Electricity Bill: क्या मिनट-मिनट में लाइट कटने से बढ़ जाता है बिजली बिल? ये सच्चाई भी जान लें
Electricity Bill: क्या आपके इलाके में भी बार-बार बिजली आती जाती है? जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके घर का बिजली बिल ज्यादा आता है तो आज इस गलतफहमी को दूर कर लीजिए.
- कम वोल्टेज में उपकरण ज़्यादा समय लेते, जिससे बिजली का बिल बढ़ सकता है।
Electricity Bill: गर्मी के दिनों में एक तो पहले ही बढ़ते बिजली बिल से लोग परेशान रहते हैं. ऐसे में अगर बार-बार घर में बिजली जाती है और कुछ ही मिनटों में दोबारा आ जाती है तो लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या इससे बिजली बिल बढ़ जाता है? लेकिन, सच्चाई थोड़ी अलग है.
बिजली के बार-बार जाने के कारण बिजली बिल कभी भी बढ़ा हुआ नहीं आता है. बिजली बिल उतना आता है, जितना आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल होता है. मीटर सिर्फ उतनी ही बिजली रिकॉर्ड करता है, जिसका आपके घर में इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए यह मान लेना गलत होगा कि बिजली के आने-जाने की वजह से बिल ज्यादा आता है.
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क्या आपको भी बिजली बिल बढ़ा हुआ लगता है?
अगर बिजली बार-बार जाने की वजह से आपका बिजली बिल बढ़ा हुआ लगता है तो जान लें, कि बिजली के बार-बार आने और जाने की वजह से घर में इस्तेमाल हो रहे उपकरणों पर जरूर असर पड़ता है जैसे...
- AC
- फ्रिज
- पानी की मोटर
ये उपरकण हर बार बिजली आने के बाद जब चालू होते हैं तो यह सामान्य से ज्यादा बिजली खींचते हैं. इसी कारण कई लोगों को लगता है कि बिजली की खपत बढ़ गई है.
एसी और फ्रिज से पड़ता है असर
एसी और फ्रिज ऐसे उपकरण हैं, जिसके कंप्रेसर बिजली आने के बाद हर बार दोबारा शुरू होते हैं, जिसके चलते शुरुआती कुछ सेकंड में सामान्य से ज्यादा बिजली खर्च हो सकती है. अगर दिन में बार-बार बिजली जा रही है तो इसका असर बिजली बिल पर दिख सकता है.
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लो वोल्टेज भी बढ़ाएगा बिल
कई इलाकों में लो वोल्टेज की दिक्कत होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सही से काम नहीं कर पाते हैं. साथ ही फ्रिज, इंडक्शन और मोटर जैसे उपकरण पहले से ज्यादा समय लेते हैं, अब ज्यादा समय तक चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि बिजली बिल बढ़ सकता है.
बिजली बचाने के लिए करें ये काम
अगर आप बिजली बिल ज्यादा आने की वजह से परेशान हैं तो इन टिप्स को अपनाकर बिजली बिल काफी हद तक कम कर सकते हैं.
- पुराने बल्बों की जगह LED बल्ब का इस्तेमाल करें.
- फ्रिज, एसी को सही तापमान पर चलाएं.
- जरूरत के हिसाब से ही पंखा और लाइट ऑन रखें.
- अगर घर में ज्यादा लोग नहीं हैं तो कोशिश करें कि एक ही कमरे में एसी चलाकर सोएं.
- एसी का फिल्टर साफ करके रखें, ताकि एसी ज्यादा बिजली न खींचें.
- मोबाइल चार्ज करने के बाद चार्जर सॉकेट बंद कर दें.
- इन सभी बातों को अपनाकर आप बिजली की खपत कम कर सकते हैं.