिए सरकार फर्नीचर, कम्प्यूटर, फ्रिज आदि खरीदने के दो लाख रुपये देती है. जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आप के पास कम से कम 120 वर्ग फीट की जगह होनी चाहिए. जगह आप किराए पर भी ले सकते हैं.

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आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए. जन औषधि केंद्र के अप्रूवल के समय उसका नाम और रजिस्ट्रेशन की विस्तृत जानकारी देनी होती है. अगर आप पूर्व सैनिक, दिव्यांग, एससी/एसटी या आकांक्षी जिलों, हिमालयी क्षेत्र, द्वीपीय इलाके या पूर्वोत्तर राज्यों से हैं, तो इसका सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग जमा कराना होगा.

5000 रुपये है आवेदन फीस

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 5,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल एप्लिकेशन फीस देनी होती है. महिला उद्यमी, दिव्यांग, एससी / एसटी, एक्स सर्विसमैन और नीति आयोग द्वारा चिह्नित एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हिमालयी रीजन, आइलैंड टेरिटरी और नॉर्थ- ईस्टर्न स्टेट्स के उद्यमियों को यह शुल्क नहीं देना होता है. ये लोग नि:शुल्‍क आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे करें आवेदन