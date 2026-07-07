Free Bike: अब आधार कार्ड है तो मिलेगी फ्री बाइक? पीएम मोदी ने किस योजना की कर दी घोषणा?

Free Bike Scheme: सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में पीएम मोदी किसी योजना के बारे में बात कर रहे हैं. जिसके तहत कई लोगों को फ्री में बाइक दी जाएगी. इस वीडियो को देख हर कोई बेहद खुश नजर आ रहा है. लेकिन क्या वाकई में ऐसी कोई योजना है? जिसके जरिए लोगों को फ्री में बाइक मिल पाएगी. आइये जानते हैं क्या है सच्चाई.

क्या है पूरी खबर?

दरअसल सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वो कह रहे हैं जिन लोगों के पास आधार कार्ड होगा और उनके घर में किसी भी एक के पास सरकारी नौकरी होगी तो उसे फ्री में एक बाइक दी जाएगी. वहीं अब सरकार की तरफ से इस खबर की सच्चाई उजागर कर दी गई है.

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क्या है खबर की सच्चाई?

हाल ही में सरकारी संस्था PIB फैक्ट चेक ने अपने ऑफिशियल X (ट्विटर) अकाउंट क जरिए एक वीडियो शेयर करते हुए इस खबर की सच्चाई बताते हुए इसे फेक बताया है. इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'GovtEdge नाम के एक फेसबुक पेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डीपफेक वीडियो शेयर किया जा रहा है. इसमें दावा किया गया है कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड है और जिनके परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं है, उन्हें मुफ्त बाइक दी जाएगी'.

पोस्ट में आगे लिखा गया, 'पीआईबी फैक्ट चेक के मुताबिक ये वीडियो फेक है. केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. सावधान रहें. ऐसे लुभावने दावों पर भरोसा न करें और ऐसे वीडियो आगे शेयर न करें. केंद्र सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी सही जानकारी के लिए, केवल आधिकारिक वेबसाइट https://myscheme.gov.in पर ही भरोसा करें'.

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पहले भी हुए कई वीडियो वायरल

बता दें कि बीते दिन एक वीडियो और वायरल हुआ था, जिसमें बताया जा रहा था कि पीएम मोदी लोगों को फ्री मोबाइल फोन देने वाले हैं. इस वीडियो को भी पीआईबी फैक्ट चेक ने फेक ही बताया था. इतना ही नहीं ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते हैं जिसमें किसी ना किसी सरकारी स्कीम के बारे में बताया जाता है, लेकिन ये फेक वीडियो होते हैं. ऐसे में किसी भी वायरल हो रहे वीडियो पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए.