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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: IRCTC छोड़ अनधिकृत एजेंट से ट्रेन टिकट लिया? सफर के दौरान हो सकती है बड़ी कार्रवाई

Train News: IRCTC छोड़ अनधिकृत एजेंट से ट्रेन टिकट लिया? सफर के दौरान हो सकती है बड़ी कार्रवाई

Train Ticket: ट्रेन की कन्फर्म टिकट न मिलने पर कई बार लोग अनधिकृत एजेंटों से टिकट खरीद लेते हैं. अगर आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं तो पहले ही जान लें, कि पकड़े जाने पर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 07 Jul 2026 06:05 PM (IST)
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  • पकड़े जाने पर ₹500 जुर्माना और तीन माह जेल।

Indian Railways Rule: ट्रेन से सफर करना जितना ही मजेदार लगता है, उतना ही इसका कन्फर्म टिकट मिलना कई बार मुश्किल हो जाता है. कई लोगों की टिकट दो-तीन महीने पहले बुक होने के बावजूद भी कन्फर्म नहीं हो पाती है. ऐसे में कुछ लोग अनधिकृत एजेंटों की मदद ले लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप अनधिकृत एजेंटों से टिकट लेकर ट्रेन में सफर करते पकड़े गए तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई तक की जा सकती है और साथ ही आपसे जुर्माना भी वसूला जा सकता है.

क्यों गलत माना जाता है ऐसी टिकट?

अगर आप ऐसे अनधिकृत एजेंट से टिकट लेते हैं तो पहले ही जान लें कि यह फर्जी डॉक्यूमेंट का उपयोग कर टिकट बुक करते हैं. ऐसे टिकट वैध नहीं माने जाते हैं. साथ ही ये दूसरे का नाम का इस्तेमाल करके भी टिकट बुक करते हैं. अगर आप ट्रेन में ऐसे टिकट के साथ पकड़े जाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है. इसलिए हमेशा IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट या ऐप से ही टिकट बुक करें.

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पहचान पत्र से मिलनी चाहिए जानकारी

  • टिकट पर दर्ज नाम और अन्य जानकारी पहचान पत्र पर दर्ज जानकारी से मिलनी चाहिए.
  • ऐसा न होने पर TTE आपको बिना टिकट सफर करने वाला मान लेगा.
  • इसके साथ जुर्माना लगाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई तक की जा सकती है.
  • टिकट बुकिंग के दौरान पहचान पत्र पर दर्ज सभी चीजों से मिला लेना चाहिए.

लग सकता है जुर्माना

  • रेलवे नियमों के मुताबिक, कई भी यात्री दूसरे व्यक्ति के नाम की टिकट पर सफर नहीं कर सकता है.  
  • साथ ही ऐसे टिकट पर सफर करना, जो अनधिकृत एजेंट से खरीदा गया हो तो यह दंडनीय माना जाता है.
  • अगर कोई ऐसे टिकट के साथ पकड़ा जाता है तो उसपर 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है.
  • इतना ही नहीं, बल्कि तीन महीने तक की जेल भी हो सकती है.
  • ऐसे मामले में तुरंत आपकी सीट रद्द कर दी जाती है.

फर्जी दस्तावेज मिलने पर होगी कार्रवाई

अगर किसी यात्री के पास टिकट के साथ फर्जी दस्तावेज या एडिट किया गया पहचान पत्र मिलता है तो ऐसे मामले में RPF धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई कर सकता है. इसलिए कभी भी ऐसे अनधिकृत एजेंटों से टिकट न लें. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 07 Jul 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
Ticket Booking Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS
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